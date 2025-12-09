長庚大學首創AI-EMBA！湯明哲校長：AI賦能順勢致勝

（文教中心／綜合報導）長庚大學湯明哲校長創辦全國第一個AI-EMBA，即將開始正式招生。三十年前，湯校長在台大開辦台大EMBA，成為台灣系統性培育高階經理人的開端。現在，湯校長在長庚大學招募一群當年一起「打天下」學經歷豐富的台大、政大名師，結合新一代管理菁英師資共同打造AI-EMBA。此外，會持續與哈佛大學商學院知名教授，進行深度討論與交流，確保教材內容與教學方法，都是全球AI商學教育趨勢發展前沿。

圖／長庚大學湯明哲校長表示，電腦發明對企業的影響有三個時代。

湯校長表示，電腦發明對企業的影響有三個時代。第一波從1960年到1980年，主要是電腦化。企業成立電腦部門, 將企業作業程序電腦化，主要影響在財會部門及作業部門，對於企業的規模有絕對的影響，造成大型企業的興起。個人電腦在1982問世以後，更加速這個過程，也產生策略性資訊系統，利用IT來增加競爭優勢，催生了以資訊為基礎的策略。第二波從1994年到2015年，主要是互聯網化。互聯網經濟降低資訊產生和傳遞的成本，徹底改變了服務業的生態，電子商務急速普及，產生大量嶄新商業模式，並毀滅許多老企業。過去三十年來，像「美股七巨頭」(如蘋果、亞馬遜、輝達等七家大型科技公司)這種新事業，已經佔美國股票市值的35%.

從2022年大語言模型(LLM)上市以來，我們面臨第三波以AI為代表的訊息革命。 AI可以預測、推理、分析、建構模型，既可以消除資訊不對稱，又可以自動學習造成服務的客製化。另外，AI不只提供訊息，還可以分析整合訊息，又會造成下一波的企業創新與商業模型顛覆。所以管理學院必須要將AI融入教學，就像企業將AI融入作業流程一樣。

圖／長庚AI-EMBA教師群，學術素養精湛、產業經驗深厚，是最好的學習成長助力。

長庚AI-EMBA和傳統的EMBA課程非常不同，每門課都是AI的深度應用。除了介紹基礎AI技術外(不需要寫程式)，長庚AI-EMBA以全國最頂尖師資提供「會計、策略、財務、行銷、決策」等跨領域核心課程。並將開發AI在經濟分析、投資決策、組織變革、創業管理等領域的嶄新應用。研究顯示，AI科技只有和深度的專業知識緊密結合，才能加倍、加速企業價值創造。

長庚AI-EMBA特別歡迎追求AI時代競爭優勢的年輕經理人加入，以成為推動台灣企業AI轉型的中堅幹部。

