長庚大學寒假科技實驗營登場 帶領高中生動手做、做中學





「2026長庚之星高中生寒假科技實驗營」2月2日開訓！長庚大學推出為期4天的密集營隊課程，活動結合實作導向與跨域學習，規劃生物醫學、科學實驗及數位行銷實作三大主題，邀請高中生探索學系、拓展學術視野，再以實作展現學習成果。此外，更安排大家入住學生宿舍，把握寒假時間，完整體驗大學新鮮人的生活，豐富高中的學習歷程。

長庚大學此次在校內辦理的寒假營隊，以高三學生為主要對象，以沉浸式學習方式規劃，內容涵蓋理論講授、實作體驗、成果發表。三大營隊分別由醫學院、工學院與管理學院師資共同規劃，課程設計緊扣當前科技與產業脈動，由教授與助教群手把手帶著大家「動手做、做中學」。

長庚大學寒假科技實驗營開訓典禮大合照

其中，「生物醫學實驗營」是由生醫系師資帶領，一窺生物多樣性及基因工程實驗，並研究研究中心，啟發學生對生命科學的興趣。「科學實驗營」結合電機、電子與機械領域，安排智慧感測、半導體技術與機械控制等課程及實驗，培養工程思維。「數位行銷實作營」則以數位行銷策略、設計工作坊與業界講師分享，強化學生對品牌與行銷實務的理解。

湯明哲校長(後排右四)與籌辦寒假科技實驗營的師長團隊合影

長庚大學表示，這次各營隊僅分別招收18至20名學生，合計吸引約70名高中生參加；此外，還提供低收入戶、中低收入戶及特殊境遇學生免費參與的機會，落實教育平權理念。營隊期間並安排校園導覽與相關參訪，三個夜間時段也各規劃了主題活動，促進學員交流與團隊合作。期盼透過這高規格且具深度的營隊設計，協助高中生提前認識大學學系特色，為升學與職涯規劃跨出第一步。

