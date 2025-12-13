「長庚攜手、龜山健康長存」社區健康守護站成果亮眼

林口長庚醫院副院長邱政洵(左二)和桃園市龜山區公所區長張嘉平(右二)上台投入健康元素，象徵長庚攜手幫龜山民眾存健康。圖：林口長庚提供

林口長庚紀念醫院自2011年推動「社區民眾健康促進活動推展計劃」，設立社區健康守護站，從醫院鄰近4個里逐步推展服務，在桃園市政府衛生局、龜山區公所指導與支持，與龜山衛生所、各里辦公處、發展協會響應推廣，目前除龜山區32里全數加入長庚醫院的健促計畫行列，涵蓋率100％外，並拓展至新北市林口區、桃園市蘆竹區共9里。

林口長庚醫療團隊與三百名以上的社區種子志工們，於各里定期提供血壓、血糖、腰圍等預防保健篩檢服務，醫院各科專業團隊，走入社區提供醫療諮詢、舉辦健康飲食、規律運動及醫學講座等，提供多元豐富的醫學知能，讓健康觀念與疾病初級預防能落實鄰里，讓長庚醫院成為龜山人的健康後盾。

廣告 廣告

透過趣味競賽活動訓練參加者手眼協調能力。圖：林口長庚提供

2025年度龜山區社區健康促進成果發表會於昨(12)日舉辦，桃園市龜山區公所區長張嘉平、林口長庚醫院副院長邱政洵等院內外貴賓均一同共襄盛舉。邱政洵表示醫院今年目前已辦理606場社區健康守護站活動，服務逾3.6萬人次，辦理118場醫學講座，近7萬人次上課，健康促進及宣導活動超過100場，近1.3萬人次參與，更推出9場用藥安全系列線上直播課程，超過1.5萬次瀏覽人次，成果豐碩。

今年林口長庚醫院針對參與民眾的問卷調查顯示，八成四受訪者表示平日有運動習慣，較去年的八成一有提升3%，整體服務內容滿意度均逾九成，顯示民眾對健康促進團隊的肯定與支持。林口長庚醫院近一年社區健康守護站持續服務約3千7百名民眾，由醫療團隊定期提供民眾血壓、血糖及腰圍監測，針對民眾生理量測數值進行統計分析，發現血糖前測異常者改善率43.4％，血壓前測異常者改善率達28.7％，腰圍前測異常者改善率27.5％，顯示社區健康促進介入成效，未來擬持續提供社區民眾健康促進相關服務，以落實林口長庚醫院社會責任及社區深耕生根之理念。

今年社區成果發表會以「長庚攜手-龜山健康長存」為主題，邀請院內外貴賓上台將象徵「健康」的金幣圖卡，投入今年的活動主題背板「健康聚寶盆」，展現本院結合政府部門、里長、學校等產官學，將健康的行為、知識、篩檢及營造高齡友善環境等元素帶給社區民眾，透過長庚攜手讓社區民眾存健康，希望龜山的民眾健康長存。

此次邀請龜山區大同里、新路里、文化里、嶺頂里、龜山里、文青里及大湖里等運動性社團帶來婀娜多姿、活力四射的舞蹈表演，展現社區民眾活潑健康的模樣；龜山區32里平日推動社區健康促進活動辦理情形，則透過精美成果海報呈現。今年規劃二項趣味競賽活動「手眼不協調、瑟瑟發抖」，請各里志工組隊將不同顏色的球滾下由隊員在下方用相對應顏色的盒子接球，再請隊員輪流將桌上的10個疊杯逐一收起來，並維持疊杯上面的那一顆球不掉落，透過此活動展現如何透過遊戲來訓練長者手眼協調能力，以預防及延緩失能退化。

大合照。圖：林口長庚提供

為感謝里長與志工於2025年無私奉獻的精神，由邱政洵代表致贈感謝狀，現場準備多項好禮摸彩，與會者互動熱絡，掌聲四起，希望每年透過社區成果發表會，讓各社區相互觀摩學習不同經驗，藉由研究與實務相輔相成，及科技的運用與創新，為各里帶來更健康與穩健的進步，共造龜山好生活。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

冷空氣來襲！氣溫將「斷崖式下降」最冷時間曝

守護學童用路安全 桃園交警校園宣導強化行人觀念