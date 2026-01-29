長庚攜嬌生創新製藥簽MOU

長庚醫療體系每年診斷出的新癌症病例約佔全台十八%，是國內癌症治療重鎮。長庚決策委員會主任委員程文俊指出，此次與嬌生的MOU簽署是透過與國際藥廠的前瞻性臨床試驗合作，讓台灣病患在第一時間接觸到全球最先進的治療方案，這不僅是為病患爭取生機，更能透過高規格的國際合作，讓台灣成為國際醫藥研發不可或缺的關鍵樞紐。

嬌生創新製藥北亞區資深副總裁暨總經理Christian Rodseth表示：「我們可以看見台灣擁有世界級的醫療體系與高品質的臨床數據，加上令人驚豔的執行效率與專業深度，在在展現了亞洲醫療科學中心之實力。」

針對此次合作，嬌生創新製藥台灣總經理Jayashri Kulkarni表示，「長庚專業團隊深耕台灣已久，始終不斷拓充之臨床量能，是患者一大福音；更重要的是，雙方對於『解決病患未被滿足的需求』有著共同的迫切感與使命感。」Jayashri Kulkarni總經理強調，我們希望打破國界限制，讓台灣的頂尖醫療團隊能更早參與全球前瞻性新藥研發，「這是嬌生公司對台灣病患的承諾的實踐，也希望透過本次合作，具體呼應並協助落實政府打造「健康台灣」中強化醫藥供應韌性、提升新藥可近性的政策願景。

長庚醫療體系臨床試驗中心總召集人暨林口長庚副院長林永昌進一步說明，臨床試驗的競爭就是「速度」與「品質」的競爭。依據合作備忘錄，雙方將致力於優化臨床試驗啟動、收案流程及資源調配的效率。

此次合作將聚焦於癌症與免疫疾病領域，雙方同意建立定期的高層對話機制與學術交流平台，並將逐步推動能力建構與資料合作的策略性框架。透過嬌生的全球研發網絡與長庚的在地臨床實力，雙方將攜手為台灣醫療研究的永續發展注入強勁動能。