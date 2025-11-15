長平觀察：高市早苗「台灣有事」爭議事件中的粗言穢語
（德國之聲中文網）現在很多中國家庭都知道這樣教育孩子：用別人名字的諧音取諢號，尤其是用來貶損對方，是非常錯誤的行為。用網民常用語說，是“很Low”的沒有教養的做法。
粗言穢語也應該避用。就算非常生氣，也要進行深呼吸，然後好好講道理。
但是，中國官員和官媒認為，用諢號來辱罵外國領導人，是一種聰明智慧，粗鄙的髒話則代表國家的力量。
在高市早苗“台灣有事”爭議事件中，中國央視旗下社交媒體賬號“玉淵譚天”發文稱，高市變成了“搞事”，還奉勸“搞事”早苗不要“滿嘴噴糞”，並質問“莫非她的腦袋被驢踢了”。
上周五，新任日本首相高市早苗在國會表示，中國若對台灣采取攻擊行動，可被視為“威脅日本生存的局勢”，暗示若台海爆發沖突東京可能采取軍事行動。
對此，中國駐大阪總領事薛劍在社交媒體發表令人震驚的貼文：“對於那條擅闖進來的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉。你們做好准備了嗎？”
即便從教育孩子的立場，如此粗鄙殘暴的外交官被驅逐，中國父母也應該舉手雙贊成。“滿嘴噴糞”的“玉淵譚天”，則應該遭到廣泛抵制。
遺憾的是，這樣的官員和媒體正在成為中國年輕人的榜樣，激發出他們強烈的愛國熱情，在網絡上競相喊著更加粗鄙的口號，要求對日本“舊賬新賬一起算”，立即開啟戰爭。
在民族大義面前，髒話更有力量？
中國官方並非不知道或者不介意粗鄙言論。國家網信辦多次發起行動，整頓網絡“低俗語言”。在人民網輿情監測室發布的一份《網絡低俗語言調查報告》中，諧音諢號就受到重點批評，其舉例包括“叫獸（教授）”、“尼瑪（你媽）”、“碧池（bitch）”等等。
在新冠疫情期間，日本政府和企業主動向中方捐贈防疫物資，其包裝箱上寫著“山川異域，風月同天”、“豈曰無衣，與子同裳”。這些優雅的詞句，讓很多中國網民發現“中國加油”、“武漢加油”為主的中國抗疫口號顯得空洞蒼白。中國官方媒體也表示贊賞。
為配合網信辦行動，《光明日報》發表文章《別讓粗俗網語玷污中文之美》，借專家之口說，除了堅決打擊之外，還要對年輕人和中產群體的語言使用習慣進行文明教育，在他們中間多傳播文明用語的知識和禮儀規範。
好吧。國家網信辦，要不要獎賞一下薛劍總領事和“玉淵譚天”的表率作用？或者說，在民族大義面前，髒話更有力量？
語言暴力是政治暴力的一部分
那份輿情監督報告說，網絡低俗語言產生主要有四大途徑：一是生活中的髒話經由網絡變形而受到廣泛傳播，二是詞語因輸入法運用而呈現出象形創造，三是英文發音的中文化、方言發音的文字化使網絡低俗語言不斷翻新，四是網民自我矮化、諷刺挖苦的創造性詞語。
這實在是太“裝外賓”了。玷污中文之美的粗鄙語言，就來自中共的政治鬥爭哲學。作家楊絳在小說《洗澡》中，講述了五十年代的知識分子如何在“脫褲子”、“割尾巴”等粗鄙的政治語言中掙扎和墮落。
語言暴力是政治暴力的一部分。“批倒批臭”，“踏上一只腳”，“不須放屁”，“寧可血流成河，不許多生一個”，“寧可台灣不長草，也要解放台灣島”……中國人習以為常，而且認為越粗鄙越正義，越殘暴越有力量。
我自己也曾遭遇官方“正統”語言暴力。2008年4月11日，《北京晚報》發表了一篇攻擊我的文章，叫《造謠自由的南都長平》。針對我寫文章的廣泛影響，該文稱我為“南方報系的‘當紅炸子雞’”。有人統計這篇千字短文的用語，其政治暴力語言包括：批判、駭人聽聞、顛倒黑白、混淆是非、捏造事實、肆意歪曲、信口雌黃、抹黑、歇斯底裡、踐踏、喪失、失去廉恥、標榜、推銷、陰暗目的、不遺余力、堂而皇之、唾棄……
這篇文章以 “文峰”為筆名發表。人們猜想這個“文革筆桿子”到底是誰。幾年後，時任北京日報集團社長梅文華站出來驕傲地說：“文峰”就是我！
十多年過去了，梅文華/文峰先生，您的祖國更加為您感到驕傲了。
長平是資深媒體人、時事評論作家。他目前是德國之聲專欄作家、中國數字時代執行主編以及六四記憶 · 人權博物館總策展人。
德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。
作者: 長平
