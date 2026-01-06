長庚大同醫院營運滿週年 依契約照顧留任員工實質加薪

記者鍾和風/高雄報導

長庚醫療財團法人自114年1月1日起與高雄市政府合作，啟動市立大同醫院醫療服務合作計畫，營運迄今滿週年，服務量穩定成長持續創新高，全年度健保收入已逾個別醫院總額，同時完成建置24小時心導管團隊及兒科急診駐診，提升緊急醫療量能，提供1萬8千餘長輩及弱勢民眾免掛號費等優惠，落實醫療平權。此外照顧前高醫大留任員工，依契約保障其薪資條件，每人每月另加發新台幣5,000元且納入個人月薪資所得及年終獎金計算基礎、雇主勞退提撥，114年平均月薪較113年提高1萬1,702元，加上預計發放的年終及考核獎金，等同全年實質加發7萬元以上。

大同醫院指出，自無縫接軌營運後即持續依照實際管理需求進行合理的薪資優化改善，同時透過勞資會議傾聽所有同仁的聲音與對話，優化相關薪資及獎金方案。針對留任員工關心盈餘、考核及年終獎金發放，院方表示，因營運首年相關醫療設備投入建置成本高及營運量能須逐步提升，去（114）年度未能有年度盈餘，惟年終獎金將依原辦法如實於1月30日發放，考核獎金則需依原雇主發放辦法，於今（115）年度8月後依核發基期完整發放。

大同醫院強調，留任同仁若有個人薪資相關疑慮，因涉個資問題，歡迎隨時提出個人事證由管理部指定專人處理核計，必定依法依規遵守契約，落實保障所有員工權益。

大同醫院亦表示，接手營運後著眼提升醫療品質與公益福祉，其中強化緊急醫療部分，已建置24小時醫學中心級心導管團隊及兒科專科醫師急診駐診，搶救逾百位緊急心臟疾病市民生命，讓近400名檢傷一、二級病況嚴重兒童就近適切治療。此外汰換電腦斷層設備及引進達文西手術等先進醫療設備，提升醫院關鍵基礎設備。

此外，針對市府重視長者及弱勢者醫療平權，大同醫院依約提供70歲以上長者免收門（急）診掛號費，亦免除低收入戶、身心障礙者門（急）診掛號費及基本部分負擔，一年來近1萬8千人次民眾受惠，同時已成立8個長照醫事C級巷弄站據點及失智據點，讓轄區長者家庭能安心託付，同時提供專責醫護團隊照護社會安全網高風險脆弱家庭幼兒，落實市立醫院公衛責任。

大同醫院表示，合作案啟動後即導入長庚管理制度與系統，透過單位輔導與教育訓練，讓所有留任、新進與調任之同仁，從臨床照護、醫院安全管理至行政作業等，提升至醫學中心級的照護品質，提供市民優質照護服務，醫療業務營收逐月穩定成長，去年醫院營運成果超越健保署個別醫院制定總額，營運首年已見顯著績效。針對醫療量能升級，通過醫院評鑑、教學醫院評鑑及緊急醫療能力評定，

大同醫院強調，營運迄今周年，院內服務量持續穩定成長，長庚醫院基於照顧員工之核心價值，刻正對盼大同醫院同仁能保持信心，持續齊心為醫院與所有市民努力，一齊走出磨合，邁向未來的共融與共榮。