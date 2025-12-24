長島昭久：日台國會交流持續 為區域穩定建立關係

（中央社記者楊堯茹台北24日電）日本前法務大臣鈴木馨祐今天表示，這次訪台旨在強化日台關係；前首相補佐官長島昭久說，儘管日台無邦交關係，但國會議員交流將持續進行，為區域穩定建立良好關係。

日本前法務大臣鈴木馨祐眾議員偕前首相補佐官長島昭久眾議員及前法務大臣政務官神田潤一眾議員22日至24日訪台，今天是行程最後一天，於日本台灣交流協會舉行記者會。

鈴木馨祐致詞時表示，此行旨在強化日台關係，與台灣政要就國際情勢、提升嚇阻能力深入交換意見，也得到共識，雙方都不願發生「台灣有事」，在這點也進行意見交換。

長島昭久上次訪台是去年8月隨前日相石破茂來台，他說，日本現在與中國關係緊張，但這次訪台在兩個月前就計畫進行。日本跟台灣沒有邦交關係，但國會議員間的交流依舊持續進行，為區域穩定建立良好關係。

長島昭久說，此行與台灣各界就提高嚇阻能力進行意見交換，第一島鏈、第二島鏈需要提高嚇阻能力，這次訪台有助意見交換，期望持續盡力為台海安全穩定作出貢獻。

神田潤一是首次訪台，他於記者會分享自己老家在青森，並指很多台灣朋友包括賴總統都提到青森蘋果很有名。他說，這次訪台重新認識日台建立經濟連結、人員來往的重要性，對區域和平至關重要。

被問到面對日中緊張情勢，這次訪台是否提及與台灣進行軍事安全合作，鈴木馨祐表示，不便透露雙方討論內容，期望與盟友共同合作維護區域和平。

根據外交部新聞稿，日本眾議員團於22日至24日訪台交流，期間晉見賴總統及蕭副總統，拜會前總統蔡英文、國安會秘書長吳釗燮、監察院副院長李鴻鈞、外交部長林佳龍、國防部長顧立雄、台北市長蔣萬安與立法院前院長王金平，並與台灣日本關係協會會長蘇嘉全等人會晤。（編輯：謝佳珍）1141224