長庚中醫遭AI冒名詐騙！院方已報案

▲長庚醫院中醫科醫師楊賢鴻遭AI冒名詐騙，長庚醫院發聲明表示已報案。（圖／截自長庚大學官網）

[NOWnews今日新聞] 有醫師又遭到冒用！近日有網路傳出有人使用AI偽造醫師，投放不實廣告，騙取民眾購買昂貴藥物。而身受其害的長庚醫師也透過醫院發出聲明。長庚醫院表示，醫師已在去年12月24日向警方報案，目前由警方偵辦中，也提醒民眾務必提高警覺，切勿輕信來路不明的醫療資訊。

一名患有糖尿病、慢性病史的長輩在去年7月透過臉書看到，有一則標榜「名醫楊賢鴻親自問診」的廣告，聲稱可透過中醫特效藥根治糖尿病，還誘導其購買高價特效藥。

廣告 廣告

長庚醫院今（12）日發布聲明強調，針對本院中醫科楊賢鴻醫師近日遭不肖詐騙集團冒用姓名與照片，於社群平台投放不實廣告，相關內容與活動皆非本院及楊醫師所屬或授權。楊賢鴻醫師已於2025年12月24日向警方報案，案件目前由警方進一步偵辦中。

有就醫、諮詢務必洽官網預約 長庚醫院：勿輕信偏方

長庚醫院鄭重呼籲，民眾務必提高警覺，切勿輕信來路不明的醫療資訊、廣告連結或私下聯繫邀約，也勿提供個人資料或進行任何金錢交易，以免受騙上當。

如有就醫或諮詢需求，請務必透過長庚醫院官方網站、正式掛號系統或本院公布的合法聯絡管道進行查詢與預約，民眾切勿單憑網路一頁式廣告或未經實名認證的社群帳號詢問偏方。

長庚醫院說明，藥品也應透過醫師處方箋或合法藥局取得，切勿食用包裝標示不清、來源不明的藥品，以免延誤就醫時機，對健康造成難以回復的傷害。若民眾發現疑似詐騙訊息，請向警方檢舉，共同防杜不法。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

藍白推台灣未來帳戶 衛福部次長：不能只談理想不談代價

藍白推台灣未來帳戶 石崇良「擔憂」2原因：資源是有限的

陳昭姿稱「台灣未來帳戶」更省 石崇良：我看不出哪裡經濟實惠