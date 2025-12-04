長庚大學資工系、人工智慧學程舉辦聯合畢展 呈現AI應用創新巧思

長庚大學資訊工程學系與人工智慧學士學位學程於今(4)日舉辦聯合畢業專題展，共有25組作品展出，主題涵蓋醫療輔助、智慧生活、運動休閒等議題。面對科技日新月異，尤其是AI工具浪潮襲來，同學們應用所學，透過專題實作與參加競賽，展現創新應用的潛能與跨領域實作能力，未來發展可期。

長庚大學資工系主任謝萬雲(左一)指導學生團隊打造智慧教學系統推廣合球運動。圖：長庚大學提供

長庚大學介紹，資工系此次有16組作品參展，其中有10組專題成果投稿各項競賽，共獲8個獎項。其中，主任謝萬雲指導學生高滕暄、王奕辰、林智媛、廖羽暄、林宜臻，以「TASK─『合球』體適能智慧教學輔助系統」為題，在亞洲大學舉辦的「2025生成式AI創意設計競賽」摘下總冠軍，贏得10萬元獎金。

長庚大學資工、AI兩系聯合畢展，同學們仔細向評審與參觀師生介紹專題成果。圖：長庚大學提供

謝萬雲表示，台灣在合球競賽世界排名為第三名，是在國際上相對強勢的運動，但在國內卻相對冷門。學生團隊結合影像姿態辨識、數據分析與生成式AI技術提供智慧教學系統，希望降低合球於校園推廣的難度，並解決體育教學現場中資源不足、教師難以兼顧全體學生學習狀況等問題。

長庚大學也提到，學生姜竑安、謝天峻、胡敦崴、吳泓緯則在老師吳齊人、鄭振牟指導下，以「基於LLMs的Verilog代碼生成與迭代系統研究」專題，不僅在國立彰化師範大學與彰化縣產學精進協會舉辦「2024年全國大專院校產學創新實作競賽」榮獲第二名，也拿下數位發展部主辦的「2025年GenAI Stars生成式AI百工百業應用選拔」潛力之星獎。團隊表示，此專題利用大型語言模型自動生成並優化Verilog RTL（Register Transfer Level）設計代碼，以降低硬體設計的開發門檻並提升效率，建立一套結合多模型協作與時序圖輔助的自動化RTL生成流程，讓大型語言模型之間能互相修正代碼錯誤，達到類似集成學習的補強效果。

長庚大學並提及，老師李季青指導學生黃鼎鑫、Hans Jonathan、朱蕾安、簡筠真的「舞動青春—跳舞夥伴GO!」，以AI姿勢辨識為核心，結合多視角骨架融合技術，除了適用於舞蹈教學，也能延伸至運動訓練、瑜伽指導與體態矯正等領域，打造人人皆可使用的智慧學習環境，應用廣泛。

另一方面，人工智慧學士學位學程主任張賢宗表示，在 AI 時代，只會寫程式已經遠遠不夠了，真正重要的是如何把腦中的創意，用程式與設計落實成能動、能用、能感動人的成品。而AI學士學位學程正是秉持這樣的精神，帶領學生從零開始，一步步走到能打造出屬於自己的智慧系統。

長庚大學指出，今年9組作品題材橫跨智慧環境、影像辨識、邊緣運算、健康照護、AI報播、醫療輔助等領域。每一件作品都是一段從想法萌芽到成果誕生的旅程，展現學生把創意化為實踐的能力與勇氣，也呈現 AI 時代跨域整合的真實樣貌。

長庚大學進一步提到，在這當中，老師陳嶽鵬和吳世琳指導學生林欣螢、唐晨芯與康語庭「HINE嬰兒姿態辨識系統」，以YOLOv10與MMPose為核心技術，結合嬰兒臨床影像資料庫、動作分級模型與雲端部署流程，打造具備自動偵測、姿態分析與AI報告生成功能的完整醫療輔助系統。作品不僅在技術架構上紮實，也展現醫療應用的高度潛力，獲得「2025亞洲大學智慧未來大賽」佳作肯定。

長庚大學也提到，老師Hojjat Baghban帶領學生黃韋傑、林哲亨、林宣辰與黃教丞的專題作品「LLM-enabled Network Service Monitoring Analyzer in Edge Intelligence Envi-ronment」，以大型語言模型、Function Calling與邊緣運算為核心，協助使用者能以自然語言快速查詢系統狀態，並獲得動態化的維運建議。作品展現成熟的系統整合能力，拿下「2025庚新盃」第三名的好成績。

長庚大學表示，在兩系師長悉心指導下，同學們在專題研究的發想、學習、嘗試與實作過程中不斷突破自我，展現四年所累積的扎實能力。此次聯合畢業專題展亦吸引許多校內教職員工生前來參觀，近距離感受AI應用的創新巧思，對學生的表現皆留下深刻印象，為本屆成果展畫下圓滿句點。

