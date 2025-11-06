長庚大學投資近3億元整建宿舍 打造共學共享新空間
長庚大學第一學舍公共空間整建完工，不僅融入「共學、共享、共創、共好」兼具的多功能理念，更改善校舍建築結構，跳脫傳統「住宿空間」框架，打造兼具生活與學習的全方位場域。校方於11月6日舉辦啟用典禮，湯明哲校長邀請教育部高教司賴冠瑋專門委員、台塑企業總管理處高俊琦資深經理及校內師生共同見證，宣告校園生活環境再升級。
學務處表示，長庚大學第一學舍使用已逾30年，本次整建的總工程經費達2.76億元，其中本校自籌經費約2億元，另外獲得教育部「新宿舍運動計畫」補助約7,600萬元。公共空間整修後由1,725坪增加至2,661坪，大幅提升學生宿舍環境。
原本獨立的蘊德樓、崇德樓及益德樓三棟宿舍的公共空間，依「博學共進、舒活共享、里仁為美」的理念，全面翻新成可共享的新世代宿舍生活空間，命名為「博舒里生活大學苑」。
湯校長致詞時表示，「博舒里生活大學苑」不僅滿足學生基本起居需求，更打造了全新的景觀健身房、學習交流中心、交誼廳、舒活共享食堂等公共區域，具備多元交流、藝文活動、健康生活與休憩功能。這次的整建工程展現學校對學生全人發展的重視與支持，也期盼成為具國際競爭力的學生友善宿舍典範。
賴冠瑋專門委員讚許長庚大學全新改造的空間符合世界潮流，相信學校所打造友善且充滿社群活力的住宿環境，可以吸引到更多國內外優秀的學生就讀，並能凝聚向心力與歸屬感。
剪綵儀式後，胡正申學務長、住宿組程朝杰組長引導與會貴賓參觀第一學舍公共空間，逐一介紹規劃亮點。像是「博舒里交流中心」，配備完善的視聽設備與展示空間，希望推廣跨領域學習與創新，可提供跨系所學生團隊在此研討、交流並展示作品；結合多媒體簡報與研討會功能的「閱覽室」，學生則可依需求打造自主學習環境。
胡正申學務長指出，民以食為天，「共享食堂」、「合作烘焙室」與「交誼飲調室」無疑是本次整修亮點之一，提供住宿生多樣化且安全的烹飪空間。除了有完善、安全的設施外，更結合舒適的吧台用餐區，讓同學們可在此用餐並與同儕交流。備受關注的「景觀休憩空間」有休憩區、健身房與瑜珈區，讓學生在課業之餘就近強健體魄；且因位處於頂樓，休憩區還能飽覽綠意景觀與遠眺101大樓，療癒與舒展身心。
除此之外，洗衣廊道、各樓層洗曬衣間也設置座椅，成為另一處學生交流互動的場所。而位在戶外的中庭，經由綠化設計後，轉化為「日光廣場」與「陽光走廊」，並規劃表演舞台，為學校增添一處校園活動、展演或市集聚集的公共休憩場所。
長庚大學表示，宿舍不只是學生的生活空間，更是學生成長的重要基地。藉由這次的整建，學校希望從學習、健康、生活到人際關係，全面支持學生的身心靈發展。也期許透過這些規劃，讓長庚學子在此安心住宿求學，拓展學習與人脈面向，厚植未來職涯競爭力。
更多新聞推薦
其他人也在看
TAID國際論壇｜預見2026色彩脈動 打造健康永續的在地調色盤
色彩是設計的靈魂，其趨勢脈動與應用方式，成為定義空間美學的關鍵。台北市室內設計商業同業公會（TAID）將於2025年10月30日假台北南港漢來大飯店舉辦「創會55週年慶暨國際論壇」，邀請國際色彩專家Serene Pang於第二場講座（15:30–16:40，鉑金A廳）主講《設計未來調色盤：2026 色彩趨勢與應用》。她將以全球宏觀視角解析2026年的色彩風向，並傳授如何將抽象的色彩預測轉化為具體的設計策略。論壇同步串聯產官學合作力量結合建材展，擁有超過50年台灣在地色彩經驗的塗料標竿「青葉油漆」，不僅接軌國際色彩趨勢，更結合在地色彩需求的創新技術，展現台灣塗料品牌的研發實力與永續承諾。id SHOW ・ 21 小時前
挺防疫顧生計！經濟部補助市場豬肉攤商3萬元 高市府加碼1.5萬元
【記者凃建豐／高雄報導】為落實非洲豬瘟防疫工作並兼顧攤商生計，高雄市傳統市場許多豬肉攤商主動配合防疫政策，自主暫停營業。高雄市長陳其邁感念攤商在防疫關鍵時期的辛勞與合作，今（6）日宣布，除全面免收公有市場豬肉攤位使用費一個月外，配合經濟部公布傳統市場生鮮豬肉攤每攤補助3萬元，市府再加碼補助高雄市每攤1.5萬元，以實際行動支持攤商，攜手共同度過防疫與經營的雙重挑戰。壹蘋新聞網 ・ 18 小時前
「軍傳媒」制裁下的俄羅斯經濟困局與烏克蘭重生的代價
自 2022 年 2 月俄羅斯軍隊進入烏克蘭以來，西方國家對俄羅斯實施了廣泛的經濟制裁，而俄羅斯亦為戰爭付出了顯著的經濟代價。由於西方制裁針對俄羅斯石油、天然氣及煤炭產品實施限價或禁運，導致俄羅斯油氣出口利潤受到壓抑對俄油價設定折扣，預估俄羅斯每日損失可達億美元級別。另一方面，俄羅斯煉油能力亦因烏克蘭方面的襲擊而受干擾，從2025年初開始，烏克蘭改變戰略，開始對俄羅斯六油廠襲擊，據報俄國煉油能力下降至少約40 %。鏡新聞 ・ 1 天前
長庚大學斥資2.76億翻新宿舍 今開箱第一學舍公共空間
長庚大學第一學舍公共空間整建完工，不僅融入「共學、共享、共創、共好」兼具的多功能理念，更改善校舍建築結構，跳脫傳統「住宿空間」框架，打造兼具生活與學習的全方位場域。校方於今(6)日舉辦啟用典禮，校長湯明哲邀請教育部高教司專門委員賴冠瑋、台塑企業總管理處資深經理高俊琦及校內師生共同見證，宣告校園生活環桃園電子報 ・ 18 小時前
台中國際花毯節飛天小女警主題裝置亮相 11/8開幕領航花海奇幻冒險
「2025新社花海暨台中國際花毯節」，11月8日到30日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃舉行，為期23天的活動橫跨4個週休假日，每日 上午8點30分到下午4點30分 開放。今年以卡通頻道的「飛天小女警」為中廣新聞網 ・ 1 天前
示警金融市場3大泡沫 世界經濟論壇主席：加密貨幣、AI、債務
人工智慧（AI）熱潮席捲全球，相關企業股價水漲船高，但多家大型企業執行長示警估值過高，掀起AI產業泡沫化的疑慮。世界經濟論壇主席布倫德5日表示，全球應該提防金融市場中3個可能的泡沫，包括AI。布倫德此中廣新聞網 ・ 1 天前
美國政府史上最長停擺！蔡正元談經濟衝擊：「這時」美元指數將逐漸下跌
美國政府自10月1日停擺至今已36日，為史上最高紀錄。對此，前立委蔡正元在節目《大大平評理》表示，聯邦政府關門不代表所有政府關門，且多數與民眾生活有關項目為州政府負責，如教育、社福、警察和消防等，因此，大部分民眾生活不會受影響。蔡正元提到，聯邦政府預算未支付，因此財政支出存在，但未支付，形成欠款，如軍人薪資、社福款項等，需待聯邦政府運作後方能撥款。同時，市場......風傳媒 ・ 1 天前
2026國際少年運動會在花蓮 徐榛蔚會勘賽場整備現況
【互傳媒／記者 高哲偉／花蓮 報導】為確保2026國際少年運動會(ICG)順利舉行，花蓮縣政府教育處盤點美崙國互傳媒 ・ 16 小時前
許智傑公布首支政見影片 從高雄港出發規劃科技轉型、連結國際
許智傑說，高雄港曾位居世界第三大港，是高雄在經濟發展上的重要基礎，而目前正是高雄轉型智慧城市的重要時刻，所以高雄港也要搭上AI應用的這班列車，絕不能停滯不前。他將延續推動利用AI、5GAIoT技術實現遠端無人化貨櫃裝卸、智慧監控系統提升港口作業效能與安全性，希望將...CTWANT ・ 18 小時前
少子化影響手術護理師人力缺口 亞大醫開辦免費培訓
（中央社記者趙麗妍台中5日電）少子化影響，手術室專業護理人力短缺。亞洲大學附屬醫院開辦「手術護理師培訓班」，除費用全免，每月提供生活津貼。院方表示，開刀房手術團隊分工精細，護理師是不可或缺的重要隊友。中央社 ・ 1 天前
曝王姓獸醫佐聲明 議員：盧秀燕無能又說謊
[NOWnews今日新聞]非洲豬瘟中央應變中心昨日宣布，台灣防疫有成，今明兩日逐步解禁。對此，台中市議員周永鴻今（6）日表示，收到王姓獸醫佐聲明，打臉台中市府疫調與專報說詞，王姓獸醫佐稱10月10日豬...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
MLB／大谷翔平4度奪銀棒獎！超越他成日本第1人 美媒讚：坐等MVP三連霸
國聯銀棒獎獲獎名單在7日出爐，大谷翔平不但成功完成3連霸，生涯4度獲選也正式超越鈴木一朗，成為聯盟史上奪下最多次該獎座的日籍球員。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
東京新宿車站派「2天敵」驅趕鴿子！ 民眾目擊真實一幕笑了
東京新宿車站時常聚集大量鴿群，不僅影響旅客通行，也造成環境髒亂，有業者想出奇招，派出「天敵」進行驅趕，迅速起了作用。然而，近日有網友再次回到車站，卻發現鴿子竟大剌剌的與天敵四眼相交，諷刺一幕引起熱議。鏡報 ・ 1 天前
下週有望颱風假？鳳凰颱風鬼轉撲台 最新路徑曝光了
即時中心／林耿郁報導今（7）天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島，偶有零星短暫雨，午後中南部山區，也有零星降雨機率。民視 ・ 1 小時前
說好的不領呢？青鳥女神第一天衝登記 刪文已來不及被抓包
藍白陣營共同推動的普發現金1萬元措施自5日起開放登記，綠營起初曾大力反對此政策，批評違憲、窮台、政策買票，如今卻有不少人發文將其稱為「民進黨政績」進行收割。就連曾堅持反對普發的青鳥也紛紛轉變態度，「青鳥女神」徐閉在Threads發文表示「Yes，我第一天登記！」，事後被網友酸爆緊急刪文，但已遭截圖。中天新聞網 ・ 2 小時前
粿粿昔怨范姜彥豐省過頭！遭吳宗憲諷「歹某一輩子」 網驚：真預言家
范姜彥豐近日拍片控訴王子（邱勝翊）偷吃自己的老婆粿粿（江瑋琳），事件引發演藝圈震撼。王子雖然發文道歉，不過仍然遭罵爆，近日與他有私交的綜藝大哥大吳宗憲也開直播怒轟王子「第三者裝深情。」如今粿粿兩年前在《綜藝大熱門》抱怨范姜彥豐太省錢的片段也被挖出，主持人吳宗憲甚至下了結論：「歹某（壞妻子）一世人（一輩子）。」現在看來格外諷刺。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 1 天前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 22 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 14 小時前