長崎漫遊景點推薦！經典眼鏡橋路面電車場景 懷舊洋風必嘗長崎蛋糕下午茶
文／景點+ 張盈盈整理
走進長崎，就像走入一座融合和風與洋風的迷人城市。這裡不僅擁有歷史深度，更散發著悠閒、適合散步漫遊的獨特氣息。本篇將帶你從長崎的象徵——優雅跨越中島川的「眼鏡橋」開始，沿著河畔風景漫步、搭上歷史悠久的長崎電氣軌道路面電車，一站一站感受城市的節奏。途中不妨停下腳步，到福砂屋、松翁軒、文明堂等老字號店鋪品嘗正宗長崎蛋糕，或是在一二三亭享受療癒系下午茶時光。長崎最迷人的地方，不是華麗，而是那份讓人想慢下來的溫度與故事。跟著這篇分享，一起展開一趟結合美景、甜點與懷舊風情的長崎漫遊吧！
圖 / 墨刻出版，以下同
自1571 年長崎開港以來，受到西洋與中國文化的影響相當深，外來輸 入的各種商品或風味飲食均引起當地人好奇，進而接受學習，像是著名 的長崎蜂蜜蛋糕(カステラ)、什錦麵( ちゃんぽん)，都已經成為今 日長崎的特色。而長崎的港灣風景更是迷人，無論是順著坡道散步發現 巷弄間的趣味，或是從山坡上眺望長崎市街和整個港灣，都是遊玩長崎的好方法。
長崎蜂蜜蛋糕是長崎的名產，像是文明堂，就是當地知名長崎蛋糕品牌。
眼鏡橋 めがねばし
這座架在中島川上，日本最古老的石造拱橋，連著 映在水面的倒影一起看，真的就像一副眼鏡。寬永 11 年(1634年)，興福寺的第二代住持默子如定為 了讓神轎隊伍風風光光地入寺，引入中國造橋技術， 特別蓋了這座在當時是最稱頭的石橋。
眼鏡橋
交通：路面電車「めがね橋」站徒步3分
地點：長崎市魚の町2
圖／墨刻出版，以下同
長崎電氣軌道╳特色電車
每年路面電車日( 6 月10 日) 和鐵道日( 10 月14 日) 前後的週日，長崎電軌會舉行特別活動「明治電車168 号紀念運行」。明治電車168 号是日本現存最古老的木 造電聯車，1911 年( 明治44 年) 製造，屬於長崎160 形電車，使用美製底盤和電動機，戰時制式的軍綠色車 身改以茶紅和唐草紋塗飾，只在紀念運行日上街。搭不 到復古的168 号， 還有由水戸岡鋭治設計的301 號電車 「みなと(Minato) 」， 因為是一般運行，每天都有機會可 搭，還可上網查看電車動態位置。
網址：www.otter.jp/naga-den/pc/maps.php
一二三亭 ひふみてい
人氣料理是看來平實的蛋粥( おじや)，被譽為長崎 人的隱藏版靈魂美食。第四代當家屋崎至沿襲傳統 作法，白粥與高湯同熬，拌入蛋液成為金黃蛋粥， 灑上手工切碎的芝麻和蔥花，口感溫潤，是宛如深 夜食堂般的暖心美味。
一二三亭
交通：路面電車「めがね橋」站徒步約2分，眼鏡橋徒步1分
地址：長崎市古川町3-2
電話：095-825-0831
營業時間：17:30~22:00 休息：週三、四
福砂屋 長崎本店
西元1624 年，福砂屋的創始人從居住在長崎的葡萄 牙人習得「Castella」這種點心作法後，創立了第一 家長崎蛋糕店。金黃色澤的蛋糕有著濃厚蛋香，綿 密濕潤又蓬鬆的蛋糕搭配雙目糖清脆口感，是長崎人心目中最經典的長崎蛋糕滋味。
福砂屋 長崎本店
交通：路面電車「思案橋」站徒步2分
地址：長崎市船大工町3-1
電話：095-821-2938
營業時間：9:30～17:00
網址：www.fukusaya.co.jp
鶴茶庵 ツル茶ん
創立自1925 年的鶴茶庵由「東洋日之出新聞」的 倉庫改建，為九州最早的咖啡廳。充滿復古懷舊風 格的鶴茶庵，招牌料理是長崎名物「土耳其飯」，除 了咖哩豬排經典口味外，還有附有炸蝦的海鮮白醬、 俄式酸奶牛排等多達10 種原創口味。
鶴茶庵
交通：路面電車「思案橋」站徒步3分
地址：長崎市油屋町2-47
電話：095-824-2679
時間：10:00～21:00
松翁軒 本店
與福砂屋、文明堂並稱「長崎蛋糕御三家」的松翁 軒，創業自天和元年(1681 年)，以保濕性高的長崎 蛋糕專用粉、島原半島契約農家每天早上直送的雞 蛋，完全倚靠純熟職人手工製作的松翁軒長崎蛋糕， 濕潤綿密，底層還有口感鮮明的雙目糖。本店2 樓 另設有古典洋風的喫茶室。
松翁軒 本店
交通：路面電車「市民会館」站徒步1分
地址：長崎市魚の町3-19
電話：095-822-0410
營業時間：9:00~18:00，2F 喫茶室セヴィリヤ10:00~17:00
網址：www.shooken.com
文明堂總本店
文明堂與契約農場共同開發的「南蛮卵」新鮮雞蛋， 加上特別以佐賀糯米發酵的麥芽糖，保存開業以來 的傳統技法與風味，底部的砂糖顆粒更增加獨特口 感。特別用心的是，為了避免顧客刀子味道滲入蛋 糕，所有的蛋糕都是切好才裝盒。
文明堂總本店
交通：路面電車「大波止」站徒步1分
地址：長崎市江戸町1-1
電話：0120-24-0002
營業時間：9:00～18:00
網址：www.bunmeido.ne.jp
長崎的魅力，不只眼鏡橋與長崎蛋糕的甜美滋味。當你走完中島川一帶、體驗過路面電車的慢節奏，再多待上一兩天，你會發現這座城市還有更多面貌等著你去探索。想了解長崎最重要的歷史記憶，不妨前往長崎原爆資料館或平和公園，在靜默中理解城市再生的力量；若喜歡藝術與建築，長崎県美術館的現代感空間與展覽一定會讓你驚喜。到了晚上，推薦上稻佐山欣賞被譽為「世界新三大夜景」的璀璨夜色，替旅程畫下浪漫句點。長崎是一座值得慢慢品味、也值得一來再來的城市，快計畫親自走一趟，把屬於自己的長崎故事帶回家！
宇宙明星BT21，帶你玩九州！在長崎感受懷舊洋風、品嘗完美融合日洋文化的長崎蜂蜜蛋糕！
・同系列多個城市，以不同風格與設計帶你環遊世界，保證讓喜愛BT21的UNISTARS超級滿意，只要翻開就會忍不住大喊：「太可愛了」！
・內頁充滿設計巧思，翻開就是滿滿的宇宙明星陪你玩遍全世界。
・書中收錄地點，皆為MOOK嚴選出最好玩、最好買以及最好吃的經典行程，只要跟著走，新手也能玩得像達人。
・書中貼心附上心情筆記頁，怎麼使用都可以，讓你自由發揮不設限。
・封面和封底折口還有可撕下的精緻明信片，收藏、使用或送人都OK！
BT21帶你環遊世界：MOOK第6站──九州【附獨家贈品】
》https://reurl.cc/qK6vpN
沖繩不只蔚藍大海！最推美國村美式異國情調匯聚、逛街購物吃美食賞絕美日落一日完成
其他人也在看
一表還原台灣「啃老血案」弒親地圖 爸媽一行為恐成催命符
新北市蘆洲區一對經營蔥油餅攤的67歲廖姓與75歲許姓夫妻，疑因金錢問題遭36歲啃老族兒子殺害。回顧近5年各縣市弒親案件，這類由「經濟依賴」演變成血案的悲劇早已不是首例。根據警方統計，弒親者與被害者的關係多為直系親屬，糾紛導火線往往與金錢索求、長期失業產生的口角有關。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 180
232條款雙面刃？台積電大利多 聯電、世界先進爆「邊緣化」危機
台美對等關稅談判落幕，台灣擴大投資美國，拿到與日韓相同的15%關稅，在232條款談判中率先拿到最優惠稅率，對於「護國神山」是一大幫助。然專家也憂心，未赴美設廠的晶片商恐被邊緣化，包括聯電與世界先進。中時財經即時 ・ 4 小時前 ・ 13
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 28 分鐘前 ・ 1
獨子弒親狂砍37刀！稱「給5千太少」 家屬怒斥：每月至少給4、5萬
即時中心／温芸萱報導新北市蘆洲日前發生震驚社會的雙屍命案，一對廖姓夫妻在家中遭人持開山刀狂砍37刀身亡。警方調查後鎖定36歲獨子涉有重嫌，嫌犯案發當天向父母要錢，雖拿到5千元仍不滿，與雙親爆發激烈爭執後行凶，犯後逃逸並藏身新莊運動公園過夜，昨晚落網。嫌犯供稱長期家庭不睦、遭嚴格管教，指母親每月僅給5千元零用錢太少，但死者家屬強烈駁斥，指死者老來得子、十分疼愛嫌犯，且每月至少給4至5萬生活費。民視 ・ 2 小時前 ・ 62
77歲張小燕近況曝...燦笑同框天后們 張清芳「高挑帥兒也在場」成焦點
知名造型師李明川雖然忙於工作，但不時仍會透過社群分享生活，近日，他曝光一組用餐的大合照，只見張小燕、張清芳、方芳芳等人都齊聚一堂，讓網友瞬間驚呼：「這餐含金量好高」蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 6
【WBC】官網公開大聯盟球員42人參戰名單 10國入列沒有台灣
世界棒球經典賽即將在3月登場，各隊參賽陣容逐漸曝光，根據官網最新統計，在目前已確定參戰的球員中，共有42位屬於大聯盟球員，且20隊中有多達10國有大聯盟球星，但不包含台灣。上報 ・ 3 小時前 ・ 47
24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」 他傻眼：小學弄丟的
《寧波晚報》報導，急診檢查顯示，小林左肺存在局部支氣管擴張並伴隨感染，氣道內疑似有阻塞物，且供血血管形態異常，稍有刺激便可能引發大出血。考量患者年僅24歲，卻出現與年齡不相符的肺部病變，醫師高度警覺，認為必須進一步探查。不過，小林一度因恐懼檢查而拒絕手術，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 47
曾算中柯文哲出事！周映君預言2026國運「5大變數浮現」斷言4字
生活中心／綜合報導2026年適逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」，曾鐵口直斷民眾黨前主席 柯文哲「沒有總統命」的命理師周映君，近日再度針對2026年丙午年國運提出預測。她指出，丙午年屬「火上加火」，政治、經濟與國際局勢勢必出現震盪，但整體仍屬「有驚無險」，不致全面失控。民視健康長照網 ・ 23 小時前 ・ 236
獨家／民進黨桃園市長人選出爐了！傳1月底將徵召提名「他」挑戰張善政
即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會持續布局2026年選戰，而六都之中僅剩台北市、桃園市尚未確定名單，其中在桃園市長參選人部分，不分區綠委王義川、總統府副秘書長何志偉皆為外界點名的熱門人選。對此，《民視》掌握最新消息，民進黨將在1月底徵召提名「他」出戰現任國民黨籍桃園市長張善政，相關內容也隨之曝光。民視 ・ 1 天前 ・ 241
李多慧遭爆難搞價碼高、活動減少 公司嚴正駁斥了
李多慧去年9月參與電影《辛亥隧道》演出，但有媒體指稱她為了配合宣傳行程，將減少今年上半年的公開活動，專心投入電影宣傳。此外，還有公關公司爆料她工作的態度與期待規格不但要求繁多，報價也高於市場行情。不過根據《NOWNEWS今日新聞》報導，李多慧經紀公司對此事件發聲...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 14
蔥油餅伯賣200份餅才夠給零用錢 啃老逆子「嫌太少」狠弒雙親導火線曝光
廖姓死者與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，其每份蔥油餅要價僅25元，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，夫妻倆靠擺攤養大獨生子，廖男卻於17日晚間先後殺害2名死者，於當日晚間逃逸，並在稍早落網。據了解，廖嫌退伍後就沒有正當工作，平時沉迷手遊電玩，靠著打...CTWANT ・ 18 小時前 ・ 197
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 1 天前 ・ 5
電信費也記得歸戶！他設定完發票秒中500元 網：謝謝提醒
日前有網友分享，因未完成載具歸戶，錯失200萬元獎金。近日一名網友也提醒，電信費也記得完成載具歸戶，他設定完後還意外中了電子發票500元獎項。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 808
何妤玟親揭童年創傷！媽媽嫁美國人 她3歲被送寄養「像皮球被拋來拋去」
《小姐不熙娣》由Sandy吳姍儒代班主持，攜手派翠克與新加入的生力軍薔薔。最新一集以「人生直接失控開播？連八點檔都不敢這樣演！」為題，邀請賴雅妍、初孟軒、關韶文、何妤玟、王少偉以及班底Peggy、朱琦郁，輪番揭露比戲劇還荒謬的人生真實經歷。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 7
台灣一片白茫茫！專家曬1圖示警：如冷空氣傾瀉而下
生活中心／周孟漢報導氣象署今（20）日上午10點44分發布低溫特報，預計影響時間為20日下午至21日晚上。橙色燈號地區包括：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣；黃色燈號地區則有苗栗縣、金門縣。眼看氣溫驟降，知名氣象粉專《台灣颱風論壇─天氣特急》便曬出1張「冷空氣傾瀉而下」的衛星雲圖，直喊「越晚越冷、風寒感受加劇」。民視 ・ 2 小時前 ・ 4
「煮泡麵加蛋」被男友罵公主病！網歪樓「曬1圖」：有皇太后病
生活中心／綜合報導泡麵加點配料竟然也能成為情侶爭吵的導火線？近期有名女網友在社群發文抱怨，自己吃泡麵時習慣打顆蛋，卻因此被前男友貼上「公主病」標籤，兩人為此爆發激烈口角。貼文曝光後立刻掀起熱議，不少網友看傻眼，直呼「公主病、拜金女的門檻也太低了吧」，也讓不少人感慨，連吃泡麵都能被嫌棄，價值觀差這麼多，分開反而是解脫。民視 ・ 2 天前 ・ 72
欠錢拚重生／獨家！沒錢也要快樂度日 陳致遠、林秀琴嗑酒肉尋歡
前職棒球星陳致遠與妻子林秀琴淡出演藝圈，夫妻倆行事低調，鮮少公開露面。1月初晚間，本刊直擊兩人現身台北東區巷弄內一家燒肉店，當晚夫妻倆並未刻意遮掩行蹤，輕裝上陣坐在店內用餐，一邊烤肉、一邊小酌，互動自然，雖然之前投資頻頻失利，但兩人看來輕鬆愉快，頗能品嘗人生風波裡的小確幸。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 54
-20度極冷空氣來了！下週大雨開炸 恐濕冷5天「最凍時段曝」
小心來自蒙古的大寒！日前中央氣象局前局長鄭明典表示，有-20度的極冷空氣從北方南下，雖然台灣有海洋讓降溫不極端，但仍須留意其影響。而中央氣象署預報，這波「蒙古大寒」不只會來帶降溫，水氣也相當多，北東預計下週一（19日）越晚雨越多，一路下到下週五（23日）；低溫則是下週三（21日）起夜間清晨，北部、宜蘭空曠地區最冷探10度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
Lulu婚宴倒數！公開第二波絕美婚紗照 陳漢典心疼老婆「一人兼多差」
陳漢典、LULU（黃路梓茵）繼先前赴日本富士山拍攝婚紗照曝光後，即將在下週（25日）舉辦婚宴的兩人，再度釋出另外兩套絕美婚紗照，除了婚紗、造型設定、拍攝形式到行程安排幾乎都由 LULU 提出構想，婚宴本身的節目流程及細節也都是LULU一手規劃，身為新郎的陳漢典則以「軍師」身分提出建議，兩人再反覆討論後才定案。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 35