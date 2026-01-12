長庚名醫遭AI冒名詐騙 患者花20萬吃到水腫住院

又見AI假醫師！長庚醫院中醫內兒科主治醫師楊賢鴻的姓名及照片遭詐騙集團冒用，在社群平台投放不實醫療廣告，導致一名70多歲陳姓慢性病患者受騙。患者不僅花費20萬元購買來路不明藥品，服用後更出現水腫惡化情形而住院治療。

長庚醫院中醫內兒科主治醫師楊賢鴻的姓名及照片遭詐騙集團冒用，在社群平台投放不實醫療廣告，導致一名70多歲陳姓慢性病患者受騙。 （示意圖／Pixabay）

詐騙集團在社群平台投放治療糖尿病、水腫相關的廣告內容，患者點擊後被引導加入名為「中醫養生」的LINE帳號。詐騙集團透過「線上問診」方式與患者接觸，並推薦購買來路不明的藥品，該名患者因此支付20萬元，服用後身體狀況反而惡化。

長庚醫院今日發布聲明指出，楊賢鴻醫師已於2025年12月24日正式向警方報案，目前案件由警方進一步偵辦中。院方強調，相關廣告內容與活動皆非該院及楊醫師所屬或授權，鄭重呼籲民眾務必提高警覺。

院方提醒民眾，切勿輕信來路不明的醫療資訊、廣告連結或私下聯繫邀約，也不要提供個人資料或進行任何金錢交易，以免受騙上當。民眾不應單憑網路一頁式廣告或未經實名認證的社群帳號詢問偏方，藥品應透過醫師處方箋或合法藥局取得。

長庚醫院呼籲，民眾切勿食用包裝標示不清、來源不明的藥品，以免延誤就醫時機，對健康造成難以回復的傷害。若發現疑似詐騙訊息，可向警方檢舉，共同防杜不法行為。

