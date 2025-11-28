長年投入地方服務獲肯定 桃園表揚特優里長及績優民政人員

桃園市民政局於中壢區水悅莊園舉辦「114年特優里長及績優民政人員表揚活動」。圖：民政局提供

桃園市民政局今（28）日上午於中壢區水悅莊園舉辦「114年特優里長及績優民政人員表揚活動」，由市長張善政親自頒獎，表揚48名特優里長及15位績優民政人員，肯定他們長年投入地方服務、守護社區的努力與貢獻。

龜山區福源里長顏福來深耕地方31年，今年榮獲內政部資深及特優雙重肯定。圖：民政局提供

民政局長劉思遠表示，里長與民政人員是城市最重要的基層力量，無論是社區建設、弱勢照顧、災防應變或防疫執行，都能看見他們默默付出的身影。今年活動以「感恩有您—守護地方的力量」為主題，象徵每一位受獎者都是支持市政推動、溫暖社區的關鍵角色。

民政局表示，今年共有48位里長獲獎，龜山區福源里長顏福來深耕地方31年，除了里民服務更致力改善生活環境。他將荒地整理為「福源山登山步道」，提供居民休憩與生態教育空間；重視交通安全，推動道路拓寬及增設安全設施，今年榮獲內政部資深及特優雙重肯定，實至名歸。

民政局也提到，龍潭區百年里長張銘純自99年起擔任里長，14年來秉持「活力服務、凝聚社區」理念，積極打造宜居生活環境。他長期關懷長者與弱勢族群，不僅成立關懷據點、推動延緩失能課程，更每月自費為長者準備生日蛋糕；同時舉辦路跑、兒童節活動等，凝聚社區向心力。

民政局表示，績優民政人員有15人獲獎，中壢區公所視導宋隆鑑自103年調任民政課以來，協助災防、兵役、工程督導與調解等工作，屢獲肯定。疫情期間，他督導居家檢疫與疫苗站運作，有效維持防疫效率；並推動「市民活動中心電子化管理系統」，提升行政服務效能。

民政局補充，今年獲內政部表揚人員，包括中壢區王寧政、八德區呂峻安、平鎮區鄧秀真、蘆竹區邱顯助、龜山區顏福來、龍潭區張銘純、大溪區黃進賢、新屋區黃建興等8位優秀里長；桃園區公所王長歲、中壢區公所宋隆鑑、八德區公所吳雅雪、平鎮區公所宋憶芬、蘆竹區公所陳詠詩、龜山區公所梁美瑞、新屋區公所彭碧珠、民政局關紫欣與涂妃美等9位績優民政人員。民政局感謝所有里長與民政同仁夥伴共同守護地方，未來也將持續攜手推動市政，讓桃園成為更宜居、更溫暖的幸福之都。

