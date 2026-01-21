長子「列6大罪狀」千字文開戰！貝克漢首露面發聲：孩子都會犯錯

記者林汝珊／台北報導

英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）家族多年來塑造的「模範家庭」形象，不料26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）日前大動作封鎖父母社群帳號後，20日再拋出千字長文，公開指控父母長期操控家庭敘事、干涉婚姻，並傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等6大罪狀。

貝克漢於美國時間20日上午受邀出席公開活動，首度露面強調自己始終關注社群媒體帶來的正負面影響，「現在孩子們接觸到的內容可能是危險的，特別是對我的孩子而言，我認為必須學會正確使用。」

雖未正面回應布魯克林的指控，貝克漢仍提到，身為父母會試著引導孩子學習使用社群平台，「孩子會犯錯，犯錯是他們學習的一部分。有時候，你必須讓他們自己去經歷那些錯誤。」一番話也被外界解讀為對近期風波的間接回應。

