長庚助攻 大同醫院邁入微創醫療新紀元 睡眠呼吸中止症治療再突破

高雄市立大同醫院於9月引進「達文西機械手臂系統」，成為高雄市首座導入該系統的市立醫院，並於9月24日成功完成首例達文西手術，正式宣告邁入微創醫療新時代，讓俗稱「打鼾」的睡眠呼吸中止症治療再突破。

圖說：大同醫院9月成功完成首例達文西手術。圖片來源／大同醫院提供

一名罹患打鼾併重度阻塞性睡眠呼吸中止症的中年男子，因上呼吸道反覆塌陷導致睡眠中呼吸暫停，加上無法適應長期使用陽壓呼吸器保守治療，經醫師評估若未妥善治療，恐引發缺氧、心臟與腦血管疾病，甚至有猝死風險，於是接受達文西系統的高解析3D立體影像與靈活機械手臂手術，過程順利，術後恢復良好。

收治該名患者的高雄市立大同醫院副院長林新景表示，達文西系統提供10倍放大的3D高清影像，讓醫師能清晰辨識神經與血管等細微結構；機械手臂具7個自由度，可精準模擬人類手部動作，靈活到達傳統手術難以觸及的深層部位。

「這項技術也適用於頭頸部、骨盆腔、腹腔等解剖複雜區域，可顯著降低出血量與術後疼痛，並縮短住院及恢復時間。」專長達文西手術的耳鼻喉部醫師林新景說。

圖說：完成大同醫院首例達文西手術的耳鼻喉科醫師林新景。圖片來源／大同醫院提供

在高雄長庚團隊經驗助攻下，大同醫院建立達文西中心。大同醫院院長林孟志表示：「大同醫院達文西手術團隊秉持『要做就做最好』的精神，在啟動初期即獲擁有近5,000例臨床經驗的高雄長庚達文西團隊技術指導與經驗傳承」。各外科團隊並建立定期交流與觀摩機制，手術品質期能達到醫學中心水準。

截至10月31日止，大同醫院已成功完成15例達文西手術，涵蓋泌尿科、直腸外科、胸腔外科及一般外科等多專科，手術項目包括攝護腺癌與腎臟腫瘤切除、直腸與橫結腸腫瘤切除、肺結節與胸肋膜腫瘤處理，以及腹股溝與腹壁疝氣修補等。11月起更將拓展至婦產科領域，為女性病患帶來更低創傷、更精準的手術選擇。

