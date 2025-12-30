長庚大學學生「Vegetopia循農匯」團隊 勇奪全國多項創業大獎





長庚大學學生團隊「Vegetopia 循農匯」在工商管理學系王光正教授指導之下，以「永續農業循環經濟創新平台」為核心理念，結合食農教育、ESG與創新商業模式，成功將被忽略的「NG農產品」轉化為具社會價值與經濟效益的新型態創業模式，勇奪全國多項創業大獎，為台灣農業注入嶄新能量。

「循農匯」囊括2025 年萌芽盃創業競賽第一名、全國大專院校創新創業競賽第二名，以及北台區域發展委員會主辦之「有愛程式」短影音競賽金獎等獎項，展現青年世代在永續創新上的強大實踐力。

長庚大學學生團隊結合在地供應、短鏈物流與ESG價值的創新模式，為「NG農產品」開拓經濟效益與社會價值

成員分享，創業構想起源於「管理經濟學」課堂中的一個提問：「當我們談永續，是否真的理解農民正在面對的困境？」他們關注到，台灣每年有數萬公噸品質良好的農產品被丟棄或低價處理，原因就只是「長得不漂亮」。這不僅影響農民的收入，也與永續發展目標背道而馳。

為了更理解問題根源，團隊實地走訪林口米力農場、語林農場等多個有機農場。深度訪談農民後發現，許多小農並非不願意友善耕作，而是被市場規則逼到無法承擔風險。一顆微彎的胡蘿蔔或是外型不佳的番茄，就可能被判定為NG蔬果。為了推動永續農業，讓農民不用提心吊膽會白費心血，團隊於是以「循環經濟」為核心概念催生「循農匯」，設計出結合在地供應、短鏈物流與ESG價值的創新模式。

團隊表示，這項解決方案並非單純的捐贈NG蔬果，而是「GREEN 4.0」的永續模式，建立「搭便車」的物流概念。運用小農往返市集的既有路線，將NG蔬果直送長庚校園，實現零額外碳排的短鏈配送。再導入企業與校園的團膳與會議餐盒系統，讓消費者「用吃實踐永續」。

王光正教授表示，最具亮點的創新在於「用吃做ESG」。團隊中具備12年食農經驗的姚力菁，帶領成員將醜蔬果轉化為精緻的「NG便當」。這些便當不僅營養均衡，更能提供符合永續性報告準則（GRI Standards）規範的履歷證明，讓2025年起需出版永續報告書的上市櫃公司，只要訂便當就能輕鬆實踐ESG承諾。

提出創業構想的過程並非一帆風順。正在攻讀MS/MBA碩士學位雙主修的成員李欣樺回憶，最困難的並非技術，而是建立信任。從說服農民相信「NG蔬果也能被尊重」，到讓消費者願意嘗試「外表不完美卻同樣美味的食材」，每一步都充滿挑戰。團隊需在課業與創業之間取得平衡，一步步摸索供應鏈管理、食品安全到市場溝通。幸好堅持下去，最終獲得多方獎項的肯定。

王光正教授表示，團隊能屢獲大獎，關鍵在於「深度的校園與產業對話」。他們不僅完成官網建置與官方帳號開發，更透過實際的餐會驗證市場接受度，展現極強的執行力。團隊最大的價值不只是商業模式，而是能夠將永續、教育與社會責任整合為可複製的系統，讓創業成為解決社會問題的工具，而非單純追求獲利。

展望未來，「循農匯」期望以校園為起點，逐步擴展至企業與社區，建立台灣第一個以「NG農產品」為核心的循環經濟平台，讓被忽略的價值重新被看見，也讓永續不再只是口號，而是一份可以被實踐、被品嚐的日常選擇。

