長年積怨！南投男埋伏巷口開車撞鄰居 持刀猛刺後報警自首

黃姓男子與蕭姓鄰居因故發生糾紛，埋伏巷口先駕車衝撞蕭男，後持水果刀猛刺其胸口造成蕭男身亡。 （翻攝畫面）

南投名間今（19日）清晨發生一起命案，一名黃男子因長期鄰里糾紛，在巷口埋伏將鄰居撞倒並持刀刺死，警方接報後迅速到場，死者送醫仍宣告不治。據了解，兩人多年來因夜間噪音與生活摩擦發生爭執，全案將依殺人罪送交檢察機關偵辦。

黃姓男子與蕭姓鄰居因長期糾紛，黃姓男子清晨在巷口埋伏，見蕭男騎車外出後，駕車將其撞倒，隨即持水果刀猛刺胸口，導致蕭男當場死亡。黃男隨後撥打110自首，警方已將其帶回派出所偵訊，展開後續調查。

據了解，51歲的黃男情緒不穩定，經常在夜間燃放鞭炮，影響周遭鄰居，65歲的蕭男因長期受干擾，多次向警方報案。今（19日）晨約7時，黃男在自家附近巷口埋伏，見蕭男準備騎車外出務農，駕車將其撞倒後，持水果刀朝胸部刺去，造成蕭男重傷倒地。

黃姓男子作案用水果刀。（翻攝畫面）

黃男於上午7時42分撥打110報案，自稱於名間鄉山腳巷犯下殺人案，警員迅速到場處理。抵達現場發現蕭男倒臥路面，經緊急送醫搶救仍不治，，黃男犯案後並未逃離現場，當員警到達時仍待在原地坦承行凶。

南投警分局鑑識科到場採證，查扣作案用的水果刀及作案車輛，並進行現場勘查與調查訪問，蒐集案發前後相關證據。南投警方表示，黃男的行凶動機與長期鄰里糾紛有關，案情仍在調查中，全案將依殺人罪移送南投地檢署偵辦。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





