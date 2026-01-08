長平觀察：美國「活捉」馬杜羅，台灣更安全了嗎？

（德國之聲中文網）美軍戲劇性地突襲委內瑞拉“活捉”馬杜羅之後，台灣的命運再次成為世界輿論的關注重點。綁架台灣領導人，這個令無數中國網民激動不已的想象畫面，再一次在中國社交媒體上激活。另一方面，人們看到，美國對委內瑞拉的控制，打擊了中國和俄國在當地的利益，而且展示美國軍事實力和行動決心，對兩國敲山震虎，受到美國保護的台灣因此而更加安全。

僅僅在馬杜羅被抓的數小時之前，他還接見了中國駐拉丁美洲和加勒比地區特使邱小琪率領的高級代表團，相談甚歡，他還在社交媒體宣稱“中委之間牢固的兄弟情誼和友誼。這種關系經得起時間考驗！”據報道，美軍的襲擊行動，讓駐加拉加斯的中國官員們震驚不已。

廣告 廣告

美國還要求委內瑞拉臨時總統羅德裡格斯（Delcy Rodríguez）切斷與中國、俄羅斯、伊朗和古巴的經濟聯系，要求委內瑞拉政府在石油生產方面只能與美國合作；還要求要求她驅逐來自中國、俄羅斯、古巴和伊朗的間諜和軍事人員。

毫無疑問，這些消息都是對中共政權痛扇耳光，反對和反感中共的人士拍手稱快。

不過，“中國人民的老朋友”的垮台，已經讓人見慣不驚。有網民列出了與習近平握手之後不久之後就消失的領導人，為數甚眾，除了馬杜羅之外，還包括敘利亞的巴沙爾·阿薩德，孟加拉國的謝赫·哈西娜等等。這些“深情道別”似乎並沒有影響到中共對台灣的威脅。

特朗普為什麼對普京強硬起來？

特朗普最讓世界感到震驚的，還不是突襲他國“活捉”其領導人，而是他對民主、自由和人權毫無興趣，“連演都不演了”。這恐怕會讓中共宣傳機器擔心自己失業。當年美國總統小布什派兵推翻伊拉克薩達姆政權的時候，這架機器殫精竭慮證明美國人只是為了奪取石油資源，而不是他們聲稱的民主自由和消除“大規模殺傷性武器”。今天的美國總統特朗普直截了當地反復聲稱，他派兵抓走委內瑞拉領導人馬杜羅的目的就是搶奪石油。

有人對宣傳話語不屑一顧，認為武力才是唯一解決之道。這種看法實在是低估了中共建立規模龐大的宣傳系統的作用。從柏拉圖的《理想國》到尤瓦爾·赫拉利的《人類簡史》，哲學家和歷史學家們無一不是在論證，世界的形態是講述出來的。

也許特朗普不在乎“講好美國故事”，但是他的團隊也是毫不含糊地構架了一個話語框架，襲擊委內瑞拉就是這個話語框架促成的軍事行動。這就是所謂特朗普版的“門羅主義”，又叫“唐羅主義”(Donroe Doctrine)，該理論要求美國確立在整個西半球的霸權。

只有看到這種話語框架，我們才能理解為什麼一直對普京唯唯諾諾的特朗普突然變得強硬起來。周三（1月7日），美軍在北大西洋扣押了一艘懸掛俄羅斯國旗的油輪。此前，俄羅斯派出至少一艘海軍艦艇前往護送該船，並正式向美國提出外交請求，要求美方停止追捕。

如果把特朗普的這次強硬理解為他要更多地支持烏克蘭對抗俄羅斯的侵略，那就有些想當然了。白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特表示，盡管在委內瑞拉問題上存在緊張關系，特朗普與普京及習近平的個人關系“將會繼續”。

特朗普放棄了以民主自由對抗獨裁專制的國際正義話語，轉而主張以武力謀求他所認為的國家利益，這與普京所設想的由大國主導和分割的世界秩序不謀而合，也正是習近平一再強調的“太平洋足夠大，容得下中美兩國”。普京和習近平都知道，在前一種正義話語中，世界再大也容不下獨裁政權。

延申閱讀：長平觀察：“中國正在運營巴拿馬運河”，特朗普可以用武力奪回嗎？

奧威爾描述的“三國演義”

美國媒體對特朗普“活捉”馬杜羅行動的批評之一，是他為普京侵略烏克蘭和習近平攻打台灣設立了樣板，讓他們可以放心動手。

就不遵守國際法規和破壞國際秩序而言，普京和習近平並不需要這樣的樣板。真正對他們有制約作用的，是在他們搞破壞的時候，美國如何應對。如前所述，美國如何應對，取決於美國對國際秩序的話語框架，或者說國際安全戰略。

在將世界視為民主自由與專制獨裁的對抗戰略中，民主治理的台灣理應得到捍衛。在大國主導的世界秩序中，台灣就屬於某一個大國瓜分所得的勢力範圍。

特朗普政府在去年底發布的新國安戰略，以及正在按照該戰略指導所進行的委內瑞拉軍事行動，證實了我之前一再擔心的國際新秩序，也就是奧威爾小說《一九八四》裡的世界圖景：三個超級大國，即大洋國、歐亞國與東亞國，瓜分天下，均實行集權統治，相互廝殺又相互依存，誰也不會想要消滅誰。

為了相互依存，這三個國家在很大程度上也在互相幫助。特朗普放棄對烏克蘭的強力支持，就是對普京在歐洲擴張的最大幫助。

去年底，特朗普政府宣布了一項價值超過100億美元的大規模對台軍售計劃，其中包括中程導彈、榴彈炮和無人機。此舉符合奧威爾描述的“三國演義”中互相廝殺的一面。

但是，在新軍售計劃發布的前幾天，特朗普宣布允許中國從美國企業英偉達購買先進人工智能芯片H200。去年夏天，他已經對中國開放了此前被禁售的先進芯片H20。H200的性能約為H20的六倍，可以大幅度地提升中國的網絡作戰、情報分析能力和武器裝備水平。從長遠利益看，特朗普對中國進行了更大規模的“軍售”。

可以肯定的是，沒有特朗普的足夠支持，普京和習近平對“大洋國”給出的美妙圖景也只能“望洋興嘆”。目前的希望在於，這樣的支持並不到位，也有可能永遠都不能到位，如果美國的民主機制還能運轉的話。

因此，即便“活捉”馬杜羅行動是在推進特朗普的新國安戰略，編排有利於普京和習近平擴張的“三國演義”，但是台灣當前並沒有被中國攻擊的危險，因為種種跡象表明，習近平對進攻台灣還沒有信心，他還需要繼續在軍隊內部“反腐倡廉”。“活捉”台灣領導人還是只中國網民自娛自樂的幻想。

長平是資深媒體人、時事評論作家。他目前是德國之聲專欄作家、中國數字時代執行主編以及六四記憶 · 人權博物館總策展人。

德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 長平