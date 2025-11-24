長平觀察：每月無償多加5個班，為我可愛的祖國

（德國之聲中文網）

“如果你有100畝地，你可以捐給國家嗎？”

“可以！”

“如果你有100萬元，你願意捐給國家嗎？”

“我願意。”

“如果你有一頭牛，你願意捐給國家嗎？”

“我不願意。”

“為什麼？”

“因為我真的有一頭牛。”

廣告 廣告

——這是在中國網絡上廣為傳播的一個段子，據說是記者和農民的對話。

這幾天，中國開動輿論機器，煽動民眾抗議日本新任首相高市早苗“台灣有事”言論。這個段子有了新的版本——

“如果你是有錢有閒的人，你可以不去日本旅游嗎？”

“可以！”

“如果你是一位將軍，你願意打擊日本為國捐軀嗎？”

“我願意。”

“如果你是流水線上的普通車工，你願意為了回擊高市早苗的挑釁，每月無償多加5個班嗎？”

“我不願意。”

“為什麼？”

“因為我真的是流水線上的普通車工。”

“從本月起，我每月無償多加5個班”

11月21日，官媒《光明日報》刊發評論文章《傾盡心力，為我可愛的祖國》（作者是光明日報副總編陳品高），文中有這樣一段話：“我是流水線上的普通車工，為了回擊高市早苗的挑釁，我向班組長申請，從本月起，我每月無償多加5個班。”

文章引用的是一位網民的話。這段話之前已經在網絡上廣為傳播，經過官媒宣傳的加持，更加金光燦爛了。

不過，陳副總編已經遭到同行的哈哈。似乎除了他，所有人都知道，這位網民跟“真的有一頭牛”的那位農民立場一樣，只不過是反話正說。

就算那位網民說的是真心話，從這句話成為網絡“金句”的大量轉發及評論，以及《光明日報》這篇文章發表之後遭到的群嘲，可以看得出來，絕大多數“流水線上的普通車工”，沒有那樣高水平的愛國情懷。

不管長期從事時評寫作的陳副總編個人是不是沒有“網感”，這篇評論都暴露了官方宣傳的一貫作風：根本不管真實的民意——為專制政府服務的宣傳機器也沒法管，要管就得講言論自由和民主選舉——並且隨意踐踏民意。

可以想見，假如段子中的農民也反話正說：“我願意，很願意，你現在就牽走這頭牛吧！為了國家強大，我願意全家餓死！”中國央視也可能用作“正能量”宣傳。

那篇文章引用的網民言論還包括：“無論是教師教書育人、醫生救死扶傷、工人精益求精，還是農民辛勤耕耘，每個人在自己的崗位上發光發熱，就是在為國家的繁榮發展添磚加瓦。”

還有：“我們所負的職責不同，但是有一點卻是相同的，那就是竭盡全力干好本職工作。”

不知道這些是不是網民的真實留言。寫得這麼字正腔圓，濃眉大眼，似乎也超出了“流水線上的普通車工”的水平。其實，陳副總編可以讓AI幫忙，要求“寫得像普通網民的留言風格”就行了。

也有人懷疑這篇文章就是AI寫作——前不久《光明日報》因為發表AI寫作（作者承認）的散文而引發爭議——如果是這樣，那只能說陳副總編根本不關心普通網民怎樣說話。

延申閱讀：長平觀察：高市早苗“台灣有事”爭議事件中的粗言穢語

政府並不想要戰爭，只是想要發點戰爭財

正因為不在乎，網民的群嘲無法改變宣傳的口徑。浙江省宣傳部隨後發表文章《不管月薪多少，國事連著家事》（署名“浙江宣傳”），嚴厲地批評道，“現在有一些網絡雜音，陰陽怪氣地調侃‘這些大事與月薪3000元的我有什麼關系’，試圖帶節奏撕裂國家宏觀發展與個人境遇的聯系”。

文章義正詞嚴地說：“作為一個堂堂正正的中國人、自強自愛的炎黃子孫，面對任何外部挑釁，每個人都應該挺身而出，和國家站在一起，這是責無旁貸、義不容辭的。”

別以為你家只有一頭牛，國家就會放過你。月薪3000元，愛國臨頭也無處可逃。

不過從這樣的官方宣傳文章，網民可以看出：政府並不想要戰爭，只是想要點發戰爭財。

一如既往，搜刮的對象，是社會底層民眾。

這些宣傳不會說，如果“台灣有事”，中日開戰，副省級以上官員必須無償加多少班，捐給國家多少錢；億萬富豪家的孩子必須上戰場——官位再高，收入再多，為國犧牲也”責無旁貸、義不容辭”。

喬治·奧威爾說：“所有的戰爭宣傳、所有的叫囂、謊言和仇恨，都來自那些不上戰場的人。”

就算不打仗，進行愛國訛詐，叫囂者也是“那些不上戰場的人”。“炮灰”們在上戰場之前，可能收入只有3000元，而且每月無償加了5個班。

2008年汶川地震後，時任山東省作協副主席的王兆山，曾發表詩作吟誦道：“黨疼國愛，聲聲入廢墟。十三億人共一哭，縱做鬼，也幸福。”

有網民認為，《光明日報》的評論和浙江宣傳的文章堪稱新版“汶川幸福頌”：只要能打台灣，打日本，送命前夕，“3000元，也幸福”，“白加班，更幸福”。

長平是資深媒體人、時事評論作家。他目前是德國之聲專欄作家、中國數字時代執行主編以及六四記憶 · 人權博物館總策展人。

德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 長平