長庚大學林茂霖六戰全勝封王！2025大學生圍棋十傑賽落幕，攜手台大許霓霓進軍日本世界賽

女子最優方面，由臺灣大學許霓霓7段，取得世界學生圍棋王座戰代表資格，明年2月9日至2月12日，將與林茂霖一同代表前往日本參加世界學生圍棋王座戰。

廣告 廣告

左起：裁判長秦世敏老師、女子最優許霓霓、主辦單位海峰棋院院長林敏浩。（海峰棋院）

頂尖對決，林茂霖、楊孚德爭奪最高榮譽

本次十傑賽吸引了全台頂尖的業餘棋士參賽，賽制採用瑞士制，考驗選手的綜合實力。最引人注目的莫過於在冠軍戰碰頭的林茂霖與楊孚德，兩人皆以全勝之姿會師決賽，勝者即為本屆「首傑」。

這場被譽為本屆大學生最高水準的對決，吸引了眾多棋迷的關注，主辦單位也進行了圍棋 LIVE 直播。雙方一開始謹慎佈局，但隨後兩人迅速挑起戰端，中盤階段戰鬥異常複雜，最終林茂霖憑藉迅雷不及掩耳的強烈攻勢、成功掌握局面，拿下勝利，以全勝戰績鎖定冠軍榮銜。

（海峰棋院）

賽後，新科首傑林茂霖與女子代表許霓霓分享了他們奪冠的心情與參賽感觸：

首傑 林茂霖7段（長庚大學）： 「很謝謝海峰棋院舉辦這麼好的比賽，今年已經是我最後一次參加十傑賽，原本其實有想過，有些對手會特別難下，結果全部都被我遇到了，我覺得自己這幾盤棋發揮的還不錯，出國之後我也會更努力。」

林茂霖。（海峰棋院）

女子代表 許霓霓7段（臺灣大學）： 「很開心，運氣蠻好的，唯一美中不足的本來以為可以跟我的配對賽隊友（亞軍楊孚德７段）一起去下（日本世界學生圍棋王座戰），今年配對賽沒成功，但本來想說今天可以～但也好啦，我的對手（林茂霖）也要變隊友了，很開心昨天跟冠軍的那盤棋我剛好被直播，展現出來我跟冠軍前半盤有點韌性，謝謝～」

許霓霓第二輪對上林茂霖（海峰棋院Youtube全程直播）。（海峰棋院）

許霓霓雖然未能如願與配對賽隊友(亞軍楊孚德)一同拿下代表，但她對於能與首傑林茂霖一同出戰前往日本，同樣感到非常開心與期待。

2025年「大學生圍棋十傑賽」名次如下： 首傑：林茂霖7段 (長庚大學) [世界學生圍棋王座戰 男子代表] 二傑：楊孚德7段 (開南大學) 三傑：陳允祈7段 (輔仁大學) 四傑：張東邑7段 (國立政治大學) 五傑：李亮非7段 (國立清華大學) 六傑：江逸笙7段 (元智大學) 七傑：陳雲亮6段 (國立交通大學) 八傑：陳義豐7段 (國立高雄師範大學) 九傑：林冠廷7段 (國立成功大學) 十傑：曾子倫7段 (台北城市科技大學)

左起：裁判長秦世敏老師、冠軍林茂霖、主辦單位海峰棋院院長林敏浩。（海峰棋院）

本次賽事海峰棋院選拔出兩位明年2月份的世界學生圍棋王座戰棋士代表。

期待林茂霖與許霓霓兩位代表能在即將到來的賽事中取得佳績，將台灣的大學圍棋實力推向世界巔峰！

更多風傳媒報導

