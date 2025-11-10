長庚大學成立原資中心 強化原民學生支持服務與文化傳承

長庚大學「原住民族學生資源中心」11月6日正式揭牌，並同步開幕「原生彩虹—排灣族吳信和原住民藝術家畫展」。校長湯明哲邀請教育部、原住民族委員會、桃園市政府、台塑企業總管理處及地方諸多貴賓蒞校參與揭牌典禮，與校內師生共同見證長庚大學支持原住民族教育、推動多元文化及實踐社會責任的用心。

長庚大學「原住民族學生資源中心」揭牌典禮。圖：長庚大學提供

長庚大學表示，揭牌典禮於6日上午在學生活動中心二樓登場，現場貴賓雲集，包括教育部綜合規劃司副司長張金淑、原民會教育文化處專門委員瑪勒芙勒芙．杜妲利茂、台塑企業總管理處資深經理高俊琦、桃園市原民局專員劉慕萱及龜山區長張嘉平等人皆蒞臨參與。

長庚大學期盼透過原資中心的設立，讓每位學生都能在校園中感受到尊重、支持與歸屬。圖：長庚大學提供

湯明哲致詞提到，原住民族學生在學業、生活與文化傳承上，確實需要更多關懷與協助。原資中心的成立，是長庚大學落實教育部政策的重要行動，並體現創辦人王永慶、王永在賢昆仲的辦學理念，致力於教育公平、族群共融。期盼透過中心的設立，讓每位學生都能在校園中感受到尊重、支持與歸屬。

「原生彩虹—排灣族吳信和原住民藝術家畫展」同步登場。圖：長庚大學提供

張金淑則表示，欣見長庚大學原資中心設立，讓學生能夠獲得更多支持，驕傲地展現自己的文化力量。瑪勒芙勒芙．杜妲利茂指出，長庚大學在她的部落裡很有名，一直非常照顧原住民學生，不是從這次的揭牌才開始；她也期許原民學子都能好好學習，在原資中心協助下，除了課業，還能有多元面向的發展。

長庚大學學務處指出，原資中心的設立，不僅強化原民學生支持服務、推動文化傳承與人文素養培育，也是長庚大學對共融教育與社會永續的長遠承諾。揭牌儀式由湯明哲偕同與會貴賓共同完成，正式宣告中心啟用。為迎接這項重要的里程碑，吳信和老師畫展同步揭開序幕，由學務長胡正申介紹展覽理念，吳信和親自導覽畫作。

學務處介紹，吳信和出身台東卡拉魯然部落，畢業於政戰學校美術系。退役後專注於繪畫創作，其作品多描繪部落生活與自然景觀，兼具寫實與寫意之美，展現深厚的族群文化底蘊與現代藝術張力。其作品曾為國防部美術館典藏，為首位入藏的原住民族藝術家。

學務處表示，吳信和以水墨為筆，描繪山林的呼吸與部落的記憶。他的作品沒有喧囂，卻藏著山的靜謐、水的光影、人的側寫與歲月的溫柔。開幕式上，吳信和特別現場揮毫，以畫筆象徵文化的律動與生命的延續，並與師生互動，體驗原民文化之美。其筆觸蘊含族群文化的深沉意象。

長庚大學補充，此次展覽即日起至11月13日在學生活動中心2樓展出，之後將移至第一學舍續展至12月6日。原資中心揭牌活動結合教育、藝術與公共參與，未來也將透過更多元的規劃，深化師生對原住民族文化精神與價值的理解。

