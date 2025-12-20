長年對妻子下藥性侵還拍片分享 德國男子遭判刑8年半

德國一名男子長年對妻子下藥性侵還拍片分享。本報繪製示意圖



德國一名男子多年來對妻子下藥性侵，且拍攝影片上傳網路分享。他週五（12/19）遭法院定罪，判刑8年6個月，可上訴。此案在德國引發軒然大波，外界大多也會提及法國婦女吉賽爾畢立可遭丈夫找來數十名男子迷姦的案件。

美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）報導，本案嫌犯是61歲的費南多．P.（Fernando P.，為保護受害者身分而未公布全名）。他是來自西班牙的移民，在德國亞琛市一間學校擔任工友。

法院認定，這名男子在住家內對妻子施暴，暗中拍攝過程，並在被害人毫不知情的情況下將影片分享至網路。

法院指出，該男子「在34起案件中，藉由影像記錄侵害了最私密的私人生活與人格權，其中4起同時構成加重強暴與危險傷害」。他同時也被判加重性脅迫與性侵害罪成立。

檢方指控的犯行橫跨近15年，法院則認定發生於2018年至2024年間的罪行成立。

法院在聲明中表示：「被告多次在夫妻住所內秘密對妻子施以鎮靜藥物並進行性侵。」「他還拍攝這些行為，並在群組聊天室與網路平台上提供給其他使用者觀看。」

男子有部分控罪獲法院判決無罪。本案大多採閉門審理以保護其妻身分，相關細節尚未對外公布。

男子的律師賽瓦蒂（Nicole Servaty）向媒體表示，受害者在審理過程「確實發出聲音」，「她曾出庭作證並表達感受」。

賽瓦蒂說，判決無法彌補曾發生的一切，「但或許稍微有助於應對消化這整件事」。

本案判決日正好是法國男子畢立可（Dominique Pelicot）被判加重強暴罪成立滿一年的日子。畢立可透過網路聊天室招攬數十名陌生男子到家中，性侵已被下藥昏迷的妻子吉賽爾（Gisèle Pelicot）。該案除畢立可以外，另有49名男子被判強暴或性侵罪名成立。

畢立可案震撼全球，也在法國掀起一場關於性別暴力與厭女文化的社會反思。

●「說不才是拒絕」已過時

長期推動改革德國「強暴罪」法律定義的倡議團體「只有『是』才算同意」（Nur Ja Heisst Ja）表示，亞琛案是德國法院首度審理此類案件。

在德國要判斷是否合意性交，向來依循「說『不』表示拒絕」（no means no）的原則；但某些性侵受害者根本無法說「不」，例如亞琛案這種遭下藥、無法表達意願的受害人。

「只有『是』才算同意」組織呼籲德國政府將強暴罪的法律定義改為「有明確同意才算同意」（yes means yes），認為現行法律仍將責任放在受害者身上，若受害者未明確以言語或行動抵抗，很難被認定為性侵。

德國漢堡的調查記者去年曾揭露，有一名男子曾在成人網站分享疑似對妻子下藥並性侵的影片，期間長達14年。但這名男子從未被起訴，已於2024年過世。

●「線上暴力大學」助長性侵

「只有『是』才算同意」組織倡議人士吉兒．S.（Jill S.）在判決出爐前向CNN表示，亞琛案「非常重要」，因為「它突顯出我們法律體系中仍存在的漏洞」。

她表示：「任何與性暴力相關的議題，政府似乎都沒有非常嚴肅地看待。」

倡議團體也指出，亞琛案突顯另一項關鍵問題：在德國，持有強暴影像內容目前仍屬合法。不過下薩克森邦司法部長瓦爾曼（Kathrin Wahlmann）已發起全邦行動，推動將持有這類影像內容入罪。

法國國會議員若索（Sandrine Josso）也認為，法律必須與時俱進。她表示，社群媒體「助長性侵」，因為許多人在網路群組彼此分享「技巧」，「等於是不斷精進、專業化他們的手段，這正是最令人不安之處」。

報導指出，畢立科與費南多．P.都曾將其施暴內容上傳至網路分享。

若索則形容，共網友分享強暴內容的網站與聊天室宛如「線上暴力大學」，許多男性在此彼此教導如何對伴侶下藥，並沉溺於分享犯罪影像的快感。

她認為，最令人遺憾的是，這些人分享內容時「覺得很安全」，毫不擔心觸法。她希望，週五對費南多．P.的判決能打破這種「安全幻覺」，促成更多加害者被繩之以法。

