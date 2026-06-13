長尾謙杜居酒屋密會女星再被拍！粉絲氣炸：毫無偶像自覺

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本星達拓人氣男團「浪花男子」成員長尾謙杜日前遭爆，與前「E-girls」成員稻垣莉生陷入姐弟戀，繼先前被拍到一起看足球賽、返回女方住處後，近日再有日本週刊曝光兩人約會畫面，直擊他們現身居酒屋及酒吧共度時光。消息曝光後，部分粉絲湧入社群表達不滿，更有人痛批長尾謙杜「毫無偶像自覺」。

日本週刊報導指出，長尾謙杜與稻垣莉生近日被目擊一同前往居酒屋用餐，席間享用餃子等餐點，之後又轉往酒吧續攤，互動自然。事實上，兩人先前已被拍到一起觀看足球賽，之後返回稻垣莉生住處，隨後又外出夜遊，戀情因此浮上檯面，如今再有約會畫面曝光，也讓外界更加關注兩人的關係發展。

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除了週刊直擊之外，網友也翻出兩人社群貼文比對，質疑透過照片暗示戀情，有人發現長尾謙杜2025年10月曾在節目中購入一盞造型燈具，之後稻垣莉生的IG也出現疑似同款燈飾，今年4月她替愛貓慶生時，照片中同樣拍到該盞燈，引發粉絲聯想。部分粉絲對此感到失望，紛紛痛斥「原來是會暗示交往那一型的喔？」、「在全盛期爆出戀情，這種職業意識低落真的讓人失望」、「給團體添麻煩！」更有人直言長尾謙杜：「毫無偶像自覺！」

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