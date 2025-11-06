長庚大學投資近3億元整建宿舍 打造共學共享新空間

湯明哲校長(圖中)、賴冠瑋專門委員(左三)、高俊琦資深經理(右三)等人一同為長庚大學第一學舍公共空間啟用剪綵





長庚大學第一學舍公共空間整建完工，不僅融入「共學、共享、共創、共好」兼具的多功能理念，更改善校舍建築結構，跳脫傳統「住宿空間」框架，打造兼具生活與學習的全方位場域。校方於11月6日舉辦啟用典禮，湯明哲校長邀請教育部高教司賴冠瑋專門委員、台塑企業總管理處高俊琦資深經理及校內師生共同見證，宣告校園生活環境再升級。

學務處表示，長庚大學第一學舍使用已逾30年，本次整建的總工程經費達2.76億元，其中本校自籌經費約2億元，另外獲得教育部「新宿舍運動計畫」補助約7,600萬元。公共空間整修後由1,725坪增加至2,661坪，大幅提升學生宿舍環境。

湯明哲校長表示，第一學舍公共空間整建是學校對學生全人發展的重視與支持

原本獨立的蘊德樓、崇德樓及益德樓三棟宿舍的公共空間，依「博學共進、舒活共享、里仁為美」的理念，全面翻新成可共享的新世代宿舍生活空間，命名為「博舒里生活大學苑」。

湯校長致詞時表示，「博舒里生活大學苑」不僅滿足學生基本起居需求，更打造了全新的景觀健身房、學習交流中心、交誼廳、舒活共享食堂等公共區域，具備多元交流、藝文活動、健康生活與休憩功能。這次的整建工程展現學校對學生全人發展的重視與支持，也期盼成為具國際競爭力的學生友善宿舍典範。

湯明哲校長(左一)在第一學舍「共享食堂」品嚐國際生烹飪的美食

賴冠瑋專門委員讚許長庚大學全新改造的空間符合世界潮流，相信學校所打造友善且充滿社群活力的住宿環境，可以吸引到更多國內外優秀的學生就讀，並能凝聚向心力與歸屬感。

剪綵儀式後，胡正申學務長、住宿組程朝杰組長引導與會貴賓參觀第一學舍公共空間，逐一介紹規劃亮點。像是「博舒里交流中心」，配備完善的視聽設備與展示空間，希望推廣跨領域學習與創新，可提供跨系所學生團隊在此研討、交流並展示作品；結合多媒體簡報與研討會功能的「閱覽室」，學生則可依需求打造自主學習環境。

長庚大學在第一學舍打造設備完善的景觀健身房

胡正申學務長指出，民以食為天，「共享食堂」、「合作烘焙室」與「交誼飲調室」無疑是本次整修亮點之一，提供住宿生多樣化且安全的烹飪空間。除了有完善、安全的設施外，更結合舒適的吧台用餐區，讓同學們可在此用餐並與同儕交流。備受關注的「景觀休憩空間」有休憩區、健身房與瑜珈區，讓學生在課業之餘就近強健體魄；且因位處於頂樓，休憩區還能飽覽綠意景觀與遠眺101大樓，療癒與舒展身心。

長庚大學第一學舍景觀休憩區、健身房，可以飽覽綠意景觀與遠眺101大樓

除此之外，洗衣廊道、各樓層洗曬衣間也設置座椅，成為另一處學生交流互動的場所。而位在戶外的中庭，經由綠化設計後，轉化為「日光廣場」與「陽光走廊」，並規劃表演舞台，為學校增添一處校園活動、展演或市集聚集的公共休憩場所。

長庚大學表示，宿舍不只是學生的生活空間，更是學生成長的重要基地。藉由這次的整建，學校希望從學習、健康、生活到人際關係，全面支持學生的身心靈發展。也期許透過這些規劃，讓長庚學子在此安心住宿求學，拓展學習與人脈面向，厚植未來職涯競爭力。

