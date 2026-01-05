長平：中共若攻台會出現「抗命士兵」而沒有「抗命將軍」
〔編譯盧永山／綜合報導〕中國1989年爆發民運，當時中共第38軍軍長徐勤先少將拒絕時任中共中央軍委主席鄧小平簽發的調兵令，後被當局逮捕、秘密判刑，因此被稱作「抗命將軍」。2025年11月徐勤先長達6小時受審的影片首度在網路曝光。《德國之聲》專欄作家長平3日撰文指出，若中共決定攻打台灣，高階將領在被習近平清洗多年後，應該已不存在「抗命將軍」，但不願意上前線充當炮灰的「抗命士兵」以及不願意斷子絕孫的「抗命家庭」是普遍存在的事實。
文章指出，徐勤先受審影片曝光後，他原以為各家媒體會評選他為2025年年度人物，結果卻沒有，這位抗命將軍的重要性在很大程度上被忽略了，而在2025年的最後3天，中共發起代號「正義使命－2025」的環台軍演，動用數十架戰鬥機和艦艇，並進行實彈射擊，再度引發外界對中共攻打台灣的擔憂。
長平寫道，假如中共攻打台灣，軍隊內部還會出現「抗命將軍」嗎？這是國際局勢分析家們很少考慮1個因素，但很有可能是習近平的噩夢。有分析人士認為，2025年中共軍隊遭到空前的整肅，主要原因就是被整肅者對統帥的不忠誠，以及統帥對被整肅的不信任。
庭審影像顯示，徐勤先拒絕執行鄧小平的戒嚴任務2大理由。第一是作為人的基本良知，徐勤先認為，作為軍人，濫殺無辜將會」成為歷史罪人；第二是戒嚴命令的決策程序，徐勤先認為，因為鎮壓示威學生和民眾，涉及到動用軍隊，此事必須納入國家體制討論。
「納入國家體制」涉及到曾經尚有討論空間的「軍隊國家化」問題，也就是根據現代化國防觀念，軍隊脫離個人或者黨派控制，忠誠於國家，服務於人民。但習近平上台之後，更加強調黨對軍隊的絕對控制，「軍隊國家化」被認為是西方價值觀而被禁止討論。
曝光的影片中，秘密軍事法庭的審判長質問徐勤先：「作為一個軍人來說，服從命令是天職，作為軍人職責來講，下級應該堅決執行上級的命令。……你懂嗎？應該怎麼辦？」文章寫道，直到今天，這也是網路上批評徐勤先的主要聲音。所謂「軍人以服從命令為天職」，真的意味著獨裁者可以命令軍隊屠殺抗議學生和民眾嗎？執行屠殺任務的軍人可以理直氣壯地開脫責任嗎？
2026年是「紐倫堡原則」確立80週年，這是1份聯合國文件，確定哪些行為構成戰爭罪的一系列指導性原則，它來自1945年至1946年紐倫堡審判中對德國納粹分子進行審判所依據的法律原則。
「紐倫堡原則」之一：「依據政府或其上級命令行事的人，假如他能夠進行道德選擇的話，不能免除其國際法上的責任。」這個原則也可闡釋為：「『我只是服從上級命令』並不是正當理由。」根據這個原則，軍人有義務拒絕明顯違反人類基本良知與國際法的命令，如屠殺平民、強姦、種族滅絕等。否則，執行命令可能承擔刑事責任。
無論是越戰期間美萊村屠殺中拒絕殺戮的美國士兵，還是2025年開始的「亞洲之春」運動中同情抗爭者的軍隊，都得到輿論的肯定與讚揚。在俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭中，也有大量俄羅斯士兵拒絕作戰。據英國《衛報》報導，這些士兵遭到軍隊內部的嚴酷懲罰，至少已有上百名士兵因此被處決。
在習近平對中共軍隊的最新一輪整肅中，到2025年底，至少已有14名上將落馬。目前並沒有跡象表明，這些被整肅者中再次出現徐勤先這樣基於人類良知和軍隊現代化觀念的「抗命將軍」。但若中共真有攻打台灣的計劃，這些「腐敗分子」顯然在統帥眼中不堪重用。
這些不堪重用的「腐敗分子」是否屬於廣泛意義上的「抗命將軍」，想必會有爭議。無可爭議的是，在以獨生子女為主要家庭結構的當下中國，不願意上前線充當炮灰的「抗命士兵」，以及不願意斷子絕孫的「抗命家庭」，則是普遍存在的事實。
