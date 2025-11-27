長庚大學蟬聯「十大永續典範大學」 永續報告書晉級白金獎

長庚大學李坤穆永續長(圖右)代表學校領獎





台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦「2025台灣永續大學獎」，11月26日舉行頒獎典禮。今年各獎項報名件數較去年增加，長庚大學以扎實治理基礎與深厚永續作為，獲得雙獎肯定，從43所參評大學中脫穎而出。除了蟬聯「十大永續典範大學」，永續報告書更摘下最高等級「白金獎」，展現學校在高等教育永續領域的領導地位。

長庚大學永續發展辦公室表示，TAISE統計今年各獎項報名件數均較去年成長，32本參評永續報告書僅有5所大學獲得「白金獎」，長庚大學去年抱回「金獎」，今年更晉級摘下殊榮，實屬不易。評審肯定長庚大學勇於挑戰傳統，整合跨領域學科，以實證導向為核心，串聯校內外永續行動資源；在永續教育上，更著重學生永續素養與實作能力並進，開設永續與AI通識課程，以及擴大舉辦宿舍節能競賽與資源回收倡議等，培養青年世代的反思與行動力。

廣告 廣告

長庚大學榮獲十大永續典範大學及報告書白金級獎，李坤穆永續長(圖中)與同仁出席頒獎典禮

永續長李坤穆指出，長庚大學全面推動永續校園治理，完成溫室氣體盤查第三方查證後，加速推動能源轉型、智慧減碳及綠色採購，使校園溫室氣體排放量較去年下降5.6%，能源消耗亦減少1.2%。在教育面向，開設「永續管理師」、「iPAS淨零碳規劃師」等課程及多元永續課程，透過課程、場域與生活實作緊密結合，落實「學用合一」並深化USR（大學社會責任）精神。

在國際化發展上，學校透過交換計畫、海外實習與語言強化方案，協助學生拓展全球視野；並整合照護與輔導制度，推動「校學士」、「院學士」等創新制度，引導學生依興趣與職涯需求規劃個人化學習路徑，使永續理念自然融入學習歷程。

在USR實踐方面，長庚大學以醫學專業優勢推動健康研究、弱勢支持、多元友善制度與校內福祉，強化平等與健康福祉等相關指標，展現大學應有的社會責任，並進一步結合台塑企業、長庚醫療體系與合作院校能量，攜手地方政府及社會團體推動優質教育與社區共好，形成深具長庚特色的永續影響力。

國際評比也同步肯定長庚大學永續成效。國際高等教育評比機構QS於11月18日公布2026年度世界大學永續影響力排名，在全球2,001所參評大學中，長庚大學整體名次由去年第767名躍升至第682名，即使全球競爭加劇，仍能逆勢進步，顯示永續治理制度化、跨單位協作及校內永續行動已逐漸成熟並展現成效。

李永續長表示，能在國內永續大學獎與國際QS永續排名中同步取得佳績，代表長庚大學永續治理、跨域協作與行動落實已形成堅實基礎，未來將持續以永續共榮為核心，深化治理與跨域協作，攜手師生與社會夥伴擴大永續影響力，向高等教育永續創新的指標性典範邁進。

更多新聞推薦

● 賴清德將投1.25兆國防特別預算保台 馬英九：幾形同宣布台入「準戰爭狀態」