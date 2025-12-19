長庚寶寶回娘家 市警婦幼隊帶孩子學「安全觀念」

基隆長庚與市警局婦幼隊攜手，帶孩子一起學「安全觀念」。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕／基隆報導

基隆長庚醫院與市警局婦幼隊攜手合作，帶孩子一起學「安全觀念」。基隆長庚紀念醫院十九日邀市警局婦幼隊，共同辦理「長庚寶寶回娘家」歲末感恩暨犯罪預防宣導活動，現場由員警與長庚醫院醫護人員，攜手演出幼兒安全短劇，向家長與孩子們宣導婦幼安全暨識詐、反詐議題。

活動時員警向親子分享「安全觀念與反詐騙五大預防方法」，就是不接受陌生人的食物。不搭乘陌生人的便車。不讓任何人任意觸（碰）摸身體。不隨意拍攝自己的照片給他人。不將家人的帳戶或身分資訊提供給他人，以防遭詐騙利用。

婦幼隊員警提醒，若自身或他人遭遇家庭暴力、性侵害、性剝削等情形，或發現兒童、少年遭受虐待、疏忽照顧，或處於嚴重危害身心發展的情況，可立即撥打一一０報案專線或一一三婦幼保護專線求助。