長庚大學校運會邀校友同樂 驚豔學舍大變身





長庚大學114學年度全校運動會暨親子日活動11月15日熱鬧登場。今年除了有多項精彩賽事、校園路跑與深受期待的「國際文化園遊會」外，校方特別將「25+校友重聚活動」與午宴安排於甫啟用的第一學舍公共空間舉行，吸引眾多校友攜家帶眷前來共襄盛舉。昔日同窗相偕回母校敘舊，並熱烈交流宿舍嶄新的空間設計與設施，氣氛相當熱絡。

校運會開幕典禮於田徑場舉行，首先由湯明哲校長率領主管們表揚參加全國大專校院運動會、社團校外競賽奪得佳績的個人與團隊，以及頒發已完賽的校長盃學生男、女子組及教職員工組球類競賽獎項。湯校長致詞表示，除了唸書，音樂與運動是很值得發展的兩個專長。他期勉同學們在大學時找一項喜歡的運動，對自己的影響將是一輩子，無論是健康、求職都會有所助益。

長庚大學校運會邀請校友返校同樂，並在第一學舍公共空間展出聯考榜單、老照片

今年校園路跑路線由學生活動中心出發，上千人的隊伍聲勢浩大往校門口出發，經志清湖方向繞中正體育園區一圈後，再回到田徑場。緊接著是活力四射的「創意啦啦舞」競賽，評分重點包含主題創意、團隊精神、聲音運用與服裝道具。21個學系組成19支隊伍接續上場，各隊以絕佳默契展現辛勤練習的成果。體育館內擠滿觀眾，掌聲與歡呼聲不絕於耳。

「國際文化園遊會」同樣人潮熱絡，設置多國美食、小遊戲攤位，讓大、小朋友有吃又有得玩。看好校運會的高人氣，今年由醫學院、秘書室所推動「2025讓世界看見長庚」募款活動也一併登場，團隊設計多款捐款回饋贈品，除了有大學帽T、棒球外套等，還有詢問度極高的長庚大學2025年專屬小熊，獲得教職員及校友熱烈響應，款項將用於加強對經濟弱勢學生的協助。

另一方面，為凝聚校友間情誼與母校的交流，長庚大學校友總會與秘書室一起邀請校友在校運會返校重聚，活動會場安排在第一學舍，並帶領大家參訪能遠眺101大樓的全新景觀休憩區、可供一展廚藝的共享食堂，還有多功能的博舒里交流中心等。校友們走訪其間驚嘆不已，直呼在校學弟妹們真的好幸福。

長庚大學校運會路跑獲得熱烈響應，千人一起開跑，場面壯觀

本次活動還特別準備一款紀念T恤，將校舍、強風、濃霧與好漢坡階梯等校園印象轉化為 Q 版圖案，讓校友一看就能產生共鳴。同時也為畢業滿25年以上的校友設計聯考榜單查榜、畢業紀念冊照片展等系列活動，勾起大家青春記憶，吸引校友相揪拍照打卡，留下難忘回憶。

啦啦舞競賽展現各隊的創意與活力

校運會下午還有多項賽事輪番上場。其中「教職員與校友總會」趣味競賽今年主題是「小心翼翼」，參賽者以匹克球拍撈出A球箱中的網球後，再「小心翼翼」持拍把球送回10公尺外的B球箱，非常考驗大家的手持穩定度。壓軸登場的學生組大隊接力決賽更將現場氣氛推向最高潮，場邊觀眾熱血沸騰，震天響的加油聲不絕於耳，為今年校運會畫下精彩句點。

