長年風吹雨打 台灣最北「富貴角燈塔」1/15起封閉修繕

台灣本島最北的「富貴角燈塔」長年風吹雨打，將進行整修修繕，因此園區自1月15日起暫時封閉，預計到5月完成修復後再全面開放，並依整修作業進度滾動調整園區開放時程。

富貴角燈塔創建於1897年，航港局指出，燈塔園區建物因經年風吹雨打，部分屋頂需重新施作防水，並進行全區電線更新及既有步道改善等工程，考量燈塔園區施工期間的安全性，園區將實施封閉，並於燈塔園區周邊道路設置提醒封閉告示牌。

航港局提醒，於燈塔園區整修工程進行期間，將封閉燈塔園區各入口處，若遊客要前往燈塔拍照可至東側入口處外側拍攝，但請勿進入燈塔園區內，以維自身安全。



責任編輯／陳盈真

更多台視新聞網報導

中秋節前夕世界級景觀 懸日、超級大月亮接力登場

富貴角燈塔懸日美景！ 北觀處分享這3處拍最美

今晨新北富貴角13.8度 明起「轉乾冷」氣溫更低