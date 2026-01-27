長庚回顧八仙塵爆醫療重建之路 並追思良醫莊秀樹醫師
八仙塵爆事件屆滿十週年，為回顧這段重要的醫療歷程，並向當年全力投入救治與後續照護的醫療團隊致敬，林口長庚醫院於1月27日舉辦「八仙塵爆十週年紀念暨莊秀樹醫師追思會」。活動以『感恩、希望、前行』為主軸，邀請曾參與急性救治與重建照護的醫師、護理師、返院支援的整形外科系友，以及一路攜手走過復原之路的傷友與家屬齊聚一堂，在回顧中彼此問候，也在重逢中看見重生的力量。
活動於林口長庚第一會議廳舉行，包括健保署陳亮妤署長、長庚醫療公益發展委員會陳昱瑞主席、長庚決策委員會程文俊主任委員、長庚決策委員會陳建宗副主任委員、林口長庚外科部林有德部長、整形外科系林承弘系主任、一般整形外科顏琤嬑主任、林口長庚前灼傷中心主任楊瑞永，以及臺灣燒傷暨傷口照護學會理事長吳思賢等人均出席，一起向醫療團隊與傷友表達敬意。
陳昱瑞名譽主任委員表示，八仙塵爆造成大量重度燒燙傷患者湧入，林口長庚在四小時內接收了四十餘位傷患，平均燒傷面積高達體表面積50%，院內第一時間成立應變指揮中心，動員大量人力與醫療資源，並由整形外科承擔燒燙傷急性處置與後續重建醫療的核心任務。
陳建宗副主任委員進一步指出，事故發生後兩週內，整形外科更全面暫停所有常規手術，集中量能投入救治。在急性期共執行超過2百多台手術，每一位病患平均經歷了5.6次的清創與植皮。即便長庚擁有全台最多的燒燙傷床位，仍一度滿床溢出，必須啟用顯微重建加護病房分級支援，醫療量能承受極大考驗與壓力。
外科部林有德部長回憶，「當時人力十分吃緊，許多退休的護理師與早已在坊間執業、名聲響亮的整形外科系系友，一接到消息，二話不說便排開自家的自費手術，列出班表，『回娘家』支援手術與照護。在醫療團隊日以繼夜的努力守護下，至同年年底，包括他院轉入共五十餘位的病患，幾乎全數順利出院，達成95%以上的存活率，寫下驚人的醫療紀錄。」
林口長庚前灼傷中心主任楊瑞永醫師指出，急性期後，整形外科在後續重建階段持續扮演關鍵角色。照護範圍涵蓋傷口處置、疤痕照護、植皮與皮瓣重建、關節攣縮預防與矯正、功能重建及長期追蹤，並與多專科團隊密切合作。2015年12月於桃園長庚開設的「燒燙傷門診治療中心」，結合整形外科、復健科、及精神科三大專科，聯合評估燒燙傷患者並提供個別化及最佳化的治療，陪伴超過百位傷友走過漫長的復健之路。他認為，醫療團隊不只治療傷口，更陪伴病友一步步從存活走向復原，幫助他們逐漸找回自信，重返家庭、職場與社會角色。
本次活動共有傷友及家屬50餘位參加，八仙塵爆傷友夏文玲及鍾博宇說，這一路走來，真正艱辛的不只是事故當下，還有漫長的復原過程。歷經了多次手術、反覆復健與心理調適，從臥床到重新站立，每一步都充滿挑戰。雖然復原之路漫長，卻從未感到孤單，因為長庚醫療團隊始終在旁陪伴，細心調整治療計畫，傾聽需求，給予身體與心理上的支持。
傷友林思佳也指出，當初的傷口已逐漸癒合，功能逐漸恢復，生活重新找回節奏。有許多傷友也和他一樣能重返日常生活，甚至重組家庭、迎接新成員。回顧這段歷程，心中只有更多的感謝與珍惜，期盼以自身經驗鼓勵仍在復原路上的夥伴，持續向前。
活動中特別安排隆重溫馨的追思儀式，緬懷去年12月辭世的整形外科莊秀樹醫師。整形外科系林承弘主任表示，莊醫師生前長年投入重度燒燙傷與重建醫療，在八仙塵爆發生後，親自帶領團隊承擔第一線急性救治與後續重建重任。面對高難度的重建手術，他始終親力親為，以一次性疤痕切除放鬆與全層植皮移植，協助病友改善嚴重攣縮，恢復肢體功能。多位病友感念，正是莊醫師與醫療團隊的堅持和付出，才讓他們得以重新擁抱新生。
曾經歷火吻的藝人selina(任家萱)，也特別拍攝一段影片感謝莊醫師及醫療團隊，並把祝福送給所有傷友。Selina表示，當年她在林口長庚接受治療時，醫療團隊不僅全力照顧身體的復原，更在漫長的復健過程中，給予極大的支持與陪伴。她感謝醫護人員多年來始終如一的守護，也向所有八仙塵爆傷友致上最深的敬意，她認為每一位努力復原、勇敢回到生活的人，都是令人敬佩的榜樣，也期盼這份來自醫療與病友之間的信任與力量，能持續轉化為前行的動力，陪伴更多人走過傷後復原之路。
林承弘主任表示，十週年紀念活動不只是回顧與追思，更是對醫療使命的再確認。希望持續彰顯整形外科在重大災難醫療與長期重建中的關鍵角色，並延續以病人為中心、重視功能與生活重建的醫療精神，成為未來面對重大公共事件的重要經驗與基石。
更多新聞推薦
其他人也在看
300萬台人注意！醫曝「它」最能預防糖尿病：不是飲食
台灣糖尿病患人數恐超過300萬，何種生活方式最能降低胰島素抗性，備受關注。醫師王介立表示，對於糖尿病患者，最有效且有效降低胰島素抗性的方法，不是飲食，而是運動。他表示，人在進食後、胰島素濃度上升時，血糖會優先導向先前活動過的肌肉組織以回補肝醣，且此效果能持續好幾個小時。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9則留言
吃飽「1狀態」慘了！最新研究：糖尿病、心梗、中風、癌症接著來
許多人有「吃飽就極度睏倦」的經驗，醫師張家銘表示，這是人進食後，血糖升高，胰島素會大量分泌，以便讓血糖進入細胞，但卻出現胰島素阻抗，導致細胞得不到養分而睏倦，亦即陷入「吃多卻易累、仍想吃甜食」的惡性循環。他表示，胰島素阻抗不只是糖尿病前期，還與脂肪肝、心血管疾病、失智、癌症、腎臟病有關。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 2則留言
霍諾德吃素「卻練出神人肌力」！醫揭「2食物」是關鍵 還能降膽固醇
美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）成功登頂台北101，他的生活習慣也受到關注。營養醫學專家劉博仁指出，霍諾德的飲食以植物性食物為主，不禁讓外界好奇「真的足以支撐這種極限體能嗎？」其實只要掌握3個「蛋白質增肌策略」，素食者也能練出強健肌肉。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發表留言
59歲男罹肝癌 1年後「12公分腫瘤」竟沒了！醫揭3奇蹟助力
罹患肝癌不代表走入絕境，胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，過去曾發生肝癌自發性消失的案例，機率最高僅約6萬分之1。即便在沒有手術、化療的狀況下，腫瘤仍可能因「缺血缺氧」、「戒除致癌物」或「誘發免疫反應」而縮小甚至消失。他舉例，曾有患者確診新冠肺炎後，12公分的巨大腫瘤竟在一年後完全壞死，強調這些案例是為了鼓勵癌友，在艱難的抗癌路上不要輕言放棄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15則留言
不吃肉怎麼長肌肉？霍諾德爬101竟「長年吃素」 醫師揭密飲食關鍵
許書華表示，很多人常質疑：「不吃肉怎麼長肌肉？沒吃肉哪來體力？會不會蛋白質不足？」但霍諾德的表現正是最佳案例，證明「植物系」不等於「沒力氣」，只要攝取得當，植物性蛋白也能滿足高強度體能需求。她進一步說明，植物性蛋白質的補充需掌握三大原則：一是豆類與穀類的...CTWANT ・ 1 天前 ・ 106則留言
2飲料可降鼻咽癌風險！台大研究證實
[NOWnews今日新聞]鼻咽癌為台灣及東南亞地區重要的頭頸部惡性腫瘤之一，與遺傳背景、環境因素及EBV感染密切相關。台大醫院長期追蹤研究發現，以環境因子而言，攝取植物性維生素、鮮魚、每週約1杯500...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 1則留言
奉行蔬食、不喝冰水 何妤玟檢出大腸瘜肉！醫：3類食物少碰
藝人何妤玟平時奉行蔬食、規律練瑜伽、甚至不喝冰水，但健檢卻發現２顆大腸瘜肉，讓她驚訝不已。為什麼會有大腸瘜肉？醫師指出，大腸瘜肉與家族遺傳有關，但飲食型態也有密切關聯，尤其紅肉、高油、高溫料理是3大地健康2.0 ・ 1 週前 ・ 22則留言
國病鼻咽癌常被忽略！台大醫示警「就醫已晚期」 每週2飲品風險大降
曾被視為國病的「鼻咽癌」，過去在台灣是排名前5的癌症，這幾年逐漸被淡忘。醫師表示，全台灣每個人都有機會得到鼻咽癌，不過初期常被忽略，症狀包括耳悶、鼻涕或痰帶血等，等到就醫時往往已是晚期。而常吃醃製食品者，罹患鼻咽癌風險較高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
2025哈佛大學最新研究：缺「鋰」增阿茲海默症風險！含鋰食物這樣吃最好
害怕罹患阿茲海默症？哈佛大學最新研究揭露，「鋰」缺乏，可能是早期阿茲海默症發展的關鍵。但鋰該怎麼吃？哪些食物又含有鋰？營養師表示，全榖雜糧類、蔬菜類含量雖然偏低，但攝取量較高，是較好提供鋰來源的食物。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 3則留言
獨家／陸92歲嬤日睡20小時、體猛健 台灣醫驚嘆「1句」：還真沒見過
中國湖北省武漢一名92歲婦人，日睡20小時以上，但其女兒表示，婦人各項身體指標皆正常；該婦人也透露，其心態十分平穩，滿意目前生活。對此，台灣家醫科醫洪暐傑表示，此案例確實罕見，「人若一天睡眠小於6小時或超過9小時，心血管死亡率或總體死亡率均會增加。」因此，一般建議，每天最適合的睡眠時數為6~8小時。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發表留言
「胃癌」公費篩檢今年開跑了！這1族群適用
[NOWnews今日新聞]胃癌約有8至9成是幽門螺旋桿菌（HP）感染引起！為降低國人胃癌發生率，衛生福利部自115年1月1日起，全面提供我國45歲至74歲民眾終身1次公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 發表留言
菠菜是天然的營養倉庫！護眼睛、骨頭、提升免疫 醫師大推1吃法
菠菜營養滿分，但該如何吃才能兼顧美味與健康呢？功能醫學科醫師劉博仁指出，菠菜被譽為「天然的營養倉庫」，富含維生素A、C、K、葉酸等多種營養素，有助於維持視力、免疫力、骨骼等健康。不過，菠菜中也含有高量健康2.0 ・ 15 小時前 ・ 2則留言
台人常吃1類早餐被列一級致癌物！醫：大腸癌風險增18%
生活中心／張予柔報導隨著現代人越來越注重健康，早餐已經成了許多民眾日常關注的重點，但醫生提醒，台人愛吃的「1類早餐」，其實早已被世界衛生組織（WHO）列為「第一級致癌物」，危險程度甚至與菸草、石棉相當。食安專家韋恩在粉專「韋恩的食農生活」指出，政府對其危害的作為仍有限，民眾應提高警覺。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
小夾子大功用 140公斤妙齡女減掉一半體重
好醫師新聞網記者王志成／台中報導 31歲吳小姐體重高達140公斤，走兩三步路就容易喘，胃食道逆流狀況也很嚴重。因為擔心身體狀況會越來越差，所以下定決心要開始減重，曾經試過多種好醫師新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
39歲男患嚴重糖尿病！3個月逆轉報告數字 醫曝最大2關鍵
一名39歲男子被診斷出糖尿病後，原本因血糖嚴重失控，需要每天施打胰島素，沒想到短短3個月內，靠著規律用藥與調整生活習慣，不但成功停針，血糖、膽固醇和肝功能指數也明顯好轉。內分泌科醫師楊幼琳分享這起案例表示，早期介入與病患高度配合，是關鍵因素。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
尾牙KTV續攤唱到OHCA，撿回命卻恐成植物人…妻曝早有3症狀「他說休息就好」：心肌梗塞在敲門
時值尾牙旺季，聚餐續攤、喝酒熬夜頻繁，卻也悄悄推高心血管風險。有位ICU護理師分享案例，表示日前一名男子在尾牙後到KTV續攤，唱到一半突然失去呼吸、心跳OHCA，緊急送一後雖搶回一命，卻可能變成植物人。患者妻子透露，先生早在一週前就出現胸悶、喘、冒汗等病兆，卻以為「休息一下就好」。護理師提醒，其實這就是心肌梗塞來敲門的前兆，特別是三高及不健康生活習慣者，千萬不要「不信邪」。幸福熟齡 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
胃癌8成與它有關！公費糞便檢測上路「一次採驗2癌」 莊人祥曝保胃5招
為了降低國人胃癌發生率，衛福部自今年1月1日起，推出45歲至74歲民眾，終身1次公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌（HP）」服務，希望透過早期篩檢、及早除菌，搭配健康生活習慣，從源頭阻斷胃癌風險，全面守護國人胃部健康。衛福部常務次長莊人祥指出，20歲以上成人幽門螺旋桿菌感染率約30%，不少人感染多年卻自由時報 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
別把咖啡當早餐！黃軒示警：錯過代謝開機鍵 延後一小時心血管風險增
醫師黃軒示警，上班族早餐只喝咖啡恐錯失「代謝開機」黃金時刻。他引用國際研究指出，進食時間是護心關鍵。早餐若超過9點才吃，心血管疾病風險隨時間遞增；晚餐若晚於9點，中風風險更暴增28%。黃軒醫師強調，早餐是人體代謝啟動的關鍵，規律且營養均衡的早餐能穩定血糖，降低糖尿病、肥胖、高血壓及心血管疾病風險，絕非一杯咖啡能替代。他呼籲，真正的營養治療在於準時吃飯，並建議午餐攝取足夠蛋白質與蔬菜，晚餐則避免太晚三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 發表留言
「沒徵兆卻掉光牙齒！」38歲媽媽遭霸凌 連陪孩子吃一頓飯都是壓力
來自美國馬里蘭州的38歲生活風格創作者阿雅娜海德斯佩斯（Ayana Headspeth），曾以為自己擁有一口健康的牙齒，卻在短短幾年間因嚴重的牙周病失去所有牙齒。期間她遭到網路霸凌，日常生活也受影響，最後她決定接受植牙手術，找回燦爛笑容。她決定公開心路歷程，呼籲大家重視口腔保健。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 發表留言
60歲女肺炎住院！蘇一峰一看「身體矮小手畸形」揪病因：極罕見
許多民眾罹患疾病後，有時可能會透過某種契機才發現自己生病。胸腔科醫師蘇一峰分享，有位60歲婦人從小手指異常、身體矮小，60年來卻沒有醫師告知她的身體有問題，直到最近因為肺炎氣喘住院，經蘇一峰看診後才發現，婦人罹患了極罕見的遺傳性疾病「范康尼氏貧血」（Fanconi anemia），台灣的發生率為百萬分之五到六，貼文曝光後引發熱議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言