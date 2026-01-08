長庚接手大同醫院周年爆抗議！工會批變相減薪 憂離職潮再起

高市獨立總工會、大同醫院工會、高醫工會盤點大同醫院內部問題，8日上午動員近百人在高市府前抗議。高醫工會理事長柯心炫（前排中） 替醫護人員發聲。（紀爰攝）

高雄市立大同醫院民國114年元旦起正式與長庚醫院合作營運，如今滿一周年，高市獨立總工會、大同醫院工會、高醫工會盤點內部問題，8日上午動員近百人在高市府前抗議，怒批原有員工不斷流失，加薪後又砍福利，根本變相減薪；對此，高市衛生局回應，經積極協調後，院方已公告1月下旬加發特別獎金，照顧留任員工。

高醫工會指出，自從長庚正式接手大同醫院後，短時間內流失超過8成以上原有員工，實際留任者不到200人，夜間醫護人力下降，醫師人力也減半，工會預期，在年終獎金發放後，恐將出現新一波離職潮。

此外，工會進一步指出，長庚表面上宣稱為留任員工每人加薪5000元，但實際卻透過「校正制度」，調整並下修各項獎金發放標準，大幅刪減原有津貼與福利，讓留任人員實際薪資與獎金收入反而縮水，形同變相減薪。工會質疑，若真如長庚對外宣稱留任員工「全面加薪、待遇提升」，又怎會有如此多留任人員感到失望、絕望而選擇離職？

工會說，近期更傳出部分回歸高醫體系、再度調動服務院區的員工，竟然被要求歸還原本的留任獎金，非常不合理。即便大同醫院已完成移轉經營，但高醫工會仍對同為醫護人員的大同醫院同仁所遭遇的不公處境深感不平，因此決定出面聲援、力挺到底。

衛生局回應，經調查，長庚醫院依合約保障員工權益，已為員工每月加薪5000元，該津貼納入年終獎金及退休金計算，全年實質增薪超過7萬元。另院方為提升醫療品質，首年添購醫療設備導致未達盈餘，無法分紅，經衛生局積極協調後，院方已公告1月下旬加發特別獎金，照顧留任員工。

衛生局指出，大同醫院移轉後醫療品質顯著提升，該院去年4月通過衛福部健保署專家訪視，維持區域醫院保險給付等級；同年9月也完成衛福部區域醫院與教學醫院評鑑，以及緊急醫療能力評定中度級（不含高危險妊娠與新生兒）與重度級急性冠心症評定，有效穩定醫療品質與提升緊急醫療能力。重症醫療部分也加強，提升區域性急重症醫療服務能力。

衛生局強調，市府將持續監督院方履行契約責任，確保員工薪水與福利提升，並提升醫療服務績效，守護市民健康。

