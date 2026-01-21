長子開撕父母罪狀「拒絕和解」 貝克漢首現身回應：孩子允許犯錯

羅密歐（左起）、克魯茲、哈珀、貝克漢、維多利亞、布魯克林和妮可拉。（圖／達志／美聯社）

曾是英國公眾焦點的家族，近年卻陷入持續的家庭裂痕。前英國傳奇足球員貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）的長子布魯克林（Brooklyn Beckham），19日突在Instagram發布長文，談及自己與父母的關係出現裂痕，並表示不想跟家人和解。而貝克漢隔天現身財經節目直播時，首度公開發聲了。

日前有外媒報導指出，布魯克林與妻子認為自己長期遭受父母不當評論與「惡意放話」，甚至曾被形容為「被妻子控制的人質」。此舉讓布魯克林決定不再與父母直接互動，並透過律師函件提出明確要求，包含不得在社群平台上提及或與他互動。

廣告 廣告

而布魯克林19日親自發長文表示，父母長期為維護外界形象，不斷向媒體說謊，長期主導關於他們家庭的敘事，並早在他婚禮之前，就試圖破壞他與妻子妮可拉（Nicola Peltz）的關係，干涉婚禮安排，妻子更被排除在貝克漢生日宴外，至今仍不罷休。

他直言「我不想跟我的家人和解，我沒有受到操控，這是我人生第一次站出來為自己發聲。」成長過程深受焦慮所苦，直到搬出自立後，自己才首次擁有內心的平靜，重新找回生活的喜悅與自由。

而貝克漢20日現身擔任財經節目《Squawk Box》直播嘉賓時，主持人問及社群媒體危險性的問題，貝克漢指出，社群媒體既有利也有弊，正反兩面對現代孩子具有影響力，可能帶來壓力甚至危險，「但我個人，尤其是我的孩子們，發現應該出於正確的目的使用社群媒體。」

貝克漢補充說，他一直利用自己的影響力，支持聯合國兒童基金會， 「這是讓人們了解世界各地兒童處境的最強大工具。」貝克漢雖沒有直接點名自己的孩子，但以自己4名子女為例，包括26歲的布魯克林、23歲的羅密歐（Romeo Beckham）、20歲的克魯茲（Cruz Beckham）及14歲的哈珀（Harper Beckham）。

貝克漢坦言，他始終以這樣的方式來教育孩子，「孩子們會犯錯，而他們也應該被允許犯錯。他們就是這樣學習的，這也是我努力教導我的孩子的方式，但是有時候你也必須讓他們犯錯。」

此外，《天空新聞台》稍早試圖直接詢問貝克漢「對布魯克林有什麼話要說」，以及「他是否對家務事被公開討論感到失望」，但貝克漢似乎拒絕回答這兩個問題。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

不只是「假男友」4／曖昧藏在影片中 檸檬首集節目找派翠克助陣 陳天仁幫一樹拍「女友篇」

海委會又惹議1／女裝總經理成編纂委員 海洋白皮書疑成「洗經歷」神器

外送銷售額3715元僅入帳750元！ 業者嘆：幫平台賺年終