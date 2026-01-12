長庚中醫師楊賢鴻遭AI冒名賣藥 院方：已報警偵辦中

醫師遭AI不實廣告冒名事件頻傳，民眾恐上當受騙。長庚大學中醫學系教授兼系主任楊賢鴻遭AI假冒名義賣藥，並在臉書投放不實廣告，楊賢鴻表示，已不是第一次遭冒名，發現不實廣告後立即向警方報案。長庚醫院也回應，相關內容與活動皆非醫院及醫師所屬或授權，已報警處理，目前由警方進一步偵辦中，呼籲民眾切勿輕信來路不明的醫療資訊及廣告。

長庚大學中醫學系教授兼系主任楊賢鴻遭AI假冒名義賣藥，並在臉書投放不實廣告，楊賢鴻表示，已不是第一次遭冒名，發現不實廣告後立即向警方報案。（示意圖／Getty Images）

刑事局11日指出，一名70多歲、長期飽受糖尿病與四肢水腫困擾的陳姓慢性病患，去年7月誤信臉書（Facebook）上AI假冒楊賢鴻名義與照片詐騙廣告，點擊後加入中醫養生LINE帳號，遭詐騙集團以「線上問診」手法推銷來路不明藥物，個案花費高達20萬元，服用藥物後還導致水腫惡化住院。

長庚醫院今天透過文字向媒體說明，社群平台投放不實廣告，相關內容與活動皆非院方及楊賢鴻所屬或授權。楊賢鴻已於去年12月24日向警方報案，目前由警方進一步偵辦中。

院方呼籲，民眾務必提高警覺，切勿輕信來路不明的醫療資訊、廣告連結或私下聯繫邀約，避免受騙上當。如有就醫或諮詢需求，務必透過醫院官方網站、正式掛號系統或合法聯絡管道查詢、預約，切勿單憑網路廣告或未經實名認證社群帳號詢問偏方，也應透過醫師處方箋或合法藥局取得藥品，勿食用包裝標示不清、來源不明的藥品。

根據長庚醫院網站資料，楊賢鴻出身於百年中醫世家，是中醫界抗過敏專家，長年從事中醫藥研究，尤以過敏性疾病中醫治療為主。自從2001年發表全球首篇中醫過敏性鼻炎治療臨床及基礎研究後，從此將台灣中醫治療過敏性鼻炎帶入實證醫學的領域。

楊賢鴻今天告訴中央社記者，這已不是第一次遭冒名。過去網路尚未普及時，曾發生遊覽車整批載客推銷，廣告宣稱由他代言龜鹿二仙膠，直到有診間患者開心告訴他，買到他代言的產品，才驚覺事態嚴重。

楊賢鴻說，當時雖然報警處理，但因團購過程全程禁止拍照，證據不足，最後不了了之。這次案件是在網路上發現冒名廣告，因此立即報警處理。他呼籲政府應更積極向民眾宣導，若有醫療需求，應到醫療院所尋求專業醫師協助，否則不僅花錢，還可能傷身。

楊賢鴻也提到，台灣健保制度已大幅提升就醫的可近性，若民眾身體不適，應及早就醫，而非誤信廣告偏方，花錢購買來路不明產品，不但可能無效，還可能延誤治療的黃金時期。