長平觀察：習近平和特朗普這個「你」通了電話
（德國之聲中文網）周三(2月4日），習近平與普京視頻會晤幾個小時之後，又與特朗普通了電話。
特朗普搶先在他的社交平台Truth Social發布了消息。根據《紐約時報》的報道，他顯得很興奮，稱這通電話“非常棒”，“時間很長、很充分”；他將台灣問題列為雙方討論的六七個議題之一，並稱這些議題“都非常積極”。不過，這篇報道注意到，特朗普至少回避了一個問題：習近平就台灣的未來對他發出了強硬的警告。
新華社在稍晚的報道中，專門列出一個小段落來強調這個“警告”：“習近平強調，台灣問題是中美關系中最重要的問題。台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題。”
布魯金斯學會約翰·桑頓中國中心主任何瑞恩(Ryan Hass)在接受《紐約時報》采訪時表示，習近平的表態有著明顯的“針對性，而且很強硬”。“他是在做鋪墊，告訴特朗普總統‘等你4月來訪時，要准備好就台灣問題進行一次嚴肅的、正式的面對面討論，因為這對我來說非常重要。’”
有敏感的讀者留意到這篇報道中文翻譯中此處的“你”字。在新華社的報道中，習近平對特朗普以“你”相稱：“新的一年，我願同你繼續引領中美關系這艘大船穿越風浪、平穩前行，多辦一些大事、好事。”
斯塔默訪華，中國官媒報道中的“小巧思”
這個問題之所以受到關注，是因為一周前人民網等中國官媒對英國首相斯塔默訪華報道的措辭，成為社交媒體上的一個話題。報道中，習近平稱斯塔默為“你”：“你這次來訪受到高度關注。”而斯塔默則稱習近平為“您”：“尊敬的習主席，如您所說，這是8年以來英國首相的首次訪華，在我看來這時間太長了。”
一些論者認為，中國官媒耍了一個“小巧思”，通過這種不對等的稱呼，對國內民眾顯示了“胡邦來朝”，“尊卑有序”的“大國氣象”，也表達了對英國及其領導人的蔑視和羞辱。
這個“小巧思”還不止於此。事實上，美聯社和鳳凰網都對這次會晤的開場部分進行了現場直播。核查這些視頻可見：習近平講話開頭說：“歡迎斯塔默首相先生訪華……”，中間部分稱“你”；斯塔默講話開頭說：“President Xi……”，中間部分說“As you said……”雙方稱謂差不多是對等的。
但是，中國央視進行的“現場報道”中，“歡迎斯塔默首相先生訪華”這個開頭被剪掉了，就跟人民網的文字報道一樣，不打招呼就開講：“當前國際局勢變亂交織……”而斯塔默的講話中，原本分開的“President Xi……”和“As you said……”則被剪接到一起，並在字幕中憑空添加了“尊敬的”三個字，因此人民網文字報道就成了“尊敬的習主席，如您所說……”。這樣一來，“As you said”中的“you”翻譯成“您”似乎也就順理成章了。
領導人通話報道中如何處理“你”和”您”?
一般來說，兩國領導人通話沒有現場報道，因此氛圍也可以跟媒體鏡頭前的會晤略有不同。
在中國官媒網站可以查到，新華社曾經發表文章《元首之間通電話都有什麼講究》，其中介紹道：“國家領導人通電話之前要做一定准備，涉及到外交部最重要的單位是新聞司和主管對方國家事務的相關地區事務司。到通話時，翻譯會前往主席辦公室進行工作。一般來說，我方通話會按照商談好的口徑講，現場雙方會使用很親切的語氣交談，而不是像念演講稿似的。”
可以想見，習近平在跟對優雅言辭毫無興趣、而且言必稱“我與習近平主席的個人關系非常好”的特朗普通話時，以及在跟他“最好的知心朋友”普京視頻會晤時，甚至在跟彼此都不必肉麻奉承的德國總理默爾茨通話時，“現場雙方會使用很親切的語氣交談”。
盡管如此，媒體報道尤其是官方發布的通告或者聲明中，幾乎都會回避“你”“您”問題，也就是不采用第二人稱引語，而代之以第三人稱（通常以職務頭銜）描述雙方立場。
現代英語中，沒有“你”和“您”的區分，尊卑皆“you”，但是媒體報道尤其是官方通報中也是如此處理。
德語中也區分“你(du)”“您(Sie)”，甚至比中文更加嚴格。有一次，我問在德國學校上學的女兒，在校園中，老師和學生的關系如何？她回答說：我們就是那個“du（你）”,老師就是那個“Sie（您）”。她的意思是師生等級分明，不怎麼“親切互動”。
關於兩國領導人通話的信息，德語媒體報道尤其是官方通報也遵循同樣的原則，盡量避免第二人稱。例如，德國政府網站在通告默爾茨和習近平通話時，通篇沒有“你(du)”“您(Sie)”，而代之以“Der Bundeskanzler und Staatspräsident Xi”（聯邦總理和習近平主席）。
延申閱讀：長平觀察：習近平為什麼不急於和特朗普通話？
特朗普的待遇比斯塔默好一些？
如前所述，周三，習近平在和特朗普通話之前，和普京進行了視頻會晤。不出所料，雙方親切得很，用上了“春回大地”、“萬物復蘇”、“蓬勃發展”、“奮發向上”這類令人振奮的美言。
盡管如此，在新華社的報道中，沒有出現一個“你”/“您”字，而是代之以“習近平強調”、“普京表示”、“中方”、“俄方”以及“兩國元首”等字樣。
了解中國媒體紀律的人都知道，官媒在報道領導人活動的時候，絕對不允許隨意而為之。尤其在會談雙方的稱謂上，不可能出現一時疏忽，每個字都要“講政治”。
說了這麼多，我們再來看看新華社如何報道習近平和特朗普的這次通話。
如前所述，跟特朗普喜滋滋的帖子不一樣，新華社報道中，習近平就台灣問題對特朗普發出了強硬的警告。除此之外，在習近平的大段訓誡中，特朗普未能享受普京那樣的待遇，而是跟斯塔默一樣，是習近平口中的一個“你”。
但是，特朗普的待遇似乎又比斯塔默好一些。新華社報道沒有讓他畢恭畢敬地稱呼“尊敬的習近平主席，您……”，但是也沒有以第三人稱描述他的立場，而是用“我”對“習近平主席”：“我同習近平主席有著偉大的關系，我很尊重習近平主席。在我和習近平主席引領下，美中在經貿等領域進行了良好互動……”
在台灣問題上，則用了“我”對“中方”：“我重視中方在台灣問題上的關切，願同中方保持溝通，在我任內保持美中關系良好穩定。”
長平是資深媒體人、時事評論作家。他目前是德國之聲專欄作家、中國數字時代執行主編以及六四記憶 · 人權博物館總策展人。
作者: 長平
