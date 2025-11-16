長庚大學校運會邀校友同樂 驚豔學舍大變身
長庚大學114學年度全校運動會暨親子日活動11月15日熱鬧登場。今年除了有多項精彩賽事、校園路跑與深受期待的「國際文化園遊會」外，校方特別將「25+校友重聚活動」與午宴安排於甫啟用的第一學舍公共空間舉行，吸引眾多校友攜家帶眷前來共襄盛舉。昔日同窗相偕回母校敘舊，並熱烈交流宿舍嶄新的空間設計與設施，氣氛相當熱絡。
校運會開幕典禮於田徑場舉行，首先由湯明哲校長率領主管們表揚參加全國大專校院運動會、社團校外競賽奪得佳績的個人與團隊，以及頒發已完賽的校長盃學生男、女子組及教職員工組球類競賽獎項。湯校長致詞表示，除了唸書，音樂與運動是很值得發展的兩個專長。他期勉同學們在大學時找一項喜歡的運動，對自己的影響將是一輩子，無論是健康、求職都會有所助益。
今年校園路跑路線由學生活動中心出發，上千人的隊伍聲勢浩大往校門口出發，經志清湖方向繞中正體育園區一圈後，再回到田徑場。緊接著是活力四射的「創意啦啦舞」競賽，評分重點包含主題創意、團隊精神、聲音運用與服裝道具。21個學系組成19支隊伍接續上場，各隊以絕佳默契展現辛勤練習的成果。體育館內擠滿觀眾，掌聲與歡呼聲不絕於耳。
「國際文化園遊會」同樣人潮熱絡，設置多國美食、小遊戲攤位，讓大、小朋友有吃又有得玩。看好校運會的高人氣，今年由醫學院、秘書室所推動「2025讓世界看見長庚」募款活動也一併登場，團隊設計多款捐款回饋贈品，除了有大學帽T、棒球外套等，還有詢問度極高的長庚大學2025年專屬小熊，獲得教職員及校友熱烈響應，款項將用於加強對經濟弱勢學生的協助。
另一方面，為凝聚校友間情誼與母校的交流，長庚大學校友總會與秘書室一起邀請校友在校運會返校重聚，活動會場安排在第一學舍，並帶領大家參訪能遠眺101大樓的全新景觀休憩區、可供一展廚藝的共享食堂，還有多功能的博舒里交流中心等。校友們走訪其間驚嘆不已，直呼在校學弟妹們真的好幸福。
本次活動還特別準備一款紀念T恤，將校舍、強風、濃霧與好漢坡階梯等校園印象轉化為 Q 版圖案，讓校友一看就能產生共鳴。同時也為畢業滿25年以上的校友設計聯考榜單查榜、畢業紀念冊照片展等系列活動，勾起大家青春記憶，吸引校友相揪拍照打卡，留下難忘回憶。
校運會下午還有多項賽事輪番上場。其中「教職員與校友總會」趣味競賽今年主題是「小心翼翼」，參賽者以匹克球拍撈出A球箱中的網球後，再「小心翼翼」持拍把球送回10公尺外的B球箱，非常考驗大家的手持穩定度。壓軸登場的學生組大隊接力決賽更將現場氣氛推向最高潮，場邊觀眾熱血沸騰，震天響的加油聲不絕於耳，為今年校運會畫下精彩句點。
更多新聞推薦
其他人也在看
NTSO 80週年特展「時間的樂譜」登場 以「原生交響力」譜寫臺灣音樂記憶
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】文化部所屬國立臺灣交響樂團即日起至12月7日舉辦「時間的樂譜—國立 […]觀傳媒 ・ 1 天前
總統盃全民運動街舞大賽 賴總統出席 (圖)
總統賴清德（圖）16日到凱達格蘭大道出席「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」決賽開場記者會、進場與大家熱情打招呼。中央社 ・ 1 天前
屏市金泉里長當選無效之訴母親敗訴解職 女兒勝訴續任
屏東市22屆金泉里長選舉，前里長莊美香因幽靈人口案被判當選無效解職，補選時莊美香之女洪妙旻代母出征，再度贏得選舉當選里長，落選人林凱駖認為，選舉仍有幽靈人口投票，提出當選無效之訴，屏東地方法院民事庭審結，駁回當選無效之訴，全案仍可上訴。林凱駖主張，莊美香為洪妙旻之母，為屏東市金泉里前任里長，明知有虛自由時報 ・ 1 天前
馬路三寶？ 彰南路行人庇護島9度遭撞引熱議 公路局要求償
彰化市彰南路路口行人庇護島完工啟用至今已半年之久，不料接連傳出車輛「騎」上庇護島，造成庇護島反光錐、標誌牌與島標斷裂，經警方統計至今已多達9次，網友譏「三寶太多」，但也有人認為是設計瑕疵；公路局彰化工務段長廖志彬則指出，該宣導的、該改善的都做了，對於一再有車輛肇事，他們也感到無奈，不過由於受損的標誌自由時報 ・ 1 天前
台86線高架橋下大火！歸仁清潔隊部回收物狂燃 竄黑煙噴紅焰
最新消息，今（16日）上午約10點多，在台86線的14公里+909公尺處發生火警，但卻不是發生在路面上，而是在高架橋下方的歸仁清潔隊部，疑似資源回收物大規模狂燃，轄區消防隊、警方都已趕往現場處理，是否有傷亡目前暫時不明，起火的原因仍有待消防局火調科在火勢撲滅後調查釐清，若有更進一步的消息，《中天新聞網》會為您持續掌握。中天新聞網 ・ 1 天前
國道一號南下虎尾段重大車禍 三車追撞一死5輕傷
（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】國道一號南下虎尾至斗南間路段，今（13）日清晨5點半左右，發生一起3 […]觀傳媒 ・ 1 天前
【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊、落羽松...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、落羽松、鸚鵡螺圖書館、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前
台中全新精品飯店！奢華客房、三層樓高酒塔，OKU HOTEL舊城區最美的翻新篇章
在 Instagram 查看這則貼文...styletc ・ 21 小時前
13米聖誕樹亮燈雪花秀絕美必拍！北高兩地愛Sharing威尼斯貢多拉公主體驗平安夜晚會一次看
統一企業集團年度盛事「愛．Sharing」，11月14日起於DREAM PLAZA、台北統一時代百貨、高雄夢時代以及統一集團各通路共創聖誕經典！今年以「威尼斯」為主題城市，呈現浪漫水都的獨特魅力。同時，今年「愛．Sharing」將邁入第10年！為感謝消費者10年來共同分享與參與，統一企業集團特別推出「10年有愛，10倍分享」活動，期間於統一集團指定通路消費即享點數10倍贈，更有機會獲得DREAM PLAZA 20萬元購物金及台北W飯店住宿機會。景點+ ・ 1 天前
鹹酥雞活動讓商圈業績成長 逾12萬民眾到場大快朵頤
記者吳文欽／高雄報導 高雄市觀光局十七日表示，高雄鹹酥雞嘉年華活動連續兩天，在大遠百…中華日報 ・ 2 小時前
走進宜蘭的生活精神！「敬好生活節」50組品牌、25場手作，凝聚在地品牌力
今年的「敬好品牌展」以蘭陽溪為策展主題，象徵宜蘭的生命之河，也象徵七年來品牌流動、匯聚與成長的歷程。展覽集結 28 組品牌故事，透過三大展區呈現在地創意能量，「從地方開始的敬好」、「群像風景」與「敬好生活選品系譜」展區，呈現從器物、飲食到工藝設計的多元創意樣...styletc ・ 2 天前
2025新北歡樂耶誕城 馬戲團開城秀揭開序幕
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】眾所矚目的「2025新北歡樂耶誕城」今（14）日盛大開城，由震撼全場的馬互傳媒 ・ 1 天前
5千人開跑！國家地理路跑「大冠鷲」主題登場
一年一度的「國家地理雜誌野生動物路跑」今（16）日上午在新北市十三行博物館熱鬧登場，吸引超過5千名跑者參與。以「大冠鷲」為主題的路跑，不僅串聯八里左岸山海景緻，更結合考古、環境教育與保育行動，讓民眾在奔跑中實踐永續理念，形成獨具深度的運動嘉年華。中時新聞網 ・ 1 天前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 3 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林口房價盤整「這區」出現接盤勇者！4字頭卡位明星學區 雙北小家庭外溢移居｜房價狙擊手
近兩年新北市林口區新案價格來到相對高點後，市場迅速轉入理性盤整，自住買方重新成為主力，然而位於林口新市鎮西側、以低密度住宅為主的南勢國小生活圈，因具備相對親民的房價、完整學區與寧靜居住環境，反在盤整期中顯現出更強承接力，根據統計，南勢國小生活圈近10年房價漲幅高達66.9%，領先林口區全區52.4%，相較於林口新市鎮其他區位，低基期、低總價優勢更具爆發力。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 8 小時前