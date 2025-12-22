長子「死而復生」！上海警假扮兒子12年 譜出橫跨1400公里動人真情

姜經緯與「父母」夏占海、梁巧英視訊。翻攝南方網



因為「撞臉」，一段長達12年的「母子」情緣就此展開。2003年，山西呂梁的夏占海因一氧化碳事故，痛失大兒子梁宇、妻子梁巧英癱瘓且智力退回5歲，某日他意外發現上海警察姜經緯容貌酷似兒子，請對方假扮長子，讓妻子病況大為改善，也讓彼此寫下超越血緣的親情故事。

「媽──你們那邊天氣冷了，身體怎麼樣？」今年42歲的姜經緯是上海市公安局浦東分局梅園新村派出所的副所長，視訊電話另一頭的「爸媽」，則位在1400公里外的山西呂梁。12年前，他們還是毫無交會點的陌生人。

左為夏占海長子梁宇，右為警察姜經緯。翻攝南方網

一切要從2003年那場意外談起。綜合中媒報導，身為機械廠長的夏占海外出辦事，妻子梁巧英與兩個兒子留在家中，未料一氧化碳中毒，22歲大兒子梁宇不幸離世，小兒子夏宏情況稍好，逐漸康復，原為英語老師的妻子智力嚴重受損，停留在5歲左右，下半身也癱瘓了。

在夏占海細心照顧下，梁巧英逐漸恢復記憶，時常呼喚長子的名字，然而，夏占海怎忍心告訴她兒子已逝，便謊稱兒子在外地工作，但隨著時間一長，紙快要包不住火。

2010年，夏占海在電視新聞看到一名警察的身影，對方的容貌激似兒子，請對方假扮兒子與妻子見一面的想法油然而生，到了2013年，在電視節目的牽線下，終於聯繫上對方。

姜經緯帶著夏占海、梁巧英遊上海。翻攝南方網

起初，接獲詢問的姜經緯一頭霧水，但很快就決定幫忙，徵得父母同意後，在節目上與梁巧英碰面。令他觸動的是，梁巧英一看到他，眼淚啪啦啪啦往下掉，激動地喊著「小宇」，兩人緊緊擁抱，又開心地說「團聚」，也心疼地喊「瘦了」。

下了節目後，雙方情緣並未就此結束，夏占海開心傳訊息告訴姜經緯，妻子每晚平均只睡3、4小時，當天睡了5、6小時，之後彼此電話不斷，姜還帶著「兩老」遊上海，又「返回」山西老家。

姜經緯（後排左1）與夏家人拍下「全家福」。翻攝南方網

只是，上海和山西風俗民間大不同，為了不露餡，姜經緯學起山西話，對著梁巧英說出「媽，我回來了」。夏占海一家到訪上海警局時，他更與同事說好一起扮演，還把姓名牌、獎盃等全收起來。

姜經緯(後排右3)與夏家人合影。翻攝南方網

從與夏家人的互動上，讓姜經緯對關懷長者感受特別深，因此在轄區內推動「老夥伴」計畫，為獨居老人提供六個一服務，包括一天一個問候電話、一週一次上門探訪等。

姜經緯說，扮演兒子確實是一個謊言，但在這種情況下，反而是一種承諾、一種責任，萬一未來謊言被拆穿，他倒覺得自己是不是梁宇已經沒那麼重要，更重要是情感的聯結早就超越了。

