《長安二十四計》成毅冷血復仇爽度破表！口碑狂飆

大陸流量男星成毅主演的古裝劇《長安二十四計》正席捲觀眾熱情。這部以唐朝為背景的復仇權謀劇是成毅今年推出的第三部古裝大戲，劇中他飾演家族慘遭滅門後潛伏十年復仇的謝淮安，精湛演技將角色理性又瘋癲的特質詮釋得淋漓盡致。該劇不僅對應三十六計中的各式計謀，更以扣人心弦的劇情反轉和眾多老戲骨的精彩演出，贏得收視與口碑雙雙飆升的佳績。

成毅主演《長安二十四計》熱度高。（圖／翻攝自電視劇長安二十四計官方微博）

《長安二十四計》講述了成毅飾演的謝淮安在家族被將軍滅門後，潛伏十年向仇人討回性命的故事。劇中謝淮安冷血復仇的過程充滿張力，這部戲不僅有精心設計的殺局，還巧妙對應了三十六計中的各種計謀，使劇情層層反轉，讓觀眾目不暇給。

在中國大陸，《長安二十四計》的熱度已經超越同期播出的《狙擊蝴蝶》和《雙軌》，成功奪得收視冠軍。成毅憑藉精湛的演技，將角色複雜的心理狀態詮釋得恰到好處，再加上多位實力派老戲骨的加持，使這部劇在播出後立即獲得觀眾的熱烈好評。

今年堪稱成毅的「古裝劇年」，除了《長安二十四計》外，他還主演了熱度狂飆的《天地劍心》以及《赴山海》，後者僅預告片的播放量就突破億次。成毅不僅演技出眾，歌唱實力同樣不俗，他演唱的《滄海一聲笑》也在兩岸串流平台上霸榜第一。

憑藉著連續幾部成功的作品，成毅已經穩坐流量男神的地位，其作品在兩岸觀眾中都獲得了極高的關注度和喜愛度。無論是冷血復仇還是深情演繹，成毅都能游刃有餘地駕馭不同類型的角色，展現出全方位的演藝才華。

