長庚大學「森呼吸」生態展登場 邀民眾走進永續日常





由長庚大學永續發展辦公室主辦的「森呼吸：與生態共舞的日常」生態展，日前在台塑企業文物館盛大開幕。本次展覽以「呼吸」作為人與自然共存的隱喻，透過生態觀察的行動故事與視覺策展，呈現台塑企業及長庚大學師生如何以永續思維，具體實踐「與生態共舞」的日常。

展覽結合影像裝置與拍照互動區，規劃三大主題展牆，呈現豐富的觀展體驗。內容包括長庚大學韓學宏老師20多年來持續進行的「校園動植物紀錄成果」，以及王光正老師主持的「長庚大學周遭林地生態調查計畫」。透過細緻的觀察與資料整理，呈現校園生態的變遷與多樣性，讓民眾了解林口與龜山的自然生態面貌及其環境價值。

長庚大學湯明哲校長致詞

此外，長庚大學藝文中心也共襄盛舉，策劃展出學生以校園環境為主題的攝影作品。透過學生的視角，邀請大家感受生態與日常生活的連結，理解自然環境對人們生活的重要影響。

台塑企業總管理處劉耀文資深經理致詞

同時，本次還特別結合台塑楊梅農場與台塑蔬菜，展示農場在造林復育及有機耕作上的成果，彰顯台塑企業與長庚大學在永續環境行動上的努力。觀眾可透過影像裝置與拍照互動體驗，親身感受自然生態的魅力。展覽設計以「全齡共享」為理念，兼具教育性與趣味性，適合各年齡層參觀，希望讓參觀者能一同體驗「與生態共舞」的理念，理解人與自然共生的重要性。

韓學宏老師導覽「森呼吸」生態展森羅萬象展示區

永續發展辦公室表示，本次生態展將展至6月14日，展覽呈現長庚師生多年來的生態研究成果與創作，希望提升社會大眾對生態保育與永續議題的關注。期待大家走出展場的那一刻，能夠一起注意到身邊的樹影、風聲與鳥鳴，甚至在呼吸間感受到與大地同頻的節奏，共同在日常生活中實踐永續理念。

