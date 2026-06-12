長尾謙杜居酒屋私約前「放浪」女孩 粉絲罵爆：毫無偶像自覺

長尾謙杜與前E-girls成員稻垣莉生爆出差4歲的姐弟戀。（翻攝網路）

星達拓團體「浪花男子」成員長尾謙杜與前放浪體系的「E-girls」成員稻垣莉生爆出姐弟戀後，最新又有週刊報導，直擊兩人居酒屋甜蜜約會；由於長尾謙杜之前才跟不同團但同屬「星達拓」的「Kis-My-Ft2」師兄千賀健永搶過前AV女優三上悠亞，新戀情備受撻伐。

之前長尾謙杜先被拍到與稻垣莉生看足球賽約會，一起回到女方公寓之後又出門夜遊；如今再流出週刊的直擊畫面，顯示兩人先去居酒屋吃餃子，然後再到酒吧約會的身影；不僅如此，兩人的社群貼文也被抓包一前一後疑似透過照片暗示戀情。

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2025年10月，長尾謙杜在節目中買了一盞造型時髦的燈，有網友發現，稻垣莉生後來的IG也出現疑似同款的燈；到了今年4月，稻垣莉生發文慶祝愛貓生日，其中就有一張是貓咪看著同盞燈的畫面。對此粉絲非常失望，甚至反感直呼：「原來是會暗示交往那一型的喔？」「在全盛期爆出戀情，這種職業意識低落真的讓人失望」「給團體添麻煩」，認為他毫無身為偶像的自覺。

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