長崎漫遊景點推薦！經典眼鏡橋路面電車場景 懷舊洋風必嘗長崎蛋糕下午茶

走進長崎，就像走入一座融合和風與洋風的迷人城市。這裡不僅擁有歷史深度，更散發著悠閒、適合散步漫遊的獨特氣息。本篇將帶你從長崎的象徵——優雅跨越中島川的「眼鏡橋」開始，沿著河畔風景漫步、搭上歷史悠久的長崎電氣軌道路面電車，一站一站感受城市的節奏。途中不妨停下腳步，到福砂屋、松翁軒、文明堂等老字號店鋪品嘗正宗長崎蛋糕，或是在一二三亭享受療癒系下午茶時光。長崎最迷人的地方，不是華麗，而是那份讓人想慢下來的溫度與故事。跟著這篇分享，一起展開一趟結合美景、甜點與懷舊風情的長崎漫遊吧！

圖 / 墨刻出版，以下同

自1571 年長崎開港以來，受到西洋與中國文化的影響相當深，外來輸 入的各種商品或風味飲食均引起當地人好奇，進而接受學習，像是著名 的長崎蜂蜜蛋糕(カステラ)、什錦麵( ちゃんぽん)，都已經成為今 日長崎的特色。而長崎的港灣風景更是迷人，無論是順著坡道散步發現 巷弄間的趣味，或是從山坡上眺望長崎市街和整個港灣，都是遊玩長崎的好方法。

長崎蜂蜜蛋糕是長崎的名產，像是文明堂，就是當地知名長崎蛋糕品牌。

眼鏡橋 めがねばし

這座架在中島川上，日本最古老的石造拱橋，連著 映在水面的倒影一起看，真的就像一副眼鏡。寬永 11 年(1634年)，興福寺的第二代住持默子如定為 了讓神轎隊伍風風光光地入寺，引入中國造橋技術， 特別蓋了這座在當時是最稱頭的石橋。

眼鏡橋

交通：路面電車「めがね橋」站徒步3分

地點：長崎市魚の町2

圖／墨刻出版，以下同

長崎電氣軌道╳特色電車

每年路面電車日( 6 月10 日) 和鐵道日( 10 月14 日) 前後的週日，長崎電軌會舉行特別活動「明治電車168 号紀念運行」。明治電車168 号是日本現存最古老的木 造電聯車，1911 年( 明治44 年) 製造，屬於長崎160 形電車，使用美製底盤和電動機，戰時制式的軍綠色車 身改以茶紅和唐草紋塗飾，只在紀念運行日上街。搭不 到復古的168 号， 還有由水戸岡鋭治設計的301 號電車 「みなと(Minato) 」， 因為是一般運行，每天都有機會可 搭，還可上網查看電車動態位置。

網址：www.otter.jp/naga-den/pc/maps.php

一二三亭 ひふみてい

人氣料理是看來平實的蛋粥( おじや)，被譽為長崎 人的隱藏版靈魂美食。第四代當家屋崎至沿襲傳統 作法，白粥與高湯同熬，拌入蛋液成為金黃蛋粥， 灑上手工切碎的芝麻和蔥花，口感溫潤，是宛如深 夜食堂般的暖心美味。

一二三亭

交通：路面電車「めがね橋」站徒步約2分，眼鏡橋徒步1分

地址：長崎市古川町3-2

電話：095-825-0831

營業時間：17:30~22:00 休息：週三、四

福砂屋 長崎本店

西元1624 年，福砂屋的創始人從居住在長崎的葡萄 牙人習得「Castella」這種點心作法後，創立了第一 家長崎蛋糕店。金黃色澤的蛋糕有著濃厚蛋香，綿 密濕潤又蓬鬆的蛋糕搭配雙目糖清脆口感，是長崎人心目中最經典的長崎蛋糕滋味。

福砂屋 長崎本店

交通：路面電車「思案橋」站徒步2分

地址：長崎市船大工町3-1

電話：095-821-2938

營業時間：9:30～17:00

網址：www.fukusaya.co.jp

鶴茶庵 ツル茶ん

創立自1925 年的鶴茶庵由「東洋日之出新聞」的 倉庫改建，為九州最早的咖啡廳。充滿復古懷舊風 格的鶴茶庵，招牌料理是長崎名物「土耳其飯」，除 了咖哩豬排經典口味外，還有附有炸蝦的海鮮白醬、 俄式酸奶牛排等多達10 種原創口味。

鶴茶庵

交通：路面電車「思案橋」站徒步3分

地址：長崎市油屋町2-47

電話：095-824-2679

時間：10:00～21:00

松翁軒 本店

與福砂屋、文明堂並稱「長崎蛋糕御三家」的松翁 軒，創業自天和元年(1681 年)，以保濕性高的長崎 蛋糕專用粉、島原半島契約農家每天早上直送的雞 蛋，完全倚靠純熟職人手工製作的松翁軒長崎蛋糕， 濕潤綿密，底層還有口感鮮明的雙目糖。本店2 樓 另設有古典洋風的喫茶室。

松翁軒 本店

交通：路面電車「市民会館」站徒步1分

地址：長崎市魚の町3-19

電話：095-822-0410

營業時間：9:00~18:00，2F 喫茶室セヴィリヤ10:00~17:00

網址：www.shooken.com

文明堂總本店

文明堂與契約農場共同開發的「南蛮卵」新鮮雞蛋， 加上特別以佐賀糯米發酵的麥芽糖，保存開業以來 的傳統技法與風味，底部的砂糖顆粒更增加獨特口 感。特別用心的是，為了避免顧客刀子味道滲入蛋 糕，所有的蛋糕都是切好才裝盒。

文明堂總本店

交通：路面電車「大波止」站徒步1分

地址：長崎市江戸町1-1

電話：0120-24-0002

營業時間：9:00～18:00

網址：www.bunmeido.ne.jp

長崎的魅力，不只眼鏡橋與長崎蛋糕的甜美滋味。當你走完中島川一帶、體驗過路面電車的慢節奏，再多待上一兩天，你會發現這座城市還有更多面貌等著你去探索。想了解長崎最重要的歷史記憶，不妨前往長崎原爆資料館或平和公園，在靜默中理解城市再生的力量；若喜歡藝術與建築，長崎県美術館的現代感空間與展覽一定會讓你驚喜。到了晚上，推薦上稻佐山欣賞被譽為「世界新三大夜景」的璀璨夜色，替旅程畫下浪漫句點。長崎是一座值得慢慢品味、也值得一來再來的城市，快計畫親自走一趟，把屬於自己的長崎故事帶回家！

