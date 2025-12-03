長平觀察：這是在抗議日本嗎？這是在用「U型鎖」砸中國人

（德國之聲中文網）受邀出席活動，唱歌唱到半途，麥克風被關，人被請下舞台，這是演藝界罕見的場景，被日本歌星大槻真希上周五（11月28日）在上海體驗了一回。

第二天，同樣在上海，同樣是日本歌星，濱崎步的經歷更加不同凡響：面對14000個空椅子，她舉辦了一場沒有觀眾的演唱會。原因是她原定於當日的演唱會遭到強制取消。

這只是大量中日文化交流被臨時中斷的兩個例子。其他還包括日本藝人高汐巴、鈴木良雄、中本麻裡、美波、花譜、吉本興業的演出以及作曲家和田薰的動漫交響音樂會被取消，《工作細胞》和《蠟筆小新》等電影上映被無限制推遲，一些出版社正在進行中的日本書籍翻譯也被叫停，以及兩國之間的航班數量大幅減少。

廣告 廣告

據說這些都是中國抗議日本首相高市早苗“台灣有事”言論的措施。

在我看來，這是砸向中國人頭上的另一種型號的“U型鎖”。

2012年，日本將其實際控制的具有領土爭議的尖閣諸島（中國稱釣魚島及其附屬島嶼）國有化，中國政府鼓動和放任各地舉行反日示威活動——沒錯，在中國不存在政府不管的“自發游行示威”。9月15日，在西安的反日騷亂中，一名日系汽車車主李建利被“愛國青年”蔡洋用一把U型鎖砸穿頭頂，造成終身殘疾，而蔡洋本人也獲刑10年。

“U型鎖”也一砸成名，成為政府鼓動的極端愛國主義自毀行為的代名詞。

在隨後的多次反韓反美宣傳中，許多網友都留言稱：“U型鎖已備好，只待一聲令下。”

“U型鎖”從來都握在中國政府手裡

很多人認為，“U型鎖”的行為者，是受政府洗腦而傷害同胞的中國人，比如那些去砸農夫山泉飲料的零售店家的人士——因為有人說，其產品標識上有“日本元素”。

事實上，“U型鎖”從來都握在中國政府手裡。在這次“反日”事件中，政府並不放心把它交給“愛國青年”，而是直接掄起來砸自己卑賤的臣民。

簡單地說，就是因為不滿意日本領導人的言行，轉而懲罰中國人。

或者按照一些網民的比喻，和鄰居吵架，回家打自己孩子：“在再也不許和那家人的孩子玩了！”孩子可能爭辯：“可是我們已經約了明天一起踢球啊！”家長一個巴掌就打過去了：“這種時候還念叨踢球，你還是我們家的人嗎？你不知道他們家說話多難聽嗎？”

如果家裡有幾個孩子，則可能形成互相揭發、競相愛家的局面。“爸爸，老三說他還是想跟鄰居孩子玩！”一個孩子告狀說，沒等父親回答，另外一個孩子激動地喊：“他是家奸！家奸！”

這個比喻的提前是，中國領導人把百姓當自己的孩子，監管他們的所有活動，並剝奪他們的基本權利。事實上，中國百姓還沒有這樣的福氣——這些領導人可不會忽悠自己的孩子去當炮灰。

濱崎步的“空椅子”演唱會將名垂青史

娛樂、閱讀和旅行是人的基本權利，只有在真實受到生命威脅的時候，政府才能發出警告或者采取限制措施，而不能因為別國領導人說了一句什麼話，中國人就一夜之間喪失了這些人權。

有人會說，為了國家的主權，中國人願意讓渡這些權利，甚至願意“從本月起，我每月無償多加5個班”。中國人雖然蒙受損失，可是也真的懲罰了日本人啊，比如那些歌星少了演唱會的收入，那些日本作家也只能窮困潦倒了，那些依賴中國游客的旅店叫苦連天，然後他們就會去反對高市早苗了——倒是知道日本是民主國家，民眾可以抗議政府哦。

延申閱讀——長平觀察：每月無償多加5個班，為我可愛的祖國

日本藝人和作家當然希望擴大市場。但是，中國政府近年來讓國人相信金錢就是一切的教育，對外國人就不一定管用了。比如濱崎步固然為演唱會被取消感到遺憾，但是面對“空椅子”的演唱會，也會因為事實上的抗議極權意義而青史留名。

無論濱崎步是否有意為之，“空座位”/“空椅子”的概念都讓人聯想到2010年，劉曉波獲得諾貝爾和平獎，卻因身陷囹圄而不能前往挪威奧斯陸領獎，頒獎現場擺放了一張空椅子。從此，“空椅子”成為抗議極權的一個符號，也在中國成為政治敏感詞。

濱崎步臉書等社交平台發布了這場演唱會的消息及圖片，表示“這對我來說是最難忘的演出之一”。然而，中國紛紛轉發其演唱會上海站攝像團隊一位工作人員的“致歉聲明”，稱其偷拍及發布了“所謂‘濱崎步在現場錄制一個人的演唱會’的不實信息”。

中共宣傳機器這種偷梁換柱、張冠李戴的猥瑣行為，不過是在愚弄因為網絡高牆看不了外網的國內民眾。愚弄本身也是一種霸凌行為，是中國政府持有的“U型鎖”一部分。

長平是資深媒體人、時事評論作家。他目前是德國之聲專欄作家、中國數字時代執行主編以及六四記憶 · 人權博物館總策展人。

德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 長平