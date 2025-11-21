長平觀察：上海人為什麼關心起政治來了？

（德國之聲中文網）一條來自境外的蛆蟲，毀了上海一家大型民營企業；好在一家招牌國有企業果斷接盤，挽救了上海兒童的健康，挽救了人心，挽救了社會。

今年9月，上海靜安區某小學食堂廚師發現，冷凍蝦仁包裝袋內不僅有蝦仁，還有蛆蟲。他們一邊拍照上報所屬餐飲公司，一邊給孩子們烹制了帶蛆蟲味的蝦仁炒蛋。

要麼是這蛆蟲太給力了，臭味過濃，要麼是上海孩子太挑食了，根據隨後成立的調查小組的描述，“上餐後學生未食用即撤回銷毀，其間部分學生有挑揀、扇鼻、圍觀等動作”。

這家名叫綠捷的餐飲公司，通過競標包攬了全上海500多所中小學的校園餐飲。至少有7所學校的學生用鼻子享用了他們烹制的蛆蟲蝦仁炒蛋。

孩子們並不知道臭味來自蛆蟲，因為綠捷公司在撤回銷毀食物的時候撒了謊，稱“系蝦腸外溢，有泥沙”，且要求相關人員刪除信息、更換手機。

綠捷公司想必認為，事情就這樣過去了。碰巧國內輿論正在熱烈爭論一家叫西貝的餐飲公司飯菜新鮮度問題，有網民呼籲“求求讓西貝進校園吧！至少沒蟲子、沒頭發、沒餿味！”於是，綠捷被推上輿論的峰尖浪口。

串通投標與境外蛆蟲

幾天前，上海市“綠捷食安事件”調查組發布了大快人心的消息：擬吊銷綠捷公司的食品經營許可證及營業執照。

這還沒完，公司實際控制人/相關責任人張X華等8人已被執行逮捕。

孩子們只是聞了聞的蛆蟲蝦仁炒蛋，就能讓公司關門、負責人遭刑事指控？上海可真是重視兒童權益和食品安全啊。

原來並不只是幾條蛆蟲的問題。就跟中國很多事情一樣，一查就拔出蘿卜帶出泥，蛆蟲背後是大面積的腐敗。調查通報稱，綠捷公司及相關人員以“圍標”方式進行串通投標，情節特別嚴重，張X華等8人構成串通投標犯罪。

串通投標的意思，就是假裝競標，實際上由領導“內定”。有網民已經指出，綠捷公司自己肯定是“內定”不了，既然它的負責人都被逮捕了，實際上有權力“內定”的人，為什麼反倒只是不點名地給了“黨紀或政務處分”呢？

調查報告還說，“經昆蟲專家、物證鑑定專家論證，蝦仁中的蟲體系麗蠅幼體”——它沒說，麗蠅幼體俗稱蛆蟲——“判斷上述麗蠅幼體應系前端境外生產加工環節混入”。

境外勢力用心何其險惡，不肯放過一切機會毒害祖國的下一代！

延申閱讀：長平觀察：“吃進去有毒，說出來有罪”

“垃圾制造出來的，只有垃圾”

接下來，孩子們吃什麼呢？調查通報稱，上海市屬國企光明食品集團已於9月23日起臨時接管全市484所學校的校園餐供應，確保學生就餐不受影響。

怎麼確保呢？因為光明是國有企業，道德水平就比民營企業綠捷更高嗎？綠捷的罪行之一是“內定”，光明集團接管是不是“內定”呢？或者說臨時“內定”，隨後還會公開招標嗎？如果公開招標，其他企業有沒有公平競爭的機會呢？

有網民已經在設想：假如光明集團出現蛆蟲蝦仁炒蛋，輿論還能喧囂嗎？呼籲“西貝進校園”還有用嗎？

這樣討論下去是危險的，因為話題已經涉及到了政治。作為媒體人，早在二十年前，我和我的同儕就一再被告誡：上海人不喜歡討論政治。

當時，我和一些同道從廣州去到上海，希望給那個龐大都市帶去真正的媒體——全面關心時事、社會、文化和娛樂的媒體。我們認為，上海市民值得擁有這樣的媒體。其中一份報紙是《外灘畫報》，我出任副總編輯。

無數懂行的人警告我們說，上海人就喜歡時尚和消費，不喜歡政治新聞。

有人會說，校園餐飲是民生，不是政治。非也，我們當時也沒有能力去報道狹義的政治，著手進行的調查都是民生題材。

其中包括市民對光明牛奶的投訴。我們拒絕了光明集團的公關，但很快收到上海市委宣傳部的電話：不要報道光明牛奶的問題。

在網上還能查到的文章中，我們以其他方式報道了中國奶業存在的普遍問題。其中，時任廣州市奶業管理辦公室負責人的王丁棉說：“目前中國乳業行業標准是全球最差標准，其標准的制定被少數奶業巨頭綁架了”，“這種標准是中國乳業的恥辱！”

時任光明乳業總裁郭本恆在一個論壇上指出：“我們的生奶標准，幾乎是全世界最差的。垃圾制造出來的，只有垃圾。”

國產蛆也會臭嗎？

二十年過去了，中國奶業和整個餐飲行業都應該有了很大的進步。但是，更加“進步”的是媒體管制和輿論風向。今天，代表“民族品牌”的國企自曝其醜或相互揭醜，可能“愛國網民”們都難以接受吧？

回到網民的問題：即便放在當年還很“落後”的輿論管制環境中，可以肯定的是，倘若光明集團給孩子們溫馨烹制了蛆蟲蝦仁炒蛋，宣傳部和網管辦不會坐視不管，而會立即打壓輿論炒作，秒刪別有用心的言論。

畢竟，國產蛆也不會那麼臭嘛！

長平是資深媒體人、時事評論作家。他目前是德國之聲專欄作家、中國數字時代執行主編以及六四記憶 · 人權博物館總策展人。

