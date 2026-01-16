長島諾斯韋爾醫院與護士達成暫定合約 化解罷工危機

總部位於新海德公園(New Hyde Park)的諾斯韋爾醫院是紐約州最大的私人雇主之一。(美聯社)

在紐約州多地護士持工罷工之際，位於長島的諾斯韋爾醫院(Northwell Health)旗下三家醫院的護士由於與院方達成暫定勞資協議，已成功化解原訂於12日展開的罷工行動。

據「新聞日報」(Newsday)15日報導，代表護士的紐約州護士協會(New York State Nurses Association，NYSNA)與諾斯韋爾醫院均證實，雙方已就新合約內容取得共識，涉及的院區包括亨廷頓醫院(Huntington Hospital)、普萊恩維尤醫院(Plainview Hospital)及賽奧瑟特醫院(Syosset Hospital)。相關合約仍須交由工會會員投票表決，通過後方能正式生效。

NYSNA主席哈根斯(Nancy Hagans)在線上記者會表示，這份暫定協議在改善病患與護士安全人力配置方面有所進展，同時維持護士現有福利，並納入具體且具尊重性的薪資調整。她也向三家醫院的工會護士表達祝賀，認為協議有助於改善臨床工作環境。

根據工會說法，若合約獲會員通過，長島地區的工會護士在為期三年的合約期間，將可獲得每年約5%的加薪。諾斯韋爾醫院方面則表示，在會員完成表決前，不會對外公布合約的具體細節。

諾斯韋爾醫院在發給媒體的聲明中指出，對於能與NYSNA在三家醫院達成暫定協議感到欣慰。院方表示，自談判一開始，目標即是在支持第一線護士的同時，維持社區信賴的醫療照護水準，並強調該協議再次展現院方致力於提供支持性工作環境，以及具競爭力薪資與福利的承諾。

總部位於新海德公園(New Hyde Park)的諾斯韋爾醫院是紐約州最大的私人雇主之一。根據院方去年9月提供的數據，普萊恩維尤院區雇用超過270名註冊護士，亨廷頓醫院約有670人，賽奧瑟特院區則約174人。

工會先前指出，談判中的主要癥結在於長期存在的人力不足與護病比例問題。護士與工會認為，人手短缺導致工作負荷過重，不僅影響病患照護品質，也讓醫院在招募與留任人力方面面臨更大挑戰。

勞工學者指出，醫療產業的罷工行動相對少見，但新冠疫情後，醫護人員過勞與人力短缺問題更加凸顯，使全美各地醫院的勞資關係趨於緊張。近期紐約州多地護士相繼展開或準備罷工，爭取改善工作條件與人力配置。諾斯韋爾醫院此次與工會達成暫定協議，也被視為在整體醫療勞資緊張氛圍下，成功避免衝突升高的案例之一。

