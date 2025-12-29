《長安二十四計》分集劇情 成毅可算盡人心，可佈設迷局，但是算不準一次的意外，防不住一粒微塵的偏移

《長安二十四計》是一部權謀劇，節奏快、反轉多、信息密，讓觀眾捨不得關機，劇中有攻心、有博弈、有設局，上一秒是忠心的戰友，下一秒又成了背叛的臥底，網友反應都看出後遺症了，覺得每個角色都長滿心眼。

成毅在此劇中，為天下第一謀士，為復仇潛伏15年，是落棋者亦是局中棋，他的瘋狂藏在極致的理智之下，能算計一切，他為每位仇人制定精準的結局，觀眾能感受他的情緒破碎感都溢出銀幕、而每一個鏡頭都是扎心的疼。《長安二十四計》是一部讓人看了就入局的劇，是一部非常好看值得必追得好劇。

《長安二十四計》分集劇情1-5集

新帝登基 如鯁在喉

乾盛28年，太祖突發疾病，突然駕崩，虎賁將家言鳳山（張涵予 飾）把持朝政，禍亂朝綱，扶持先帝幼子蕭文敬（周奇 飾）即位，誅殺藩王，皇權旁落。

文承四年，先帝長子藩王蕭武陽（劉奕君 飾）以清君側為名，於北方起兵勤王，一路軍紀嚴明，四方歸順，至長安掃除奸佞，入主王庭。

傳言廢帝蕭文敬於皇宮自焚，但是現場屍首皆不是廢帝，傳言鳳山挾持廢帝，人間蒸發，想必捲土重來，或許戰爭並未結束，而是剛剛開始。蕭武陽想穩住皇位，就必先除掉言鳳山和廢帝，在此危急下，高相向蕭武陽推薦謝淮安（成毅 飾）進京對付言鳳山。

15年前，劉子溫創立虎賁，言鳳山背叛劉子溫，劉家滿門被滅，其子是唯一倖存者，此人絕世奇才，帶著仇恨，15年期間已做足準備，對虎賁暸若指掌，此人就是謝淮安。

絕世奇才 謝淮安

謝淮安擔任淮南縣主簿，這地方偏僻，新皇登基的消息都還沒傳來，欽差大人已經來人了，謝淮安從一個月前的舊消息中，推斷新帝已登基，並在兩年前已經寫好賀文，這份對天下大事精準地把握，遠超尋常謀士，謝淮安算準他憑身世與才華必為新帝所用，臨行前，與故意與縣令周墨說了自己身世之謎，謝淮安早就看出周墨是虎賁安插的暗衛，如果自己安到長安，虎賁必會追究周墨失職，為了保全兄弟，謝淮安設下一石二鳥之計，主動暴露身份，誘使周墨出手，再安排假死，既讓自己順利赴長安，又能讓周墨從此局中安全脫身，擺脫虎賁的暗衛成了自由之身。

此行凶險峻 無法與妹妹相認

謝淮安一入長安，宵禁的街巷空無一人，虎賁控制的老臣當街誦念反詩，繼而墜樓自盡，以表不服新帝的場面，白莞（徐璐 飾）欲為老者收屍，卻撞見巡邏的金吾衛，金吾衛欲將白皖以叛黨逮捕，冷眼旁觀的謝淮安看清女孩的臉龐，發現竟然是妹妹白莞，因為有高相在旁，謝淮安怒斥金吾衛，這說明，謝淮安能精準掌握權力的運用。送給妹妹一把傘，謝淮安轉身離去。謝淮安沒與妹妹相認，此行是來復仇的，不能讓妹妹捲入其中，更不能讓妹妹成為自已的軟肋。謝淮安用自己冷酷的陌生，來換取妹妹的安全。

言鳳山必須歸我

領命不談條件是臣子，領命卻談條件則是合作，皇帝剛確認過謝淮安的價值，謝淮安卻語出驚人的說，廢帝我會找到，言鳳山必須歸我，此言除了報仇的執著，更是讓皇帝放心，我對江山沒有興趣。謝淮安用他的瘋為自己爭取到自主權。

廢帝的行蹤

虎賁的勢力真的驚人，用于大人的死逼白莞去找出和她通信的人，謝淮安回到老宅，廢帝竟然不是言鳳山抓走的，而是被謝淮安的手筆，謝淮安幫葉崢（佟夢實 飾）做飯而，在淮安心中，葉崢遠比廢帝重要，葉崢對淮安而言，不僅是完成差事，更是替淮安出生入死。

滅虎賁先滅6人

謝淮安畫了6個人的畫像，要滅虎賁，須先滅這六人，蒲逆川（言鳳山的斥侯）、衛千庭（已亡）、言鳳山、青衣（負責監察和情報）、劉子言（虎賁第一殺手，淮安的親叔叔）、還有一位沒有線索。

劉子言，劉子溫的弟弟，因觸犯軍律投靠虎賁，成為虎賁第一殺手，這次出手是為了尋找廢帝，劉子言回到老宅，遇到謝淮安，劉子言不認得謝淮安，但是淮安卻知道他是誰，劉子言回老宅在樹下挖出一把刀，淮安認出這是當年殺他父親的刀。

這就是和我作對的下場

為了廢帝的安全，淮安幫廢帝換了一副新面孔叫張默，這遠遠不夠，廢帝言行舉止，神態筆跡，都必須要轉化成張默，真的張默任務達成，準備回老家，臨行前卻因廢帝嫉妒其自由之身而用斧頭將其劈死。謝淮安一個鐵棍把廢帝打暈了。張默的死是個意外，淮安不是神，對無法挽回的生命充滿愧疚。謝淮安復仇之路的艱難，不止於虎賁的強大，更在於他每走一步，都可能讓更多的張默捲入其中。注定是一段痛苦之路。淮恩將蕭文敬扔在街頭，讓他經歷飢餓、搶食，從雲端跌落流為乞丐。

仇恨只會孕育仇恨

送葬人蒲逆川被雙層背叛禁錮著，他曾經背叛劉子溫，又背叛言鳳山，對淮安而言，他是殺父仇人，也是兒時的叔叔，淮安雇用他殺劉子言，並幫張默做場法事，葉崢襲擊劉子言的部下，留下線索，劉子言趕到，等待的竟是蒲逆川，這是一場血腥的殺戮，謝淮安安排廢帝近距離觀賞，讓蕭文敬明白，這就是和我作對的下場。蒲逆川與劉子言兩人廝殺，蒲逆川不敵敗落，葉崢追殺劉子言時，他卻被青衣救走。蒲逆川在生命的最後希望淮安能多看看世界的美好，他自己是仇恨的受害者，仇恨只會孕育仇恨，這一刻蒲逆川從一個贖罪的叛徒，變成慈愛的長輩。謝淮安將酒灑在他的面前，是遲來的共飲，也是無言的告別與和解。

劉子言受傷後躲進藏兵巷，這是劉子溫創立的隱秘的地點，經過此役，劉子言也認出謝淮安的身份，當然言鳳山也知情，廢帝在淮安手上，所以在沒有得到廢帝以前，淮安不能死。

性命垂危

青衣挾持白莞，小青向淮安通風報信，卻被跟蹤，頓時淮安被虎賁的人包圍，謝淮安一人突圍，他的所有理性終究敵不過一句妹妹不能有事，謝淮安將馬推向青衣，趁其不備，沒給青衣開口的機會，直接對他捅了一刀，妹妹再補一刀，此時劉子言卻突然出現，在淮安脖子背後重重的下了一刀。謝淮安性命垂危。





《長安二十四計》分集劇情6-10

活不下去時，找個理由活下去

當年劉子言在陳家谷口，救了一戶特別窮的貧民，但是最後也被這戶貧民出賣，而殺了全家，劉子言遭到哥哥斥責，劉子言由原本殺人是為了救人的理念，扭曲成殺人是為了沒人能殺他。導致劉子言黑化的起源。

當時劉子溫慘遭滅門，身受重傷，謝淮安找上劉子言，請叔叔就父親，父親微弱的對謝淮安說：守好你妹，你們一定要活下去。用僅剩的力氣將淮安拋出馬車外，此時淮安親眼目睹劉子言對父親桶下數刀，直到父親斷氣。劉家遇劫，淮安接走妹妹，在蘆葦溝旁，實在太冷太餓走不動了，淮安和妹妹都想喝碗熱湯，淮安把被妹妹藏在路邊的草房裡，淮安去找吃的，等回來時，妹妹被好心人帶走了，淮安就在附近撐了七年的船，看著妹妹慢慢長大，如果妹妹不是劉家人，才能平安長大。所以白莞並不知道自己是淮安的親妹妹。

生為人子 往後只有「復仇」二字

此刻是淮安最凶險一刻，性命垂危，跑馬燈不斷重複父親被殺，與妹妹分離，自己飢寒交迫，不想活的景象，此時看到父親，父親的溫暖的說，不想活的時候，就找個理由活下去。淮安牽起父親的手哭了，自己弄丟父親，最後的父親滿身是血，身為人子，往後只有「復仇」二字。才值得活得下去。過了兩天，淮安終於醒來。

劉子言逃回藏巷，廢帝未尋，白頭兒不准亡，劉子言不顧言鳳山軍令，已被虎賁視為棄子，劉子言再度逃跑，找到昔日部下「醒子」，醒子昔日駕馬車，而劉子言就在馬車上殺劉子溫。醒子已經脫離虎賁娶妻生女，劉子言威脅醒子送他出城，此事之後兩不相欠。永不相見。

鬆懈之時即是命喪之日

白莞找到醒子的妻子，拿出她女兒的手環，要他轉達醒子15年前欠的債，現在該還了。淮安神機妙算，料到劉子言的逃跑路線，早就佈下天羅地網。

下雨的黑夜，醒子駕車，帶劉子溫出城，看著越來越遠的城門，劉子言終於放下心房，鬆了一口氣，此時駕車人已經換成葉崢與淮安，劉子言還在睡夢中，淮安一刀捅進劉子言胸口，劉子言想拖延，淮安沒給機會，一刀一刀就像當初劉子言殺父親一樣，直到劉劉子言斷氣。

路邊一隻小黃狗，對著淮安狂吠，淮安泛出眼淚，他一眼就認出，這是他小時候養的小黃狗，小黃狗示意淮安跟上，來到郊區赫然發現父親的墳墓，這是市井黎民，敬將軍之名，重將軍之義，和建共措，以慰將軍英魂。淮安痛心疾首，說到：原來你在這裡。

想約寫信報平安

當年虎賁叛亂，絕大多數叛將，對舊主劉子溫仍存有難以割捨的舊情與敬畏，他們可能默許叛變，卻真的未必能對劉子溫的幼子幼女趕盡殺絕，這是大部分人的共識，所以兩個小孩能輕易逃脫，唯獨衛千庭將大家心照不宣的底線踩得粉碎，衛千庭對白莞下手，反被淮安生擒，白莞在此時認識淮安，兩人相約書信互報平安。淮安將衛千庭埋在甕中，只露出頭，求生不得求死不能，看守的大叔每日給點食物，這樣的日子衛千庭過了七年，當他知道自己要死時，面對死亡不是恐懼是解脫。

家人是會彼此心疼的

淮安希望白莞離開長安，白莞卻說自己要不要離開與長安安不安全無關，七年前與現在淮安都活在腥風血雨之中，白莞送給淮安一幅畫，畫中的哥哥平凡、安逸，哪怕一天都好。白莞明天要離開了，臨行前告訴淮安自己的身世，自己是養女，來長安是找親人的，白莞自責當初在蘆葦勾的草屋裡沒有等親人回來，不知道對方是父親、叔叔、還是哥哥？淮安這些年一直活在愧疚中，終究是他拋下了妹妹，當年他看著妹妹走進好心人家，想著自己身後是血海深仇，自己的前路是荊棘深淵，只能忍痛不與妹妹相認。

我現在喜歡喝長安的茶

虎賁派來第一智者王朴，表面是一名書生，實則巧舌如簧，憑著一番說詞能不花分文讓車夫送他到御龍吟間神秘人，王朴給神秘人帶來劉子言已死的消息，但是神秘人早已洞悉一切。由王朴與神秘人對話中了解，神秘人應該是鐵秣人，王朴轉達言鳳山的意思，只要神秘人繼續待著，天下即能太平，神秘人要王朴帶話給言鳳山，現在喜歡喝長安的茶，意味著拿捏長安，指日可待。

顧玉折損

皇宮裡陛下與顧玉（葉祖新 飾）將軍對議論朝政，顧玉提議自己會先交出兵權，以逼迫其他節度使也交出兵權，陛下甚是滿意，顧玉大功無私，心系天下安危，謝淮安要高相平亂言鳳山後，不要殺顧玉，高相的本質是鞏固皇權，顧玉的本質是心向蒼生，誰當皇帝都行，兩人本質不同，謝淮安知道像顧玉這樣為國為民的人在權力鬥爭中，最容易被犧牲，特意去找高相，為顧玉求得事成之後，勿行鳥盡弓藏之承諾。

顧玉到城門探訪白吻虎將士，與將士們把酒言歡。後腳剛走，白吻虎就遭到虎賁突襲，虎賁突圍，白吻虎破防，當顧玉返回，只見成山的弟兄屍體。顧玉來不及悲傷，王朴又偷襲一次，這次將顧玉抓走了。謝淮安決定親自救回顧玉，而如今能關顧玉的只有藏兵巷了。

蕭文敬的轉變

要進藏兵巷首先要拿到入門金幣，青衣手上有，淮安讓蕭文敬逼青衣交出金幣，若不從，殺光捉到的虎賁人質，淮安教蕭文敬，有些血不得不流，進藏兵巷要有新身份，小青已經幫淮安準備好了，小青抓了虎賁的王興，年紀與身材與淮安相仿，淮安要以王興的身份進入藏兵巷，蕭文敬主動要求看守王興，王興如果暴露，那淮安就會沒命，是計畫成敗乃至生死攸關的命門，淮安同意，這相當是淮安對蕭文敬充分信任，如今的謝淮安對蕭文敬而言，是老師、是知己、是兄弟。

淮安故意從山頂摔落，弄得渾身傷，把葉崢、蕭文敬嚇壞了，淮安故作輕鬆狀，淮安他們有什麼願望，沒幫他們扮成前自己不會死，淮安出生就白頭，漸漸長大頭髮才轉黑，生而白頭，半生疾苦，白頭兒的外號也由此產生，葉崢的願望就是淮安能好好活著，早日報仇，與妹妹相認，意外的是蕭文敬的願望也是如此，蕭文敬喃喃說道，自己也不指望能回去當皇帝了，希望淮安早日復仇，殺光虎賁，他慌張的眼神洩露了真相，他是真心的在擔心淮安。

深入敵營

淮安將頭髮染白，化身王興，王興有個習慣，喜歡嚼半邊楛，此植物生於北方，味道極苦，能提神解乏，也能驅寒，進入藏兵巷，接頭人是狄路，李三更提醒狄路，隔壁關著將軍，可能會有人來救他，要狄路對新人要好好查查。淮安故意留下破綻，讓狄路發現自己延遲了三天才到達，當狄路問淮安原由，

淮安說自己遇到劉子言，並殺了他，導致自己也受傷，延遲進藏兵巷，並告訴狄路劉子言的藏屍處，狄路確認過劉子言的屍體後，淮安潛入藏兵巷算是水到渠成，但是還是出了岔子，在一次狄路酒後，與淮安勾肩搭背，看到淮安脖子上的傷口，狄路猜到淮安的身份，所有的苦心經營頃刻崩塌，當狄路要對淮安下手，李三更冷不防從狄路背後殺了狄路。殺了狄路，淮安將它埋在家裡，這個意外讓李三更跟淮安心裡都不好受，因為狄路是真的把他們當朋友，狄路在藏兵巷人緣極好，兩人在屍體上散滿酒，讓味道不容易被察覺。兩人對好口供，各回住所。

未卜先知

淮安在進長安前，曾與韓子陵見面，韓子陵就是李三更，淮安希望韓子陵不要進京面聖，並與韓子陵打賭，淮安會請人易容成韓子陵的面貌，果然淮安算得沒錯，皇上一見到韓子陵，沒讓他開口的機會，就殺了他。韓子陵是顧玉推薦給皇上的，皇上知道顧玉是好人，推薦的人一定不會對廢帝下手，再來殺韓子陵的用意是要提醒顧玉不要插手此事。

王朴抓顧玉是很長臉的事，韓子陵親眼所見顧玉被關在醉花樓，在明知道白吻軍已經滲透至藏人巷，又大搖大擺的把人關在醉花樓，只有一個可能，送醉花樓是誘餌，顧玉應該偷偷被送往別處了。

早有後手

藏兵巷看門的心姨發現狄路不見了，猜到淮安所為，淮安倒也大方，直接坦承狄路死了，屍體就埋在他家地下，淮安淡定地拿出青衣的金幣，要心姨保持沈默，他安好，青衣變安好，淮安太懂人心了，早就準備好青衣的金幣，留有後手。









