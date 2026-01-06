長年防堵俄國認知戰 芬蘭課綱3歲起紮根媒體與AI識讀

芬蘭赫爾辛基的塔帕尼拉小學，四年級學童正在上媒體識讀課程。美聯社



網路時代假訊息泛濫，如何辨別資訊真偽已成為現代人必要課題。在北歐國家芬蘭，防範假訊息的教育從3歲就開始，因為芬蘭對俄羅斯的認知戰高度警惕。

美聯社報導，芬蘭與俄羅斯的邊界長達1340公里，數十年來嚴密防範俄國的假新聞攻勢，將媒體識讀編入國家課綱，自3歲起就教育國民如何分辨不實訊息。

如今，老師們更必須將人工智慧（AI）識讀技巧加入課程，因為俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後，對歐洲進一步加強假訊息攻勢。芬蘭2023年一改數十年的軍事中立國地位，正式加入北約（NATO），也令俄羅斯極為不滿。

赫爾辛基市府的教學方法專家哈卡拉（Kiia Hakkala）表示：「我們認為，擁有良好的媒體識讀能力，是非常重要的公民技能。這對於保障國家民族與民主政體的安全都非常重要。」

在赫爾辛基北部的塔帕尼拉小學（Tapanila Primary School），副校長兼教師范哈南（Ville Vanhanen）正在教四年級學生如何辨別假訊息。當螢幕上跳出問題，請學生辨別「事實或虛構」時，一名學生坦言：「這題有點難。」

塔帕尼拉小學副校長兼教師范哈南正在教四年級學生如何辨別假訊息。美聯社

范哈南表示，他的學生從幾年前就開始學習辨別假新聞與不實資訊，從閱讀新聞標題和簡短訊息開始。前陣子的課堂上，這群10歲孩子開始學習從「五件事」去分辨網路訊息的真偽。

現在他們要開始學習「AI識讀」，這項技巧在當今世界裡非常重要。范哈南說：「我們在學習如何辨識一張照片或一段影片是否由AI生成。」

向高中生發放《媒體識讀必備手冊》

芬蘭媒體每年也會舉行「報紙週」（Newspaper Week），向年輕人免費發送報紙或其他新聞刊物。2024年，《赫爾辛基日報》（Helsingin Sanomat）更編印《媒體識讀必備手冊》（ABC Book of Media Literacy），向全國剛上高中的15歲學童發送。

事實上，芬蘭自1990年代就將媒體識讀加入基本課綱，也向成人提供相關課程，因為他們可能更容易接觸到假訊息。

發對於芬蘭560萬國民而言，媒體識讀已深入全民文化，芬蘭也長居「歐洲媒體識讀指數」排行榜前列。該指數是由位在保加利亞的開放社會研究所（Open Society Institute）製作，在2017年至2023年間發布。

芬蘭教育部長阿德勒克魯茨（Anders Adlercreutz）坦言，沒想過世界會變成現在的模樣，沒想過「我們會遭到假訊息轟炸、我們的政治體制會因為假訊息而遭遇挑戰——我們的民主制度真的受到嚴重挑戰」。

由於AI工具迅速演進，老師和專家也積極教育學生和民眾如何辨別訊息真偽。

位於赫爾辛基的「歐洲應對混合威脅卓越中心」（European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats）總監滕伯爾（Martha Turnbull）坦言，AI工具最初的生成品質不佳，要辨別真偽並不難，「但科技不斷發展，特別是AI代理人（Agentic AI）出現後，要找出假訊息可能更加困難」。

