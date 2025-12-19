長庚大學宿舍新空間 獲2025美國un設計獎金獎

長庚大學宿舍新空間明亮開放、通透舒適，讓學生能自在地學習、休憩與交流





長庚大學第一學舍公共空間以「博舒里生活大學苑」為核心，融入「共學、共享、共創、共好」理念，成功打造兼具生活與學習機能的創新場域，榮獲美國「2025 un設計獎」（un



Design Award）金獎殊榮。這份獎項肯定長庚大學對全人教育的重視，以及改造校園空間的用心。校方也期盼藉由獲國際認證的優質住宿環境，吸引更多海內外優秀學子就讀。

「un設計獎」是由國際競賽協會（ICA）發起的國際設計競賽，起源於美國華盛頓特區。該競賽以「自我是世界」為主題，並以「未定義（undefined）」的核心理念，鼓勵參與者突破創意邊界，追求無限制的創作。評審團依據藝術性、創新性、功能性、社會影響力與永續性等面向評選，旨在發掘並表彰全球最具影響力的卓越設計及創新人才。

長庚大學在第一學舍打造舒適自主的學習與交流空間

長庚大學在「2025 un設計獎」室內設計類的「教育學習（Education & Learning）」項目獲獎。校方重新構想大學宿舍公共空間的角色，結合生活、學習與社群互動，所規劃的「博舒里生活大學苑」跳脫傳統住宿的框架，蘊含「博學共進、舒活共享、里仁為美」之意。

長庚大學宿舍新空間明亮開放、通透舒適，讓學生能自在地學習、休憩與交流。

設計團隊除了優化動線與全面升級設施，在寢室之外，提供學習、研討、展示與交流等多元空間，並設置健身房、景觀中庭與休憩區，鼓勵合作學習、經驗分享與跨領域交流，促進學生多元發展。整體空間明亮開放、通透舒適，運用淺色木紋與柔和灰白色調，營造精緻而溫潤的現代美感。

長庚大學第一學舍「共享食堂」規畫完善的烹飪設施及用餐環境

此外，空間設計運用大面積玻璃帷幕引入自然光線，模糊室內外界線，讓學生能在其中自在地學習、休憩與交流。戶外中庭與景觀空間則以幾何分割設計，結合光影與綠色植物，創造兼顧身心平衡與環境共融的校園公共場域。

長庚大學在第一學舍打造舒適自主的學習與交流空間

長庚大學第一學舍使用已逾30年，經過翻新整建，公共空間由原本的1,725坪大幅擴增至2,661坪，全面提升住宿機能與品質，展現新世代宿舍生活樣貌。校方表示，此次獲獎不僅肯定學校空間設計的品質，也讓各界看到長庚大學在教學、研究與產創發展之外，對「全人教育」的重視。未來，學校將持續以學生為中心，全方位提升辦學量能，穩步邁向國際一流大學。

