長平觀察：美國「活捉」馬杜羅，台灣更安全了嗎？
（德國之聲中文網）美軍戲劇性地突襲委內瑞拉“活捉”馬杜羅之後，台灣的命運再次成為世界輿論的關注重點。綁架台灣領導人，這個令無數中國網民激動不已的想象畫面，再一次在中國社交媒體上激活。另一方面，人們看到，美國對委內瑞拉的控制，打擊了中國和俄國在當地的利益，而且展示美國軍事實力和行動決心，對兩國敲山震虎，受到美國保護的台灣因此而更加安全。
僅僅在馬杜羅被抓的數小時之前，他還接見了中國駐拉丁美洲和加勒比地區特使邱小琪率領的高級代表團，相談甚歡，他還在社交媒體宣稱“中委之間牢固的兄弟情誼和友誼。這種關系經得起時間考驗！”據報道，美軍的襲擊行動，讓駐加拉加斯的中國官員們震驚不已。
美國還要求委內瑞拉臨時總統羅德裡格斯（Delcy Rodríguez）切斷與中國、俄羅斯、伊朗和古巴的經濟聯系，要求委內瑞拉政府在石油生產方面只能與美國合作；還要求要求她驅逐來自中國、俄羅斯、古巴和伊朗的間諜和軍事人員。
毫無疑問，這些消息都是對中共政權痛扇耳光，反對和反感中共的人士拍手稱快。
不過，“中國人民的老朋友”的垮台，已經讓人見慣不驚。有網民列出了與習近平握手之後不久之後就消失的領導人，為數甚眾，除了馬杜羅之外，還包括敘利亞的巴沙爾·阿薩德，孟加拉國的謝赫·哈西娜等等。這些“深情道別”似乎並沒有影響到中共對台灣的威脅。
特朗普為什麼對普京強硬起來？
特朗普最讓世界感到震驚的，還不是突襲他國“活捉”其領導人，而是他對民主、自由和人權毫無興趣，“連演都不演了”。這恐怕會讓中共宣傳機器擔心自己失業。當年美國總統小布什派兵推翻伊拉克薩達姆政權的時候，這架機器殫精竭慮證明美國人只是為了奪取石油資源，而不是他們聲稱的民主自由和消除“大規模殺傷性武器”。今天的美國總統特朗普直截了當地反復聲稱，他派兵抓走委內瑞拉領導人馬杜羅的目的就是搶奪石油。
有人對宣傳話語不屑一顧，認為武力才是唯一解決之道。這種看法實在是低估了中共建立規模龐大的宣傳系統的作用。從柏拉圖的《理想國》到尤瓦爾·赫拉利的《人類簡史》，哲學家和歷史學家們無一不是在論證，世界的形態是講述出來的。
也許特朗普不在乎“講好美國故事”，但是他的團隊也是毫不含糊地構架了一個話語框架，襲擊委內瑞拉就是這個話語框架促成的軍事行動。這就是所謂特朗普版的“門羅主義”，又叫“唐羅主義”(Donroe Doctrine)，該理論要求美國確立在整個西半球的霸權。
只有看到這種話語框架，我們才能理解為什麼一直對普京唯唯諾諾的特朗普突然變得強硬起來。周三（1月7日），美軍在北大西洋扣押了一艘懸掛俄羅斯國旗的油輪。此前，俄羅斯派出至少一艘海軍艦艇前往護送該船，並正式向美國提出外交請求，要求美方停止追捕。
如果把特朗普的這次強硬理解為他要更多地支持烏克蘭對抗俄羅斯的侵略，那就有些想當然了。白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特表示，盡管在委內瑞拉問題上存在緊張關系，特朗普與普京及習近平的個人關系“將會繼續”。
特朗普放棄了以民主自由對抗獨裁專制的國際正義話語，轉而主張以武力謀求他所認為的國家利益，這與普京所設想的由大國主導和分割的世界秩序不謀而合，也正是習近平一再強調的“太平洋足夠大，容得下中美兩國”。普京和習近平都知道，在前一種正義話語中，世界再大也容不下獨裁政權。
延申閱讀：長平觀察：“中國正在運營巴拿馬運河”，特朗普可以用武力奪回嗎？
奧威爾描述的“三國演義”
美國媒體對特朗普“活捉”馬杜羅行動的批評之一，是他為普京侵略烏克蘭和習近平攻打台灣設立了樣板，讓他們可以放心動手。
就不遵守國際法規和破壞國際秩序而言，普京和習近平並不需要這樣的樣板。真正對他們有制約作用的，是在他們搞破壞的時候，美國如何應對。如前所述，美國如何應對，取決於美國對國際秩序的話語框架，或者說國際安全戰略。
在將世界視為民主自由與專制獨裁的對抗戰略中，民主治理的台灣理應得到捍衛。在大國主導的世界秩序中，台灣就屬於某一個大國瓜分所得的勢力範圍。
特朗普政府在去年底發布的新國安戰略，以及正在按照該戰略指導所進行的委內瑞拉軍事行動，證實了我之前一再擔心的國際新秩序，也就是奧威爾小說《一九八四》裡的世界圖景：三個超級大國，即大洋國、歐亞國與東亞國，瓜分天下，均實行集權統治，相互廝殺又相互依存，誰也不會想要消滅誰。
為了相互依存，這三個國家在很大程度上也在互相幫助。特朗普放棄對烏克蘭的強力支持，就是對普京在歐洲擴張的最大幫助。
去年底，特朗普政府宣布了一項價值超過100億美元的大規模對台軍售計劃，其中包括中程導彈、榴彈炮和無人機。此舉符合奧威爾描述的“三國演義”中互相廝殺的一面。
但是，在新軍售計劃發布的前幾天，特朗普宣布允許中國從美國企業英偉達購買先進人工智能芯片H200。去年夏天，他已經對中國開放了此前被禁售的先進芯片H20。H200的性能約為H20的六倍，可以大幅度地提升中國的網絡作戰、情報分析能力和武器裝備水平。從長遠利益看，特朗普對中國進行了更大規模的“軍售”。
可以肯定的是，沒有特朗普的足夠支持，普京和習近平對“大洋國”給出的美妙圖景也只能“望洋興嘆”。目前的希望在於，這樣的支持並不到位，也有可能永遠都不能到位，如果美國的民主機制還能運轉的話。
因此，即便“活捉”馬杜羅行動是在推進特朗普的新國安戰略，編排有利於普京和習近平擴張的“三國演義”，但是台灣當前並沒有被中國攻擊的危險，因為種種跡象表明，習近平對進攻台灣還沒有信心，他還需要繼續在軍隊內部“反腐倡廉”。“活捉”台灣領導人還是只中國網民自娛自樂的幻想。
長平是資深媒體人、時事評論作家。他目前是德國之聲專欄作家、中國數字時代執行主編以及六四記憶 · 人權博物館總策展人。
德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。
DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。
© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
作者: 長平
其他人也在看
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 15
籌碼／外資狂倒298億！這5檔卻被搶爆 其中4檔被買到漲停
台股（7）日震盪走低，加權指數終場下跌140.83點，收在30435.47點，跌幅0.46%，成交金額約8530億元。爆出歷史天量，盤後籌碼顯示，外資單日賣超298.7億元，投信同步賣超84.5億元，自營商小幅買超22.8億元，三大法人合計賣超360.4億元，資金明顯轉趨保守，權值股與金融股成為主要調節對象。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 5
寒冬最後悔跟女友洗澡！網曝「2原因」掀共鳴
生活中心／翁莉婷報導冬天來臨受到強烈冷氣團影響氣溫下探10度，許多民眾會透過加厚衣服、食補、泡湯等方法讓身子變暖和。日前1名網友在Threads上發布1則文章，他寫下「男生冬天做過最後悔的一件事情，就是和女朋友一起洗澡」。貼文曝光後隨即引發熱議，許多人紛紛湧入留言區留言，更有幽默網友表示「再等下去要結冰了」。民視健康長照網 ・ 6 小時前 ・ 20
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 268
NBA/文班亞馬替補轟30分苦吞敗！罕見「神技」直逼世界紀錄
馬刺「怪物狀元」文班亞馬（Victor Wembanyama）因左膝過度伸展缺陣2場後復出，不僅替補狂轟30分，還「秀了一腿」用腳踢近3公尺高的籃網，可見傷勢已完全復元。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道EBC東森娛樂 ・ 12 小時前 ・ 68
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 10 小時前 ・ 68
鏡頭王撐不住了？ 揭大立光營收創高、獲利跳水原因
光學龍頭廠大立光8日召開法說會，…民報 ・ 5 小時前 ・ 3
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 1
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 387
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 8
蔡依林不忍了！大動作反擊抹黑 被告竟是《星光》季軍
天后蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，卻在演出後掀起風波。巡演官方社群隨即發布嚴正聲明，點名部分帳號涉及人身攻擊與不實指控，強調已完成蒐證並將依法追究責任。更引發關注的是，遭提告的對象之一，竟是曾登上歌唱選秀節目《超級星光大道》的女歌手梁曉珺。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 18
同一雙襪子能穿兩天？醫給答案 很多人看完都不敢了
同一條牛仔褲、毛衣，甚至 T 恤穿不只一次，其實很常見。但襪子呢？如果你知道襪子只穿一天後裡面「住了什麼」，你可能會三思而後行。根據「theconversation」指出，我們的雙腳就像一座微觀的熱帶雨林，棲息著大量細菌與真菌——通常多達 1,000 種不同的細菌與真菌。而且，腳部的真菌多樣性比人體任何其他部位都來得高。 腳部皮膚也含有全身 汗腺密度最高的區域之一 大多數腳部細菌與真菌喜歡生活在腳趾間溫暖、潮濕的地方，並以汗水與老廢角質中的養分為食。這些微生物產生的代謝廢物，正是腳、襪子與鞋子會發臭的原因。舉例來說，Staphylococcus hominis（人葡萄球菌） 會把汗水轉化為一種酒精，散發出像爛洋蔥的味道；Staphylococcus epidermidis（表皮葡萄球菌） 則會產生帶有起司味的化合物；另一種腳部微生物 Corynebacterium（棒狀桿菌） 會產生一種被形容為「山羊味」的酸。腳越容易出汗，細菌能取得的養分就越多，氣味也就越強烈。襪子會把汗水困住，為產生異味的細菌創造更理想的環境。而且，這些細菌能在布料上存活數個月，例如在棉質布料上可存活長達90天。因常春月刊 ・ 1 天前 ・ 49
獨家／穿襪睡覺＝慢性輕生？醫專業解答：好處說不完、快照做
連日低溫，天冷應否穿襪睡覺引發關注。有中醫師認為，糖尿病患者等循環差者，穿襪睡覺會惡化末梢神經或血管健康，幾乎等同「慢性輕生」。此說法引發熱議，醫師洪暐傑表示「此種說法是錯誤的！」天冷睡覺務必做好保暖，糖尿病患更應穿襪睡覺，因為糖尿病患的末梢血循差、神經容易病變，穿襪睡覺能促進血循、保護足部、減輕神經疼痛，還能增進睡眠品質。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 20
中榮遭爆「無照醫療廠商執刀」！高大成喊「不可能！」揭背後暗黑內幕
社會中心／巫旻璇報導台中榮總神經外科近日被爆出遭長期「放任」無照醫材廠商進出手術室，甚至疑似參與脊椎內視鏡微創手術的操作流程。外界質疑，這類狀況可能持續達三年，牽涉的病患恐超過180人。對此，中山附醫法醫科主任高大成以自身多年的外科經驗分析，從曝光影片判斷，廠商站位明顯遠離手術區域，「手根本伸不到位置」，難以認定是實際「代刀」。民視健康長照網 ・ 11 小時前 ・ 29
台中榮總爆爭議「醫師怨鬥爭可怕」 知情人士批：難道大家都瞎了嗎？
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，根據《CTWANT》報導，涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。其中廖致翔之前就遭院內人士檢舉違反手術室門禁管制規定，已被送交考績會審議。擁有5.6萬名粉絲追蹤的廖致翔昨天在報導曝光後，隨即在臉書發文「醫院內鬥真可怕」，並抱怨「吃力不討好，承受各種威脅」。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 36
藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬 提告結果曝光
衛福部立基隆醫院2024年發生民眾領藥單被註記「媽媽是婊子！」事件，引發外界譁然，後院方查出是一名心情不好的藥師所為，基隆市府指出院方有2大疏失，依《醫療法》裁罰共6萬元，基隆醫院提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決院方敗訴，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 37
18縣市低溫特報！下波強冷空氣要來了 專家：再冷3天
受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，近幾日氣象署持續發布低溫特報，今（8）日上午6時28分針對「18縣市」發布低溫特報，局新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。氣象粉專提醒，10日晚間起還有另一波強冷空氣南下影響台灣。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 3