長平觀察：香港還是烏克蘭？鄭麗文對習近平缺乏「誠意與善意」

（德國之聲中文網）台灣中國國民黨新晉主席鄭麗文近日接受德國之聲專訪，稱“普京並不是獨裁者”，令輿論驚詫莫名。人們大概也想知道，在她眼裡，習近平是不是獨裁者呢？訪談沒有涉及這個問題，我猜想一年前馬英九在同樣的采訪中已經代她做了回答。馬英九的回答是“打太極”：“這取決於你怎麼定義（獨裁者），但這個詞在兩岸關系中並不重要。”

馬英九的意思是，根據不同的定義，習近平也可以不是獨裁者。鄭麗文至少不會公開反對這個說法，因為她一再表示“跟習近平見面最重要的就是要營造兩岸的誠意跟善意”。

假如我的這個推論成立，那麼鄭麗文的另外一個論述也讓我感到驚訝：“我覺得台灣絕對不可能會是第二個香港，但是台灣很有可能變成是第二個烏克蘭。”

“今日烏克蘭、明日台灣”？中共大為光火

大概鄭麗文至今都不知道，“今日烏克蘭、明日台灣”這個說法讓中共大為光火，不止一次進行嚴正的駁斥。2022年，俄羅斯入侵烏克蘭戰爭爆發不久，外交部長王毅就曾親自上陣定調：“首先要明確的是，台灣問題與烏克蘭問題有著本質區別，兩者沒有任何可比性。最根本的不同在於，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國的內政，烏克蘭問題則是俄羅斯和烏克蘭兩個國家之間的爭端。”

不用說，這個定調隨後又多次被外交部發言人鸚鵡學舌。例如外交部發言人汪文斌就曾說：“我還要強調的一點是，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國的內政，同烏克蘭問題有著本質的區別，兩者沒有任何可比性。台灣的前途只能由包括台灣同胞在內的全體中國人民共同決定。任何借烏克蘭問題影射、關聯台灣問題的企圖都是別有用心的政治操弄，都是對尊重國家主權和領土完整原則的肆意踐踏，都是對中國內政的粗暴干涉。一切拿烏克蘭問題作文章、借機推行‘台獨’分裂活動的圖謀都注定失敗。”

顯然，在中共眼裡，“今日烏克蘭、明日台灣”的說法背後是“借機推行‘台獨’分裂活動的圖謀”。鄭麗文一方面想要對習近平表達“誠意跟善意”，一方面卻對中共在意的“大是大非”問題如此不敏感，在中共看來，顯而易見，她骨子裡還是把台灣當作一個獨立的國家，而不是“中國領土不可分割的一部分”。

稱中國承諾不犯台 川普：習近平明白後果

在習近平眼中，台灣就是“第二個香港”

如果說“今日烏克蘭、明日台灣”還只是一個不受中共歡迎的推論，甚至是鄭麗文有意為之，存在“借機推行‘台獨’分裂活動的圖謀”，那麼鄭麗文否認“今日香港、明日台灣”則犯了一個巨大的事實錯誤。

鄭麗文說：“至少我知道他（習近平）沒有要把我們變成第二個香港，所以這個問題並不存在。”

如果“第二個香港”是指未來台灣像今天的香港一樣，符合中共論述的“一國兩制”和“愛國者治台”，那麼習近平當然是有這個目標，他從來沒有遮掩，怎麼能說這個問題不存在呢？

香港立法會大換血 北京欲推「年輕愛國者」治港？

中共的“一國兩制”構想，最早是上世紀五十年代初期針對西藏自治提出來的，盡管很快失敗了，但是幾年後毛澤東又把它挪用到台灣問題上。到了八十年代，鄧小平又挪用到香港和澳門問題上，並先於台灣實施了。習近平從來沒有否定過這個歷史線索，並且高度贊揚。習近平說：“‘一國兩制’是中國特色社會主義的偉大創舉，是香港、澳門回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排。……‘和平統一、一國兩制’方針是實現兩岸統一的最佳方式，對兩岸同胞和中華民族最有利。”

在鄭麗文口裡，變成“第二個香港”好像讓台灣倒了大黴似的，這簡直對習近平太不尊重了，因為在習近平看來，今天的香港就是他親手打造“一國兩制、愛國者治港”的典範，是未來台灣的榜樣。

最近中共重磅宣傳“鐘台文”系列文章中論述：“在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，和平統一後，台灣地區現行社會制度和生活方式等將得到充分尊重，實行‘愛國者治台’、高度自治”。

值得注意的是，跟香港不同的是，在中共推進“統一台灣”的議程中，並不存在“台人治台”的階段，而是直接躍進到了“愛國者治台”。難道這就是鄭麗文所說“他沒有要把我們變成第二個香港”的意思？

長平是資深媒體人、時事評論作家。他目前是德國之聲專欄作家、中國數字時代執行主編以及六四記憶 · 人權博物館總策展人。

