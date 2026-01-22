長子開撕貝克漢夫婦！弟弟被抓包按讚「媽媽跳舞影片」

貝克漢（右）夫婦遭長子開撕，小兒子克魯茲（左）反應曝光。（圖: shutterstock／達志）

前英國足球巨星大衛貝克漢（David Beckham）日前遭大兒子布魯克林（Brooklyn Beckham）發長文開撕，還指控媽媽在新婚派對上破壞小倆口的第一支舞，讓貝克漢的家族糾紛再次掀起熱議。而曾公開替父母說話的小兒子克魯茲（Cruz Beckham），在哥哥出面發聲後，也默默在社群有所動靜。

克魯茲近日忙著宣傳將在倫敦舉行的演唱會，並開心表示門票已經售罄，雖然尚未對哥哥和父母的爭議做出回應，但他在一則限時動態中引用媽媽所屬團體「辣妹合唱團」的歌曲〈Who Do You Think You Are〉，其中歌詞談到人從底層爬到頂層的野心，最後如同歌名說的「你以為你是誰」，似乎對近期的心情意有所指。

克魯茲（右圖左）引用媽媽維多莉亞的歌曲。（圖／IG@cruzbeckham）

除此之外，有網友在社群上傳一段影片，並配文寫下：「婚禮上的舞蹈」，暗指與外界盛傳媽媽在哥哥婚禮上跳舞的模樣很像。畫面是維多莉亞（Victoria Beckham）2001年參加頒獎典禮的表演，身穿黑色薄紗背心，內搭衣物若隱若現，熱情唱跳性感舞蹈，克魯茲則默默按讚了那段影片，背後原因引人遐想。

另外，克魯茲也點讚了喜劇演員奧利（Olly Hume）的影片，只見奧利假扮布魯克林婚禮上的DJ，隨後宣布「播放新郎母親點播的歌曲，作為她與兒子第一支舞的曲目」，但奧利的表情逐漸不對勁，還標註「維多莉亞的有趣行為」，引來網友紛紛留言表示，「克魯茲按讚了」、「克魯茲肯定喜歡這段英式幽默」。

事實上，貝克漢夫婦過去被發現退追布魯克林時，克魯茲就曾在社群回應，澄清並非父母或手足取消追蹤，「我的父母不可能不追蹤自己的孩子，事實上是，我們醒來後才發現自己被拉黑了，我也是其中之一」，因此克魯茲一直被外界認為是力挺自己父母的，至於此次事件，其他家族成員都未做出反應。

