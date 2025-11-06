長庚大學整建宿舍竣工 打造共學共享新空間

湯明哲校長(圖中)、賴冠瑋專門委員(左三)、高俊琦資深經理(右三)等人一同為長庚大學第一學舍公共空間啟用剪綵。（長庚大學提供）

記者陳華興／桃園報導

長庚大學投資近三億元整建宿舍竣工 打造共學共享新空間

長庚大學第一學舍公共空間整建完工，不僅融入「共學、共享、共創、共好」兼具的多功能理念，更改善校舍建築結構，跳脫傳統「住宿空間」框架，打造兼具生活與學習的全方位場域。校方於十一月六日舉辦啟用典禮，湯明哲校長邀請教育部高教司賴冠瑋專門委員、台塑企業總管理處高俊琦資深經理及校內師生共同見證，宣告校園生活環境再升級。

長庚大學在第一學舍打造設備完善的景觀健身房。（長庚大學提供）

學務處表示，長庚大學第一學舍使用已逾三十年，本次整建的總工程經費達二點七六億元，其中學校自籌經費約二億元，另外獲得教育部「新宿舍運動計畫」補助約七千六百萬元。公共空間整修後由一千七百二十五坪增加至二千六百六十一坪，大幅提升學生宿舍環境。

原本獨立的蘊德樓、崇德樓及益德樓三棟宿舍的公共空間，依「博學共進、舒活共享、里仁為美」的理念，全面翻新成可共享的新世代宿舍生活空間，命名為「博舒里生活大學苑」。

湯明哲致詞時表示，「博舒里生活大學苑」不僅滿足學生基本起居需求，更打造了全新的景觀健身房、學習交流中心、交誼廳、舒活共享食堂等公共區域，具備多元交流、藝文活動、健康生活與休憩功能。這次的整建工程展現學校對學生全人發展的重視與支持，也期盼成為具國際競爭力的學生友善宿舍典範。

賴冠瑋專門委員讚許長庚大學全新改造的空間符合世界潮流，相信學校所打造友善且充滿社群活力的住宿環境，可以吸引到更多國內外優秀的學生就讀，並能凝聚向心力與歸屬感。

剪綵儀式後，胡正申學務長、住宿組程朝杰組長引導與會貴賓參觀第一學舍公共空間，逐一介紹規劃亮點。

胡正申學務長指出，民以食為天，「共享食堂」、「合作烘焙室」與「交誼飲調室」無疑是本次整修亮點之一，提供住宿生多樣化且安全的烹飪空間。除了有完善、安全的設施外，更結合舒適的吧台用餐區，讓同學們可在此用餐並與同儕交流。