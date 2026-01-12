長庚名醫遭詐團冒名！7旬翁20萬買假藥吃到住院 院方急報警

近日網路上很多AI假醫師，傳遞錯誤的訊息誤導大眾。 圖：新頭殻資料照

[Newtalk新聞] 近日網路上很多AI假醫師，傳遞錯誤的訊息誤導大眾。不肖業者到用長庚醫生楊賢鴻的照片和名字詐騙，讓一名70多歲的陳姓慢性病患誤信廣告，花了20萬購買「不明特效藥」，吃到水腫惡化住院。對此，長庚醫院今(12)日表示，楊醫師已於2025年12月24日向警方報案，案件目前由警方進一步偵辦中。

去年有不肖廠商冒用「長庚醫院中醫內兒科主治醫師楊賢鴻」姓名、照片，在社群平台投放治療糖尿病、水腫相關廣告，一名70多歲的陳姓慢性病患點擊加入「中醫養生」LINE帳號，詐騙集團使用「線上問診」手法並推薦購買來路不明的藥品，該名患者不只花了20萬，吃到水腫惡化住院。

對此，長庚醫院嚴正聲明，該廣告均與長庚醫院無關，楊醫師已於2025年12月24日向警方報案，案件目前由警方進一步偵辦中，切勿單憑網路一頁式廣告或未經實名認證之社群帳號詢問偏方；藥品亦應透過醫師處方箋或合法藥局取得，勿食用包裝標示不清、來源不明的藥品，以免延誤就醫時機，對健康造成難以回復的傷害。若發現疑似詐騙訊息，請向警方檢舉，共同防杜不法。

