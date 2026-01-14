長庚大學AIMD學碩雙學位寒假起跑 培育「雙刀流」智慧醫師





人工智慧（AI）浪潮席捲全球，長庚大學洞察未來醫療人才的關鍵能力需求，自114學年度寒假起正式啟動醫學系「MD（醫學士）＋AI（人工智慧）碩士」雙學位學程（簡稱AIMD學程）。這項創新的「6+0」修業模式，讓醫學系學生透過寒暑假與學期間的彈性修課，在六年的修業年限內同步完成醫學士與人工智慧碩士學位，成為具有駕馭AI能力的新時代醫師。

長庚大學首度為AIMD學生而開的「智慧運算技術導論」，有30名醫學生修課，1月13日舉辦始業式，正式宣告培育計畫啟動。湯明哲校長致詞時指出，AI對人類帶來全面性的影響，各行各業都會受到影響，各大醫院在行政與臨床已陸續引入AI輔助，臨床醫學與AI的結合是必然趨勢，未來懂AI的醫師會取代不懂AI的醫師。

湯明哲校長期勉AIMD學碩雙學位的同學，未來成為能駕馭AI的醫師

湯校長表示，全世界醫學教育雖然紛紛導入AI，由於醫學系課程繁重，他相信長庚大學應是首創且唯一為醫學生量身打造AIMD學碩雙學位學程的大學。即使AI發展日新月異，同學們畢業時AI已不知道是何種光景，但他認為，只要大家把基礎打好，持續累積，一定有能力跟上AI飛速發展的腳步。

醫學系謝明儒主任坦言，當初覺得規劃AIMD學碩雙學位是天方夜譚，但學校終究克服萬難，讓醫學生可以在同樣6年的時間，同時修完醫學系與AI碩士的學分。人工智慧學系暨碩士班張賢宗主任則表示，AIMD學程並不是把醫學生訓練成工程師，核心精神在於培養能夠理解醫療問題、將AI工具熟練應用於臨床，學校會在有限的時間給予大家最好的課程安排。

AI能協助醫師展現更高的效率與準確度，謝明儒主任欣見醫學生跨域學習AI

多名醫師校友也透過影片分享AI目前在臨床上的應用表現。基隆長庚醫院外科部部長陳品元醫師指出，AI臨床應用與研究越來越廣，以影像判讀來說，AI能大幅縮短時間，加速判讀篩選與歸納的流程，醫師可專注將腦力放在最後的判斷跟驗證。他表示，AI未來是醫師不可或缺的工具，長庚大學開設許多AI課程，學弟妹可多學習；他更鼓勵大家，「修課不如直接拿學位」，讓實力與能力都獲得認證。

醫學系一年級的簡郁珊同學表示，她不想只是當個使用者，而是希望透過知道其原理來理解AI，並且父母也建議她可以多學習，所以選擇參與AIMD課程。另一方面，簡同學認為AI未來在醫療上的使用應該只會越來越廣，透過AIMD多拿一個碩士，不僅可以證明她對AI的理解與能力，相信畢業後申請專科上也會有所幫助。

張賢宗主任期許同學未來從醫療現場發掘問題，並將AI應用於臨床實務

醫學系二年級的黃柏勳同學很感謝學校為醫學生打造這個學程，利用寒假時間修課。他表示，大一已經有上過「AI概論」跟「程式語言及其醫學應用」，他深感AI應用潛力巨大，想要更深入了解AI背後的邏輯，AIMD學程就是眼前的敲門磚。他期許透過學習去瞭解、操作並掌握AI，醫學系畢業同時取得碩士學位也能為自己的經歷加分。

長庚大學AIMD學程內容涵蓋AI基礎知識技術、進階應用與臨床實務。首先登場的是必修課「智慧運算技術導論」，包含AI 概論、Python 及 PyTorch 程式設計、深度學習、電腦視覺與自然語言處理及大模型。課堂將介紹AI的關鍵技術、原理、前沿研究及具體案例，並且穿插程式設計演示，以程式碼輔助學生建立實作能力。

校方為減輕醫學生的課業壓力，規劃「6+0」修課藍圖，同學自大一、大二起即可利用寒暑假陸續修碩士課程。大五臨床實習期間，再結合臨床場域完成「智慧醫療專題研究」，將AI實際導入醫療問題解決，從真實醫療情境中累積研究與應用經驗。碩士學位論文亦可彈性以技術報告或專業實務報告取代，使成果更貼近臨床與產業需求。

謝主任表示，醫師若能具備程式語言、資料分析與機器學習的基礎思維，將能在臨床診斷、精準醫療決策與研究數據分析等面向，展現更高的效率與準確度。完成AIMD學程的學生，不僅在申請熱門專科住院醫師時更具競爭力，亦有助於銜接國際醫學研究與智慧醫療發展趨勢。

