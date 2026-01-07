長年積怨成犯案動機 布朗大學槍擊案嫌犯自白影片無悔意

去年12月13日在布朗大學犯下2死9傷槍擊案，隨後又殺害麻省理工學院教授的嫌犯克勞迪奧.瓦倫特（Claudio Valente）錄下自白影片，說明犯案動機。麻州檢察官辦公室稱，瓦倫特在錄影時毫無悔意。

美國布朗大學去年12月爆發大規模槍擊。（圖／美聯社）

據《美國廣播公司新聞網》報導，執法單位消息人士透露，布朗大學致命槍擊案及後續麻省理工核物理教授遇害事件，皆源自於嫌犯長期積累的怨恨。

涉嫌犯案的克勞迪奧.瓦倫特（Claudio Valente）以其母語葡萄牙語錄製自白影片，解釋他於去年12月13日在布朗大學工程與物理大樓向一個讀書小組開槍，造成兩名學生死亡、九人受傷，並隨後在麻薩諸塞州布魯克林鎮殺害麻省理工教授努諾・洛雷羅（Nuno Loureiro）的動機。

廣告 廣告

消息人士表示，這位布朗大學前研究生在影片中承認，他長期計劃這起槍擊事件，並聲稱布朗大學是他「預定的目標」。

嫌犯克勞迪奧.瓦倫特。（圖／路透）

麻薩諸塞州聯邦檢察官辦公室週二發表聲明並公布影片謄本時表示，「瓦倫特在錄影中毫無悔意；相反地，當他指責那些無辜、手無寸鐵的孩子們因他的槍擊而死亡，並抱怨他因為近距離射殺麻省理工教授自己也受傷時，他展現了其真實本性」。

麻薩諸塞州聯邦檢察官辦公室在聲明中表示，對槍擊事件動機的調查仍在繼續，並指出根據初步證據審查，瓦倫特並未提供具體的動機。然而，根據執法單位消息人士透露，他確實描述了一段長達20年的怨恨，促使他購買槍枝並犯案。

延伸閱讀

川普自爆愛妻不喜歡他跳舞 梅蘭妮亞嫌「這很不像總統」

美若攻格陵蘭北約將形同癱瘓？專家：沒人準備好對抗美國

台股虛胖示警！3萬點仍無感 金管會主委講話了