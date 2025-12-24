長庚大學攜手安永金融科技 培育新時代數位行銷人才

安永金融科技今(24)日捐贈自主研發的GOSU精準行銷軟體5000組帳號予長庚大學，由校長湯明哲代表受贈。管理學院表示，GOSU軟體可協助企業透過跨社群對話式商務平台，以精簡團隊營運高強度的互動行銷。除了軟體開放給各學系使用，安永金融科技也會支援業師授課，產學攜手，共同培育新時代企業所需數位行銷人才。

長庚大學與安永金融科技攜手培育數位行銷專才。圖：長庚大學提供

捐贈儀式在長庚大學深耕講堂舉行，董事長劉國安率領團隊出席，介紹GOSU是以跨社群對話式商務平台為核心，協助品牌快速於LINE、Facebook、Instagram等社群啟動聊天機器人與客戶互動行銷，目前以金融業為主要合作族群。透過GOSU BAR、GOSU PARTY等產品，企業可整合日常經營、活動互動與數據管理，提升營運效率。湯明哲欣見產學合作讓學生學習最新的數位行銷工具，接軌產業所需。

管理學院院長李書行表示，各學系與數位行銷相關的課程都能將GOSU納入教學應用。而數位金融科技學系的大三必修課程「金融數位行銷」，還會請安永金融科技安排業界講師授課，導入實務案例與操作經驗，協助學生掌握產業趨勢與實際應用模式。

長庚大學管理學院近年持續強化專業教學軟體與資料庫資源。例如數位金融科技學系的Bloomberg Terminal，提供即時金融數據、全球市場資訊與專業分析工具，廣泛應用於投資、資產管理、衍生性金融商品與資本市場等課程；資訊管理學系則導入行動裝置資安現場鑑識與分析教學系統，模擬真實資安事件，培養學生資安分析與鑑識能力；工商管理學系有LSEG Workspace全球金融財經資料庫，協助學生進行財務模型建構、產業分析與智能決策研究。

李書行指出，此次與安永金融科技的合作，為管理學院加入了數位溝通與社群行銷的生力軍，讓學生在校期間即可熟悉業界實際使用的數位工具與操作流程。透過課程、實務操作與業師協同教學，不僅能深化學生理論基礎，更能累積解決真實商業問題的經驗，儲備畢業即可無縫接軌產業的即戰力。

